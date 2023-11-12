https://ukraina.ru/20231112/1050963769.html

ЕС играет с Украиной в членство – Лавров

ЕС играет с Украиной в членство – Лавров - 12.11.2023 Украина.ру

ЕС играет с Украиной в членство – Лавров

Активизация лидеров Евросоюза в заявлениях на тему скорейшего членства Украины в ЕС озадачила главу МИД Сергея Лаврова. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину (программа "Москва. Кремль. Путин")

2023-11-12T16:51

2023-11-12T16:51

2023-11-12T16:51

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По мнению главы МИД РФ, в основном о членстве Украины в ЕС говорит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказывается на эту тему в духе "принимайте без всяких условий"."Мне кажется, это игра, продолжение той линии, которой Евросоюз пользовался после исчезновения Советского Союза, когда все критерии отметались и исключительно политическая целесообразность была в основе тех решений, которые были приняты, когда вступали в Евросоюз, скажем, страны Балтии", - сказал Лавров.Он напомнил: при принятии в ЕС постсоветских прибалтийских образований "политическая целесообразность возобладала". Сейчас решение о расширении ЕС тоже является политическим.Лавров иронично заметил: стремящаяся в ЕС Молдавия как бы доказала свою "демократичность", сняв с выборов политическую партию и запретив дюжину СМИ. Турция признала членство в ЕС бесперспективным.Сербия по-прежнему надеется вступить в этот европейский союз. Однако от неё требуют присоединения к антироссийским санкциям и отказаться от отторгнутого края Косово и Метохия, напомнил глава МИД России.По мнению Лаврова, вступление в Евросоюз "сейчас это чисто геополитическое упражнение".

https://ukraina.ru/20231112/1050963636.html

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новости, сергей лавров, мид рф, урсула фон дер ляйен, дмитрий кулеба, дипломаты, публичная дипломатия, евроинтеграция, ес, украина-ес, восточное партнерство, молдавия, внешняя политика, политическая конъюнктура, политика