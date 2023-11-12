Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба - 12.11.2023 Украина.ру
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Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба
Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба - 12.11.2023 Украина.ру
Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба
Есть маятниковая логика войны: наступление противника захлебнулось, теперь должен быть наш ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-11-12T13:50
2023-11-12T13:50
новости
генштаб
россия
александр казаков
украина
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"Я уверен, что один из планов, который лежит на столе в Генштабе, содержит в себе две наступательные операции на разных локальных театрах. Логично предположить, что это будет Запорожское направление, где противнику сильно потрепали тылы, и максимально удаленное от него – Купянское. И там, и там мы выходим на оперативный простор. Мы сможем подниматься вдоль Днепра до Днепропетровска, а можем уйти в тыл группировки ВСУ в ДНР", - рассказал он.Если бы такая операция прошла в ДНР, то мы бы уперлись в сильно укреплённую линию Славянск-Краматорск-Дружковка.-Константиновка. В случае же выхода на оперативный простор у противника будет затруднена переброска резервов под нашим огневым контролем, добавил он.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, генштаб, россия, александр казаков, украина
Новости, Генштаб, Россия, Александр Казаков, Украина

Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба

13:50 12.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Казаков Александр Казаков - Советник Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко
Александр Казаков - Советник Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Казаков
Читать в
Есть маятниковая логика войны: наступление противника захлебнулось, теперь должен быть наш ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
"Я уверен, что один из планов, который лежит на столе в Генштабе, содержит в себе две наступательные операции на разных локальных театрах. Логично предположить, что это будет Запорожское направление, где противнику сильно потрепали тылы, и максимально удаленное от него – Купянское. И там, и там мы выходим на оперативный простор. Мы сможем подниматься вдоль Днепра до Днепропетровска, а можем уйти в тыл группировки ВСУ в ДНР", - рассказал он.
Если бы такая операция прошла в ДНР, то мы бы уперлись в сильно укреплённую линию Славянск-Краматорск-Дружковка.-Константиновка. В случае же выхода на оперативный простор у противника будет затруднена переброска резервов под нашим огневым контролем, добавил он.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
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