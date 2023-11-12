https://ukraina.ru/20231112/1050964758.html
На Киев движется странный мужчина с огромным крестом: все не так просто, как кажется
На Киев движется странный мужчина с огромным крестом: все не так просто, как кажется - 12.11.2023 Украина.ру
На Киев движется странный мужчина с огромным крестом: все не так просто, как кажется
В Киевской области зафиксировали неизвестного, который шел в сторону украинской столицы с огромным крестом на спине. Соответствующее видео опубликовано в местных
2023-11-12T18:28
2023-11-12T18:28
2023-11-12T18:32
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"Это же Иисус Христос", - комментирует за кадром автор видео.По данным украинских СМИ, запечатленный на видео мужчина в белых одеждах с крестом - 33-летний гражданин США по имени Джимми. Свой путь до Киева он начал еще в Польше. Заявленная цель этого марша на столицу Украины - подарить людям любовь и радость, заявлял сам американец. Отмечается, что он отказывается от любых предложений подвезти его и проделывает весь путь исключительно своим ходом.Украинские пользователи сети прокомментировали видео шутками о втором пришествии и о новой системе ПВО, которую якобы несет американец.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, кресты, мужчина, сша
Новости, Киев, Украина, кресты, мужчина, США
На Киев движется странный мужчина с огромным крестом: все не так просто, как кажется
18:28 12.11.2023 (обновлено: 18:32 12.11.2023)
В Киевской области зафиксировали неизвестного, который шел в сторону украинской столицы с огромным крестом на спине. Соответствующее видео опубликовано в местных
"Это же Иисус Христос", - комментирует за кадром автор видео.
По данным украинских СМИ, запечатленный на видео мужчина в белых одеждах с крестом - 33-летний гражданин США по имени Джимми. Свой путь до Киева он начал еще в Польше.
Заявленная цель этого марша на столицу Украины - подарить людям любовь и радость, заявлял сам американец.
Отмечается, что он отказывается от любых предложений подвезти его и проделывает весь путь исключительно своим ходом.
Украинские пользователи сети прокомментировали видео шутками о втором пришествии и о новой системе ПВО, которую якобы несет американец.