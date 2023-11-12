https://ukraina.ru/20231112/1050962854.html

Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба

Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба - 12.11.2023 Украина.ру

Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба

Есть маятниковая логика войны: наступление противника захлебнулось, теперь должен быть наш ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-11-12T13:50

2023-11-12T13:50

2023-11-12T13:50

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"Я уверен, что один из планов, который лежит на столе в Генштабе, содержит в себе две наступательные операции на разных локальных театрах. Логично предположить, что это будет Запорожское направление, где противнику сильно потрепали тылы, и максимально удаленное от него – Купянское. И там, и там мы выходим на оперативный простор. Мы сможем подниматься вдоль Днепра до Днепропетровска, а можем уйти в тыл группировки ВСУ в ДНР", - рассказал он.Если бы такая операция прошла в ДНР, то мы бы уперлись в сильно укреплённую линию Славянск-Краматорск-Дружковка.-Константиновка. В случае же выхода на оперативный простор у противника будет затруднена переброска резервов под нашим огневым контролем, добавил он.Полный текст интервью читайте здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, генштаб, россия, александр казаков, украина