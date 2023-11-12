https://ukraina.ru/20231112/1050963203.html

"Людям это нужно": как певец-фронтовик Нихаенко вернулся с СВО и стал популярным

"Людям это нужно": как певец-фронтовик Нихаенко вернулся с СВО и стал популярным - 12.11.2023 Украина.ру

"Людям это нужно": как певец-фронтовик Нихаенко вернулся с СВО и стал популярным

Автор-исполнитель, участник СВО Сергей Нихаенко в студии Украина.ру рассказал о том, как пошел добровольцем на фронт, где воевал, как записывал свой первый клип Украина.ру, 12.11.2023

2023-11-12T14:22

2023-11-12T14:22

2023-11-12T14:22

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Автор-исполнитель, участник СВО Сергей Нихаенко в студии Украина.ру рассказал о том, как пошел добровольцем на фронт, где воевал, как записывал свой первый клип на передовой и какие песни просят спеть бойцы. 00:45 – каково артисту на войне? 05:00 – как искусство помогает военным вернуться к мирной жизни? 09:15 – как артисты из новых регионов пробиваются на большую российскую сцену?12:10 – какие возможности есть у молодых исполнителей в России для завоевания популярности и как их использовать? 13:45 – какие песни просят сыграть бойцы на фронте? 17:26 – роль музыканта на войне.Страница Сергея Нихаенко Вконтакте: https://vk.com/sergey_nihaenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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