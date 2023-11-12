"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине - 12.11.2023 Украина.ру
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"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине
"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине - 12.11.2023 Украина.ру
"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине
Китай всегда за то, чтобы налаживать экономические связи с государствами, но у республики нет никакой заинтересованности в Киеве, воюющем с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал колумнист, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
2023-11-12T16:01
2023-11-12T16:01
новости
китай
украина
россия
владимир мамонтов
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"Стратегическое партнёрство Пекина и Москвы можно потрогать. Оно выражается в военном и политическом сотрудничестве, в деньгах, в строительстве космических станций", - сказал он.КНР на Украину смотрит прагматично и толерантно, добавил Мамонтов. В принципе, китайцев могли бы заинтересовать украинские земли, но они знают, что все черноземы страны уже скуплены США (хотя в случае большого мирового суда по Украине легитимность этой сделки американцам придется еще доказать), подытожил эксперт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, украина, россия, владимир мамонтов
Новости, Китай, Украина, Россия, Владимир Мамонтов

"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине

16:01 12.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Китай всегда за то, чтобы налаживать экономические связи с государствами, но у республики нет никакой заинтересованности в Киеве, воюющем с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал колумнист, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
"Стратегическое партнёрство Пекина и Москвы можно потрогать. Оно выражается в военном и политическом сотрудничестве, в деньгах, в строительстве космических станций", - сказал он.
КНР на Украину смотрит прагматично и толерантно, добавил Мамонтов. В принципе, китайцев могли бы заинтересовать украинские земли, но они знают, что все черноземы страны уже скуплены США (хотя в случае большого мирового суда по Украине легитимность этой сделки американцам придется еще доказать), подытожил эксперт.
 
НовостиКитайУкраинаРоссияВладимир Мамонтов
 
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