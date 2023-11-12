"Победить Россию невозможно" - Песков
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Киевские политики могут "плясать любые танцы, только бы что-то выпросить" у Запада, но не могут понять главного в условиях противостояния с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Им нужно понять, победить Россию невозможно", - заявил Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Песков констатировал: "коллективный Запад" утомлён СВО и не желает отправлять на Украину ни финансовую помощь, ни военную. В такой ситуации нынешнее руководство постсоветской Украины продолжает попрошайничать, уповая на помощь извне.
13:20Медведев: "Чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине"Пока ЕС бурлит и сотни тысяч людей на улицах протестуют против циничной западной поддержки насилия в Газе отставные и нынешние деятели из НАТО продвигают деструктивные идеи по Украине. Об этом 12 ноября в своём ТГ-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев