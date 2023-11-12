ЕС играет с Украиной в членство – Лавров - 12.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231112/1050963769.html
ЕС играет с Украиной в членство – Лавров
ЕС играет с Украиной в членство – Лавров - 12.11.2023 Украина.ру
ЕС играет с Украиной в членство – Лавров
Активизация лидеров Евросоюза в заявлениях на тему скорейшего членства Украины в ЕС озадачила главу МИД Сергея Лаврова. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину (программа "Москва. Кремль. Путин")
2023-11-12T16:51
2023-11-12T16:51
новости
сергей лавров
мид рф
урсула фон дер ляйен
дмитрий кулеба
дипломаты
публичная дипломатия
евроинтеграция
ес
украина-ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418729_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_6f2a291f4803c9739e0143ebf1f97704.jpg
По мнению главы МИД РФ, в основном о членстве Украины в ЕС говорит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказывается на эту тему в духе "принимайте без всяких условий"."Мне кажется, это игра, продолжение той линии, которой Евросоюз пользовался после исчезновения Советского Союза, когда все критерии отметались и исключительно политическая целесообразность была в основе тех решений, которые были приняты, когда вступали в Евросоюз, скажем, страны Балтии", - сказал Лавров.Он напомнил: при принятии в ЕС постсоветских прибалтийских образований "политическая целесообразность возобладала". Сейчас решение о расширении ЕС тоже является политическим.Лавров иронично заметил: стремящаяся в ЕС Молдавия как бы доказала свою "демократичность", сняв с выборов политическую партию и запретив дюжину СМИ. Турция признала членство в ЕС бесперспективным.Сербия по-прежнему надеется вступить в этот европейский союз. Однако от неё требуют присоединения к антироссийским санкциям и отказаться от отторгнутого края Косово и Метохия, напомнил глава МИД России.По мнению Лаврова, вступление в Евросоюз "сейчас это чисто геополитическое упражнение".
https://ukraina.ru/20231112/1050963636.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418729_396:0:3125:2047_1920x0_80_0_0_de0da80435344d1606aa1f263f9a2dd6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей лавров, мид рф, урсула фон дер ляйен, дмитрий кулеба, дипломаты, публичная дипломатия, евроинтеграция, ес, украина-ес, восточное партнерство, молдавия, внешняя политика, политическая конъюнктура, политика
Новости, Сергей Лавров, МИД РФ, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Кулеба, дипломаты, публичная дипломатия, евроинтеграция, ЕС, Украина-ЕС, Восточное партнерство, Молдавия, внешняя политика, политическая конъюнктура, политика

ЕС играет с Украиной в членство – Лавров

16:51 12.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание министров иностранных дел ОДКБ
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Активизация лидеров Евросоюза в заявлениях на тему скорейшего членства Украины в ЕС озадачила главу МИД Сергея Лаврова. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину (программа "Москва. Кремль. Путин")
По мнению главы МИД РФ, в основном о членстве Украины в ЕС говорит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказывается на эту тему в духе "принимайте без всяких условий".
"Мне кажется, это игра, продолжение той линии, которой Евросоюз пользовался после исчезновения Советского Союза, когда все критерии отметались и исключительно политическая целесообразность была в основе тех решений, которые были приняты, когда вступали в Евросоюз, скажем, страны Балтии", - сказал Лавров.
Он напомнил: при принятии в ЕС постсоветских прибалтийских образований "политическая целесообразность возобладала". Сейчас решение о расширении ЕС тоже является политическим.
Лавров иронично заметил: стремящаяся в ЕС Молдавия как бы доказала свою "демократичность", сняв с выборов политическую партию и запретив дюжину СМИ. Турция признала членство в ЕС бесперспективным.
Сербия по-прежнему надеется вступить в этот европейский союз. Однако от неё требуют присоединения к антироссийским санкциям и отказаться от отторгнутого края Косово и Метохия, напомнил глава МИД России.
По мнению Лаврова, вступление в Евросоюз "сейчас это чисто геополитическое упражнение".
Встреча президентов Австрии и Грузии А. Ван дер Беллена и С. Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
16:20
Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдавией и Украиной – ЗурабишвилиНесмотря на то, что у Грузии нет статуса кандидата в члены ЕС и условия официального Брюсселя не выполнены, официальный Тбилиси уверен в одновременном вступлении в Евросоюз не только Молдавии и Украины, но и Грузии. Об этом в интервью французскому каналу LCI заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили
 
НовостиСергей ЛавровМИД РФУрсула фон дер ЛяйенДмитрий Кулебадипломатыпубличная дипломатияевроинтеграцияЕСУкраина-ЕСВосточное партнерствоМолдавиявнешняя политикаполитическая конъюнктураполитика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:49Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове
19:21В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации
18:59"Ты нацистка, здесь русскоязычных больше": поход украинки за приправами для вэсэушников обернулся шоком
18:28На Киев движется странный мужчина с огромным крестом: все не так просто, как кажется
18:25Залужного в президенты. Итоги 12 ноября на Украине
18:17Британское издание озадачено дилеммой провала "контрнаступа" ВСУ
18:07"Погибают чистые украинцы": жительница Львова призвала отправлять на войну только жителей востока страны
18:00Взрослое детство Людмилы Гурченко
17:46Почти 76% бюджета ДНР в 2023 году направили на социальные расходы
16:51ЕС играет с Украиной в членство – Лавров
16:20Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдавией и Украиной – Зурабишвили
16:01"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине
15:58Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком и Краснолиманском направлениях
15:46Неудачи на Украине осложнили позиции Байдена перед переговорами с председателем КНР
15:36Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы
14:22"Людям это нужно": как певец-фронтовик Нихаенко вернулся с СВО и стал популярным
14:04Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы"
13:50Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба
13:44Стоит ли ставить все на кон? Эксперт ответил, нужно ли России брать Киев и Львов
13:33"Победить Россию невозможно" - Песков
Лента новостейМолния