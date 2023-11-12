"Ты нацистка, здесь русскоязычных больше": поход украинки за приправами для вэсэушников обернулся шоком - 12.11.2023 Украина.ру
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"Ты нацистка, здесь русскоязычных больше": поход украинки за приправами для вэсэушников обернулся шоком
"Ты нацистка, здесь русскоязычных больше": поход украинки за приправами для вэсэушников обернулся шоком - 12.11.2023 Украина.ру
"Ты нацистка, здесь русскоязычных больше": поход украинки за приправами для вэсэушников обернулся шоком
Очередной скандал на почве языка произошел в городе Измаил Одесской области. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях
2023-11-12T18:59
2023-11-12T18:59
новости
языковой скандал
одесская область
измаил
русский язык
украинский язык
рынок
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В украинском сегменте социальных сетей обсуждают очередное видео со скандалом вокруг украинского языка. Жительница Измаила, исповедующая националистические идеи, пришла на местный рынок, чтобы купить специи для военнослужащих ВСУ. Обратившись к продавщице приправ, она потребовала, чтобы ее обслуживали на мове.В ответ работница рынка устроила ей гневную отповедь. Женщины стали снимать друг друга на телефоны. По словам украинки, продавщица заявила, что будет общаться только на русском или узбекском языках. Националистка поинтересовалась, понимает ли ее оппонентка разницу между нацизмом и национализмом. "Мы в Бессарабии, здесь больше русскоязычных. Если мы будем говорить на разных языка, то мы не будем понимать друг друга", - попыталась вразумить ее торговка. "Вы живете в Украине! Я коренная украинка! Вы можете объяснить, в чем заключается мой нацизм", - продолжила диалог националистка."Вы ущемляете мои права. Я мусульманочка, меня учили на русском языке", - ответила ей женщина."Сколько лет вы живете в Украине?" - спросила украинка."Какая разница? Может недавно переехала, может сто лет назад", - последовал ответ.Финал конфликта остался за кадром. Как написала националистка, работницы рынка вызвали охрану.На Украине действует закон, по которому вся сфера обслуживания должна функционировать на украинском языке. Тем не менее, в стране регулярно происходят скандалы из-за нежелания работников переходить на мову. Недавно в Киеве таксист высадил из авто националисток, которые требовали разговаривать с ними исключительно на украинском языке. После этого мужчину уволили и пригрозили ему штрафом.
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новости, языковой скандал, одесская область, измаил, русский язык, украинский язык, рынок
Новости, языковой скандал, Одесская область, Измаил, Русский язык, украинский язык, рынок

"Ты нацистка, здесь русскоязычных больше": поход украинки за приправами для вэсэушников обернулся шоком

18:59 12.11.2023
 
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Очередной скандал на почве языка произошел в городе Измаил Одесской области. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях
В украинском сегменте социальных сетей обсуждают очередное видео со скандалом вокруг украинского языка.
Жительница Измаила, исповедующая националистические идеи, пришла на местный рынок, чтобы купить специи для военнослужащих ВСУ. Обратившись к продавщице приправ, она потребовала, чтобы ее обслуживали на мове.
В ответ работница рынка устроила ей гневную отповедь. Женщины стали снимать друг друга на телефоны. По словам украинки, продавщица заявила, что будет общаться только на русском или узбекском языках.

"Буду тоже фотографировать нацистку и выставлять фотографии. Напишу, что это украиночка, пусть едет воевать", - сказала продавщица.

Националистка поинтересовалась, понимает ли ее оппонентка разницу между нацизмом и национализмом.
"Мы в Бессарабии, здесь больше русскоязычных. Если мы будем говорить на разных языка, то мы не будем понимать друг друга", - попыталась вразумить ее торговка.
"Вы живете в Украине! Я коренная украинка! Вы можете объяснить, в чем заключается мой нацизм", - продолжила диалог националистка.
"Вы ущемляете мои права. Я мусульманочка, меня учили на русском языке", - ответила ей женщина.
"Сколько лет вы живете в Украине?" - спросила украинка.
"Какая разница? Может недавно переехала, может сто лет назад", - последовал ответ.
Финал конфликта остался за кадром. Как написала националистка, работницы рынка вызвали охрану.
На Украине действует закон, по которому вся сфера обслуживания должна функционировать на украинском языке. Тем не менее, в стране регулярно происходят скандалы из-за нежелания работников переходить на мову.
Недавно в Киеве таксист высадил из авто националисток, которые требовали разговаривать с ними исключительно на украинском языке. После этого мужчину уволили и пригрозили ему штрафом.
- РИА Новости, 1920, 22.10.2023
22 октября, 10:49
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