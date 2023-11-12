"Погибают чистые украинцы": жительница Львова призвала отправлять на войну только жителей востока страны

Военный эксперт о том, зачем Залужный рассказал о безвозвратных потерях ВС РФ, но умолчал про потери ВСУ

Российским бойцам нужно брать опорные пункты и огневые позиции ВСУ только после полного уничтожения противника. Это требует больше времени и снарядов, но сохранит личный состав. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев