https://ukraina.ru/20231112/1050961841.html

Стоит ли ставить все на кон? Эксперт ответил, нужно ли России брать Киев и Львов

Стоит ли ставить все на кон? Эксперт ответил, нужно ли России брать Киев и Львов - 12.11.2023 Украина.ру

Стоит ли ставить все на кон? Эксперт ответил, нужно ли России брать Киев и Львов

У РФ не было другого выбора, кроме как вступать в силовое противостояние с Украиной, но полная ликвидация украинского государства может подстегнуть Запад к еще большей поддержке Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил американист, политолог Александр Каргин

2023-11-12T13:44

2023-11-12T13:44

2023-11-12T13:44

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Во-первых, руководство России не раз обозначало, что хочет завершить конфликт на наших условиях, но дипломатическим путём. А так как нет другого выбора, да, мы вынуждены уходить в вооружённое противостояние, отметил Каргин.Во-вторых, продолжил эксперт, если мы говорим про то, что необходимо идти до победного конца, то нужно прояснить, что является этим концом. То есть, куда конкретно мы хотим дойти, какие ресурсы ради этого мы готовы потрать."Одно дело выигрыш, как сейчас, в стратегическом противостоянии, а другое дело — взять Киев или Львов. Стоит ли ставить все на кон ради контроля над всей Украиной? Третий момент — если Россия вступит в глобальное противостояние до полной ликвидации украинского государства, в этом случае для Запада ситуация изменится", - сказал Каргин.По его словам, Если сейчас Запад склоняет Киев к переговорам, то в последнем случае он получит звонкую пощечину от России. И вот тогда вполне возможно, что США и Европа вновь переключатся на еще более активную военную поддержку Украины. Этот фактор нельзя не учитывать.Полный текст интервью читайте здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр каргин, россия, украина, киев, львов