https://ukraina.ru/20231112/1050962678.html
"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине
"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине - 12.11.2023 Украина.ру
"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине
Китай всегда за то, чтобы налаживать экономические связи с государствами, но у республики нет никакой заинтересованности в Киеве, воюющем с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал колумнист, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
2023-11-12T16:01
2023-11-12T16:01
2023-11-12T16:01
новости
китай
украина
россия
владимир мамонтов
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"Стратегическое партнёрство Пекина и Москвы можно потрогать. Оно выражается в военном и политическом сотрудничестве, в деньгах, в строительстве космических станций", - сказал он.КНР на Украину смотрит прагматично и толерантно, добавил Мамонтов. В принципе, китайцев могли бы заинтересовать украинские земли, но они знают, что все черноземы страны уже скуплены США (хотя в случае большого мирового суда по Украине легитимность этой сделки американцам придется еще доказать), подытожил эксперт.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, украина, россия, владимир мамонтов
"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине
Китай всегда за то, чтобы налаживать экономические связи с государствами, но у республики нет никакой заинтересованности в Киеве, воюющем с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал колумнист, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
"Стратегическое партнёрство Пекина и Москвы можно потрогать. Оно выражается в военном и политическом сотрудничестве, в деньгах, в строительстве космических станций", - сказал он.
КНР на Украину смотрит прагматично и толерантно, добавил Мамонтов. В принципе, китайцев могли бы заинтересовать украинские земли, но они знают, что все черноземы страны уже скуплены США (хотя в случае большого мирового суда по Украине легитимность этой сделки американцам придется еще доказать), подытожил эксперт.