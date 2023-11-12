https://ukraina.ru/20231112/1050962854.html
Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба
Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба - 12.11.2023 Украина.ру
Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба
Есть маятниковая логика войны: наступление противника захлебнулось, теперь должен быть наш ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-11-12T13:50
2023-11-12T13:50
2023-11-12T13:50
новости
генштаб
россия
александр казаков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101968/92/1019689249_0:47:639:406_1920x0_80_0_0_c63ef6a3d178afd66a3080a9fdf5044f.jpg
"Я уверен, что один из планов, который лежит на столе в Генштабе, содержит в себе две наступательные операции на разных локальных театрах. Логично предположить, что это будет Запорожское направление, где противнику сильно потрепали тылы, и максимально удаленное от него – Купянское. И там, и там мы выходим на оперативный простор. Мы сможем подниматься вдоль Днепра до Днепропетровска, а можем уйти в тыл группировки ВСУ в ДНР", - рассказал он.Если бы такая операция прошла в ДНР, то мы бы уперлись в сильно укреплённую линию Славянск-Краматорск-Дружковка.-Константиновка. В случае же выхода на оперативный простор у противника будет затруднена переброска резервов под нашим огневым контролем, добавил он.Полный текст интервью читайте здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101968/92/1019689249_0:0:639:480_1920x0_80_0_0_2bd7bac459afd07dec07d05983728157.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, генштаб, россия, александр казаков, украина
Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба
Есть маятниковая логика войны: наступление противника захлебнулось, теперь должен быть наш ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
"Я уверен, что один из планов, который лежит на столе в Генштабе, содержит в себе две наступательные операции на разных локальных театрах. Логично предположить, что это будет Запорожское направление, где противнику сильно потрепали тылы, и максимально удаленное от него – Купянское. И там, и там мы выходим на оперативный простор. Мы сможем подниматься вдоль Днепра до Днепропетровска, а можем уйти в тыл группировки ВСУ в ДНР", - рассказал он.
Если бы такая операция прошла в ДНР, то мы бы уперлись в сильно укреплённую линию Славянск-Краматорск-Дружковка.-Константиновка. В случае же выхода на оперативный простор у противника будет затруднена переброска резервов под нашим огневым контролем, добавил он.
Полный текст интервью читайте здесь
.