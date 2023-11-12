https://ukraina.ru/20231112/1050964180.html

Британское издание озадачено дилеммой провала "контрнаступа" ВСУ

Британское издание озадачено дилеммой провала "контрнаступа" ВСУ - 12.11.2023 Украина.ру

Британское издание озадачено дилеммой провала "контрнаступа" ВСУ

Запад удивлён провалом широко разрекламированного "контрнаступления" ВСУ. К поиску причин 12 ноября присоединилась и британская The Telegraph

2023-11-12T18:17

2023-11-12T18:17

2023-11-12T18:17

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Для успеха ВСУ получили всё необходимое, сказано в публикации. Западное оружие было поставлено на Украину – в том числе немецкие, британские и американские танки, артиллерия и многое другое. Западные специалисты обучали украинских военных.Военные поставки продолжались, ротация ВСУ производилась. Однако итог разочаровал, отметило британское издание. Заметных результатов нет, и теперь вряд ли они появятся, так как появились оправдания – "бездорожье" и "распутица"."Во всем западном мире воспринимают прекращение украинцами контрнаступления как своеобразную неудачу", - сказано в публикации."Если бы западным офицерам дали бронетанковую дивизию, то они бы справились гораздо лучше. То есть одно из двух: либо танки, даже с западной тактикой и обучением экипажей, больше не являются решающим оружием; либо украинцы, несмотря на то, что прошли подготовку в армиях стран НАТО, делают что-то неправильно", — констатировало британское издание.Тем временем Владимир Зеленский настаивает на продолжении активных боевых действий ВСУ зимой. Главком ВСУ публично заявил, что ситуация в зоне СВО стала патовой. Военные эксперты предположили, что Валерий Залужный приукрасил тяжёлое положение ВСУ, которое станет ещё хуже при ослаблении западной военной и иной помощи.

https://ukraina.ru/20231110/1050920554.html

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новости, украина, сми, всу, потери всу, военная помощь, военная техника, танк, наступление, сво, британия, нато, запад