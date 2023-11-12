https://ukraina.ru/20231112/1050962678.html

"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине

"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине - 12.11.2023 Украина.ру

"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине

Китай всегда за то, чтобы налаживать экономические связи с государствами, но у республики нет никакой заинтересованности в Киеве, воюющем с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал колумнист, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов

2023-11-12T16:01

2023-11-12T16:01

2023-11-12T16:01

новости

китай

украина

россия

владимир мамонтов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050317584_0:0:3321:1868_1920x0_80_0_0_b6305c51cfd1521dde9452d6f92e0a6c.jpg

"Стратегическое партнёрство Пекина и Москвы можно потрогать. Оно выражается в военном и политическом сотрудничестве, в деньгах, в строительстве космических станций", - сказал он.КНР на Украину смотрит прагматично и толерантно, добавил Мамонтов. В принципе, китайцев могли бы заинтересовать украинские земли, но они знают, что все черноземы страны уже скуплены США (хотя в случае большого мирового суда по Украине легитимность этой сделки американцам придется еще доказать), подытожил эксперт.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, украина, россия, владимир мамонтов