https://ukraina.ru/20231112/1050964180.html
Британское издание озадачено дилеммой провала "контрнаступа" ВСУ
Британское издание озадачено дилеммой провала "контрнаступа" ВСУ - 12.11.2023 Украина.ру
Британское издание озадачено дилеммой провала "контрнаступа" ВСУ
Запад удивлён провалом широко разрекламированного "контрнаступления" ВСУ. К поиску причин 12 ноября присоединилась и британская The Telegraph
2023-11-12T18:17
2023-11-12T18:17
2023-11-12T18:17
новости
украина
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всу
потери всу
военная помощь
военная техника
танк
наступление
сво
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Для успеха ВСУ получили всё необходимое, сказано в публикации. Западное оружие было поставлено на Украину – в том числе немецкие, британские и американские танки, артиллерия и многое другое. Западные специалисты обучали украинских военных.Военные поставки продолжались, ротация ВСУ производилась. Однако итог разочаровал, отметило британское издание. Заметных результатов нет, и теперь вряд ли они появятся, так как появились оправдания – "бездорожье" и "распутица"."Во всем западном мире воспринимают прекращение украинцами контрнаступления как своеобразную неудачу", - сказано в публикации."Если бы западным офицерам дали бронетанковую дивизию, то они бы справились гораздо лучше. То есть одно из двух: либо танки, даже с западной тактикой и обучением экипажей, больше не являются решающим оружием; либо украинцы, несмотря на то, что прошли подготовку в армиях стран НАТО, делают что-то неправильно", — констатировало британское издание.Тем временем Владимир Зеленский настаивает на продолжении активных боевых действий ВСУ зимой. Главком ВСУ публично заявил, что ситуация в зоне СВО стала патовой. Военные эксперты предположили, что Валерий Залужный приукрасил тяжёлое положение ВСУ, которое станет ещё хуже при ослаблении западной военной и иной помощи.
https://ukraina.ru/20231110/1050920554.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сми, всу, потери всу, военная помощь, военная техника, танк, наступление, сво, британия, нато, запад
Новости, Украина, СМИ, ВСУ, потери ВСУ, военная помощь, военная техника, танк, наступление, СВО, Британия, НАТО, Запад
Британское издание озадачено дилеммой провала "контрнаступа" ВСУ
Запад удивлён провалом широко разрекламированного "контрнаступления" ВСУ. К поиску причин 12 ноября присоединилась и британская The Telegraph
Для успеха ВСУ получили всё необходимое, сказано в публикации. Западное оружие было поставлено на Украину – в том числе немецкие, британские и американские танки, артиллерия и многое другое. Западные специалисты обучали украинских военных.
Военные поставки продолжались, ротация ВСУ производилась. Однако итог разочаровал, отметило британское издание. Заметных результатов нет, и теперь вряд ли они появятся, так как появились оправдания – "бездорожье" и "распутица".
"Во всем западном мире воспринимают прекращение украинцами контрнаступления как своеобразную неудачу", - сказано в публикации.
"Если бы западным офицерам дали бронетанковую дивизию, то они бы справились гораздо лучше. То есть одно из двух: либо танки, даже с западной тактикой и обучением экипажей, больше не являются решающим оружием; либо украинцы, несмотря на то, что прошли подготовку в армиях стран НАТО, делают что-то неправильно",
— констатировало
британское издание.
Тем временем Владимир Зеленский настаивает на продолжении активных боевых действий ВСУ зимой. Главком ВСУ публично заявил, что ситуация в зоне СВО стала патовой. Военные эксперты предположили, что Валерий Залужный приукрасил тяжёлое положение ВСУ, которое станет ещё хуже при ослаблении западной военной и иной помощи.