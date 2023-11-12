"Людям это нужно": как певец-фронтовик Нихаенко вернулся с СВО и стал популярным - 12.11.2023 Украина.ру
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"Людям это нужно": как певец-фронтовик Нихаенко вернулся с СВО и стал популярным
"Людям это нужно": как певец-фронтовик Нихаенко вернулся с СВО и стал популярным - 12.11.2023 Украина.ру
"Людям это нужно": как певец-фронтовик Нихаенко вернулся с СВО и стал популярным
Автор-исполнитель, участник СВО Сергей Нихаенко в студии Украина.ру рассказал о том, как пошел добровольцем на фронт, где воевал, как записывал свой первый клип Украина.ру, 12.11.2023
2023-11-12T14:22
2023-11-12T14:22
видео
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сво
спецоперация
россия
фронт
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музыка
культура
новости культуры
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Автор-исполнитель, участник СВО Сергей Нихаенко в студии Украина.ру рассказал о том, как пошел добровольцем на фронт, где воевал, как записывал свой первый клип на передовой и какие песни просят спеть бойцы. 00:45 – каково артисту на войне? 05:00 – как искусство помогает военным вернуться к мирной жизни? 09:15 – как артисты из новых регионов пробиваются на большую российскую сцену?12:10 – какие возможности есть у молодых исполнителей в России для завоевания популярности и как их использовать? 13:45 – какие песни просят сыграть бойцы на фронте? 17:26 – роль музыканта на войне.Страница Сергея Нихаенко Вконтакте: https://vk.com/sergey_nihaenko
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видео, песни, сво, спецоперация, россия, фронт, музыкант, музыка, культура, новости культуры, популярность, сцена, мобилизация, добровольцы, новые регионы рф, видео
Видео, песни, СВО, Спецоперация, Россия, фронт, музыкант, музыка, культура, новости культуры, популярность, сцена, мобилизация, добровольцы, Новые регионы РФ

"Людям это нужно": как певец-фронтовик Нихаенко вернулся с СВО и стал популярным

14:22 12.11.2023
 
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Автор-исполнитель, участник СВО Сергей Нихаенко в студии Украина.ру рассказал о том, как пошел добровольцем на фронт, где воевал, как записывал свой первый клип на передовой и какие песни просят спеть бойцы.
00:45 – каково артисту на войне?
05:00 – как искусство помогает военным вернуться к мирной жизни?
09:15 – как артисты из новых регионов пробиваются на большую российскую сцену?
12:10 – какие возможности есть у молодых исполнителей в России для завоевания популярности и как их использовать?
13:45 – какие песни просят сыграть бойцы на фронте?
17:26 – роль музыканта на войне.
Страница Сергея Нихаенко Вконтакте: https://vk.com/sergey_nihaenko
 
ВидеопесниСВОСпецоперацияРоссияфронтмузыкантмузыкакультурановости культурыпопулярностьсценамобилизациядобровольцыНовые регионы РФ
 
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