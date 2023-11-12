https://ukraina.ru/20231112/1050962194.html

"Победить Россию невозможно" - Песков

"Победить Россию невозможно" - Песков - 12.11.2023 Украина.ру

"Победить Россию невозможно" - Песков

Киевские политики могут "плясать любые танцы, только бы что-то выпросить" у Запада, но не могут понять главного в условиях противостояния с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-11-12T13:33

2023-11-12T13:33

2023-11-12T13:33

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"Им нужно понять, победить Россию невозможно", - заявил Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.Песков констатировал: "коллективный Запад" утомлён СВО и не желает отправлять на Украину ни финансовую помощь, ни военную. В такой ситуации нынешнее руководство постсоветской Украины продолжает попрошайничать, уповая на помощь извне.

https://ukraina.ru/20231112/1050961959.html

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новости, украина, сво, демилитаризация, денацификация, запад, военная помощь, дмитрий песков, россия