https://ukraina.ru/20231112/1050964758.html

На Киев движется странный мужчина с огромным крестом: все не так просто, как кажется

На Киев движется странный мужчина с огромным крестом: все не так просто, как кажется - 12.11.2023 Украина.ру

На Киев движется странный мужчина с огромным крестом: все не так просто, как кажется

В Киевской области зафиксировали неизвестного, который шел в сторону украинской столицы с огромным крестом на спине. Соответствующее видео опубликовано в местных

2023-11-12T18:28

2023-11-12T18:28

2023-11-12T18:32

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"Это же Иисус Христос", - комментирует за кадром автор видео.По данным украинских СМИ, запечатленный на видео мужчина в белых одеждах с крестом - 33-летний гражданин США по имени Джимми. Свой путь до Киева он начал еще в Польше. Заявленная цель этого марша на столицу Украины - подарить людям любовь и радость, заявлял сам американец. Отмечается, что он отказывается от любых предложений подвезти его и проделывает весь путь исключительно своим ходом.Украинские пользователи сети прокомментировали видео шутками о втором пришествии и о новой системе ПВО, которую якобы несет американец.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, кресты, мужчина, сша