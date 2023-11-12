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Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком и Краснолиманском направлениях

Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком и Краснолиманском направлениях - 12.11.2023 Украина.ру

Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком и Краснолиманском направлениях

ВСУ понесли потери на всех направлениях проведения специальной военной операции. При этом наибольшие потери в живой силе – на Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом говорится в сводке Минобороны России от 12 ноября

2023-11-12T15:58

2023-11-12T15:58

2023-11-12T15:58

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Согласно официальному сообщению, потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 210-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Российская группировка "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики.На Донецком направлении подразделения российской "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. При этом потери ВСУ составили до 250-тивоеннослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронемашины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Krab, гаубица М119, три орудия Д-30 и одна гаубица Д-20.С начала СВО российскими военными уничтожено 534самолета, 254 вертолета, 8871 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13358 танков и других боевых бронемашин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7071орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15207 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20231112/1050961959.html

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