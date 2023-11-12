https://ukraina.ru/20231112/1050964449.html

Залужного в президенты. Итоги 12 ноября на Украине

Залужного в президенты. Итоги 12 ноября на Украине - 12.11.2023 Украина.ру

Залужного в президенты. Итоги 12 ноября на Украине

На Украине заговорили о необходимости похода во власть главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

2023-11-12T18:25

2023-11-12T18:25

2023-11-12T18:25

эксклюзив

хроники

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Генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что пошёл бы во власть вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным."Я бы пошёл с ним (Залужным — Ред.) в команду", - заявил Марченко в ответ на вопрос журналистки украинского "5 канала" Янины Соколовой (находится в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлена МВД РФ в розыск — Ред.).При этом Марченко отказался замещать Залужного на посту главнокомандующего ВСУ, если нынешний главком возглавит страну. По словам генерал-майора, в украинском военном командовании есть более опытные, чем он, люди.Что же до возможной политической карьеры Залужного, то её Марченко поддержал."Дай Бог! Очень бы хотел [чтобы Залужный шёл на президентские выборы]", - отметил Марченко.Сама Соколова в интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале "Украинской правде" четыре дня тому назад, также выступила за то, чтобы Залужный стал президентом Украины.Она назвала его "просто чудесным человеком" и заявила, что "если вдруг будут выборы президента" ей бы очень хотелось, чтобы Залужный баллотировался, т. к. "Шарль де Голль для Украины — это единственный выход, как, наконец, встать на военные рельсы, переоборудовать всю экономику страны на военные рельсы и, наконец, выиграть войну".Также Соколова указала, что "Владимир Зеленский свою функцию выполнил". По её словам, Зеленский "выполнил довольно качественную репрезентативную функцию", оказавшись в первом году СВО на первых полосах газет. Она также высоко оценила "его чудесные спичи, которые он эффектно, очень талантливо, по-актёрски сыграл". По словам Соколовой, определённые решения Зеленского "эффективными как для лидера страны". Теперь же, уверена журналистка, Зеленский выполнил свою функцию главы государства и следует передать функцию другому человеку, если Зеленский не хочет, чтобы украинцы потеряли страну.В воскресенье, 12 ноября бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что британские спецслужбы выбрали Залужного в качестве замены Зеленского."Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась, и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль", — отметил Джонсон.По его словам, зарубежным спецслужбам разрешили найти замену президенту Украины, поскольку конфликт с Россией для них оказался провалом, а Зеленский отказывается идти на какие-либо переговоры с Москвой. Они надеются, что Залужный сможет стать подходящей заменой и в будущем пойдет на компромисс с руководством России."Они дают Зеленскому понять, что его время истекло", — подытожил Джонсон.Тем временем украинские СМИ сообщают о том, что Офис президента готовит информационную кампанию против главнокомандующего ВСУ."Наш источник сообщает, что офисные функционеры готовят серию роликов от военных, которые негативно высказываются о главкоме Залужном. Зеленский и [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак не отступят от своей идеи, слива и дискредитации Залужного. Как пояснил источник, дела у офисных пока плохи. Не могли найти тех, кто начнёт лить чернух на главкома. Это вам не Порошенко топить/троллить своими "прикормленными военными", тут всё намного сложнее. Хотя думаем крысы найдутся", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный" за 12 ноября.Другой популярный в стране канал - "Резидент" - также сообщил о том, что власти опасаются проводить выборы президента именно из-за возросшей популярности главнокомандующего и поддержки его военными."Ревность Офиса президента к Залужному возникла не просто так, большинство военных за главкома и видят себя в его команде. Вот почему Ермак отказался от президентских выборов, чтобы саботаж элит не перерос в единую фронду против Зеленского", - указывалось в публикации этого телеграм-канала.Также "Резидент" сообщил о том, что Залужный уже начал действовать вопреки воле президента Украины Зеленского."Наш источник в Генштабе рассказал, что Залужный не смотря на позицию Зеленского отдал приказ готовить линию обороны между Николаевом и Одессой. Главком уверен, что российская армия готовит свое наступление, которое может привести к потерям новых территорий Украиной. В 2021 году Залужный просил Офис президента перенаправить финансирование с "Большой стройки" на ВСУ и подготовку линий обороны, но получил отказ от Кирилла Тимошенко", - отмечалось в публикации канала.При этом ранее экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявлял, что в Офисе президента Украины не хотят слышать Залужного."Зная лично долгое время генерала Залужного, понимаю, насколько это его допекло. Как раз это бездействие со стороны политического руководства Украины привело к тому, что Залужный вынужден был выступать и акцентировать вопрос. Потому что если нас не слышат непосредственно в Офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме и парламентах [стран] Европы, которые пытаются нам помочь", - заявил Кривонос в интервью телеканалу "Прямой" 5 ноября.Так он прокомментировал статью Залужного для британского журнала The Economist о тупике в конфликте на территории страны. Эта статья вызвала резонанс не только на Украине, но и в России, а также на Западе.Позже Кривонос прокомментировал и внезапную отставку начальника Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко, случившуюся после выхода статьи Залужного. Как рассказал сам Хоренко, ни он, ни Залужный о готовящейся отставке не знали.Позже выяснилось, что решение об отставке Хоренко принял министр обороны Украины Рустем Умеров."С моей точки зрения, этот факт, который мы увидели, - это неуважение в первую очередь к ССО со стороны тех, кто принимал такое решение, неуважение к главнокомандующему вооруженными силами, его поставили перед фактом, понимаете. Хотя согласно военной иерархии генерал Хоренко подчиняется генералу Залужному. Именно генерал Залужный должен был в крайнем случае хотя бы знать, что есть такая инициатива со стороны Умерова", - заявил Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".По его словам, Умеров не поставил Залужного в известность об увольнении Хоренко, напрямую отправив документы Зеленскому."Понимаете, это пощечина со стороны президента вооруженным силам и пощечина главнокомандующему, его поставили перед фактом", - подчеркнул Кривонос.Он указал, что Умеров не служил в армии, "успешно откосив, как и всё руководство страны".Сам Умеров так и не объяснил своего решения снять Хоренко с занимаемой последним должности. На YouTube-канале Сил специальных операций ВСУ после отставки Хоренко появился видеоролик озаглавленный "Семь тезисов боевого генерала Хоренко", в котором экс-командующий признавался, что "тяжело, будучи вожаком, покидать свою стаю", но отмечал, что "волк может охотиться и один"."Главное, всегда есть на кого [охотиться], врагов у нас хватает", - отметил Хоренко.Кого именно он подразумевает под "врагом", а кого под словом "мы" Хоренко не детализировал.

https://ukraina.ru/20231112/1050961106.html

https://ukraina.ru/20231112/1050956202.html

https://ukraina.ru/20231111/1050948720.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники