https://ukraina.ru/20231112/1050963769.html
ЕС играет с Украиной в членство – Лавров
ЕС играет с Украиной в членство – Лавров - 12.11.2023 Украина.ру
ЕС играет с Украиной в членство – Лавров
Активизация лидеров Евросоюза в заявлениях на тему скорейшего членства Украины в ЕС озадачила главу МИД Сергея Лаврова. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину (программа "Москва. Кремль. Путин")
2023-11-12T16:51
2023-11-12T16:51
2023-11-12T16:51
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По мнению главы МИД РФ, в основном о членстве Украины в ЕС говорит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказывается на эту тему в духе "принимайте без всяких условий"."Мне кажется, это игра, продолжение той линии, которой Евросоюз пользовался после исчезновения Советского Союза, когда все критерии отметались и исключительно политическая целесообразность была в основе тех решений, которые были приняты, когда вступали в Евросоюз, скажем, страны Балтии", - сказал Лавров.Он напомнил: при принятии в ЕС постсоветских прибалтийских образований "политическая целесообразность возобладала". Сейчас решение о расширении ЕС тоже является политическим.Лавров иронично заметил: стремящаяся в ЕС Молдавия как бы доказала свою "демократичность", сняв с выборов политическую партию и запретив дюжину СМИ. Турция признала членство в ЕС бесперспективным.Сербия по-прежнему надеется вступить в этот европейский союз. Однако от неё требуют присоединения к антироссийским санкциям и отказаться от отторгнутого края Косово и Метохия, напомнил глава МИД России.По мнению Лаврова, вступление в Евросоюз "сейчас это чисто геополитическое упражнение".
https://ukraina.ru/20231112/1050963636.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей лавров, мид рф, урсула фон дер ляйен, дмитрий кулеба, дипломаты, публичная дипломатия, евроинтеграция, ес, украина-ес, восточное партнерство, молдавия, внешняя политика, политическая конъюнктура, политика
Новости, Сергей Лавров, МИД РФ, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Кулеба, дипломаты, публичная дипломатия, евроинтеграция, ЕС, Украина-ЕС, Восточное партнерство, Молдавия, внешняя политика, политическая конъюнктура, политика
ЕС играет с Украиной в членство – Лавров
Активизация лидеров Евросоюза в заявлениях на тему скорейшего членства Украины в ЕС озадачила главу МИД Сергея Лаврова. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину (программа "Москва. Кремль. Путин")
По мнению главы МИД РФ, в основном о членстве Украины в ЕС говорит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказывается на эту тему в духе "принимайте без всяких условий".
"Мне кажется, это игра, продолжение той линии, которой Евросоюз пользовался после исчезновения Советского Союза, когда все критерии отметались и исключительно политическая целесообразность была в основе тех решений, которые были приняты, когда вступали в Евросоюз, скажем, страны Балтии", - сказал Лавров.
Он напомнил: при принятии в ЕС постсоветских прибалтийских образований "политическая целесообразность возобладала". Сейчас решение о расширении ЕС тоже является политическим.
Лавров иронично заметил: стремящаяся в ЕС Молдавия как бы доказала свою "демократичность", сняв с выборов политическую партию и запретив дюжину СМИ. Турция признала членство в ЕС бесперспективным.
Сербия по-прежнему надеется вступить в этот европейский союз. Однако от неё требуют присоединения к антироссийским санкциям и отказаться от отторгнутого края Косово и Метохия, напомнил глава МИД России.
По мнению Лаврова, вступление в Евросоюз "сейчас это чисто геополитическое упражнение".