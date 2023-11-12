"Погибают чистые украинцы": жительница Львова призвала отправлять на войну только жителей востока страны
© AP / Mykola Tys
© AP / Mykola Tys
Жительница Львова опубликовала видео с местного кладбища, переполненного свежими могилами погибших вэсэушников. Женщина призвала беречь "для будущего" жителей Западной Украины
Видео датировано началом ноября. На кадрах показаны ряды могил с украинскими и черно-красными бандеровскими флагами.
"Почему погибают настоящие, чистые украинцы из Львова? Это же лучшие гены в стране. Нельзя продолжать забирать ребят из Львова, нужно их сохранить для будущего, да простят меня люди с востока...", - сказала автор ролика.
На днях французская газета Liberation написала, что с начала СВО вооруженные силы Украины потеряли как минимум 200 тысяч военнослужащих.
"Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых", - говорилось в публикации.
Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу озвучивал данные о том, что только за период контрнаступления, то есть с 4 июня украинские войска потеряли более 90 тысяч военных.
5 ноября, 15:38Военный эксперт о том, зачем Залужный рассказал о безвозвратных потерях ВС РФ, но умолчал про потери ВСУРоссийским бойцам нужно брать опорные пункты и огневые позиции ВСУ только после полного уничтожения противника. Это требует больше времени и снарядов, но сохранит личный состав. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев