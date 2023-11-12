https://ukraina.ru/20231112/1050961106.html

"Новый 37-й год", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 ноября

"Новый 37-й год", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 ноября - 12.11.2023 Украина.ру

"Новый 37-й год", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 ноября

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал новости о возможности жаловаться на таксистов с "антиукраинской позицией". Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-11-12T13:01

2023-11-12T13:01

2023-11-12T13:02

хроники

эксклюзив

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Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал сообщение издания "Страна" о том, что украинский сервис Uklon ввёл возможность пожаловаться на водителя такси за "антиукраинскую позицию"."Украина планомерно погружается в 1937 год. Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ. Чего только стоит чатбот "еВорог", который был запущен и широко разрекламирован украинским министерством цифровой трансформации прошлым летом. С его помощь можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию, прикреплять фото и описание "преступления". Теперь к этому добавилась возможность пожаловаться на таксиста с "антиукраинской" позицией. Украинский сервис такси "Уклон" добавил новую функцию в меню оценки поездки "антиукраинская позиция"", - написал Азаров на своей странице "ВКонтакте".По его словам, рейтинг по жалобам на таксистов может возглавить Киев."Не трудно спрогнозировать, что передовиками в вопросе жалоб станут жители Киева, которые не раз показали себя на этом поприще во всей красе. Столица и область уже занимали первое место среди "языковых доносов" – видимо, в столицу съехались все так называемые патриоты, соросовские активисты, радикалы и т. д. Незавидное будущее!" - отметил Азаров.В то же время, как отмечает ряд комментаторов, сама возможность жаловаться на водителей с "антиукраинской позицией" существовала довольно давно — с февраля.Ранее на всю страну прогремел скандал с таксистом сервиса Bolt. Мужчина высадил двух языковых провокаторш. После их видео сервис разорвал с мужчиной все отношения. Преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Ирина Фарион призвала отправить таксиста на передовую."Для таких срочно создать бы штрафбатальон, чтобы этот штрафбатальон сразу бы отправить на нулевую позицию, чтобы они окопы для наших святых солдат рыли, чтобы они были тем заслоном для наших героев. Потому что такие люди заслуживают только одного: полной и абсолютной утилизации", - отметила Фарион.Националистка также призвала бойкотировать сервис Bolt, несмотря на то, что последний уволил водителя."Как его — такое создание — в такой одежде (спортивной — Ред.) можно было взять на работу?" - отметила Фариона.Она призвала общество быть жёстче.В то же время, в самом украинском обществе было много тех, кто поддержал водителя."О случае в Bolt. Послесловие. Имели ли пассажиры законное право попросить водителя отвечать им на государственном языке? Определённо. Также как водитель имел право остановить поездку и попросить их покинуть своё авто. Сделал ли он это из-за просьбы перейти на украинский язык? Как мне видится из видео, нет. Он это сделал оценив их намерения. Их тон. Агрессию. Начало видеосъемки. Ничего не указывало на желание найти взаимопонимание, решить формально волнующий их вопрос. Всё указывало на сознательное разжигание конфликта. "Мы нашли лоха и вытрем об него ноги". "— И водочки нам принеси. Мы контентик пилим". Водитель оказался кремнем, не повёл и бровью. Остановив поездку, он отказался играть в навязанную им игру, защитил свои личные границы и человеческое достоинство. Защита достоинства стоила ему работы... Кто есть кто в этой истории - ответьте себе сами. Но она точно не про язык общения. Эта история про культуру общения. Про истинные цели закладываемые в диалог. Про желание до*****ся и формальный повод для д***а. Не поэтому ли водитель-таксист нашел столько поддержки в интернете, а компанию Bolt завалили письмами сочувствующие люди?" - заявил украинский блогер Владимир Коваль в соцсетях.Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) попросил у своих подписчиков контакты водителя, которого уволили "по факту нападения мовного "Талибана"* (запрещённая в РФ организация — Ред.)". Арестович* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) пообещал выплатить мужчине компенсацию на время поиска новой работы.Были и украинские политики, которые вступились за таксиста. Так, экс-лидер запрещённой на Украине партии "ОПЗЖ", народный депутат Украины Владимир Бойко заявил, что поможет мужчине и осудил увольнение таксиста.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 36 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 9 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 25 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на тельмановском 1 обстрел из РСЗО, выпущено 126 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов Республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Буденновский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Тельманово."Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Тельманово", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 17 жилых домостроений в Буденновском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Тельманово, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили но Никитовскому району Горловки 5 снарядов калибром 152 мм и 6 мин калибром 120 мм, по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка — в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 ноября по состоянию на 10:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Петровский район) - по пл. Победы, 15 погибла женщина 1990 года рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили 77 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 77 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 25; Днепряны — 11; Обрывка — 9; Старая Маячка — 5; Казачьи Лагеря — 10; Алёшки — 9; Кардашинка — 8", - отмечалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Крынки, Песчановка, Казачьи Лагеря, Саги, Новые Лагеря. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Позже канал сообщил о ещё одном обстреле со стороны ВСУ."Сегодня, 12 ноября, в 11:30 боевики ВСУ нанесли очередной удар по жилым домам мирных жителей Новой Каховки", - цитировал канал заявление администрации округа.Информация о пострадавших уточняется.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 12 ноября у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущен один артиллерийский снаряд. Над поселком Дубовое сбит БПЛА противника. В селе Солнцевка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Кроме того, в Борисовском районе под обстрел попала окраина села Богун-Городок – было установлено 16 прилётов. В результате никто не пострадал, разрушений не было. На окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших не было. Был повреждён экскаватор."В Валуйском городском округе по городу Валуйки выпущено 3 снаряда из РСЗО "Град". Никто не пострадал. Повреждения зафиксированы в трёх частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши, забор, баня. Между железнодорожными путями обнаружена воронка. Повреждены 5 вагонов: посечены колесные пары и тормозное оборудование. Также в результате обстрела повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - отмечалось в сводке.Также в Волоконовском районе под миномётный обстрел попала окраина хутора Старый – зафиксировано 3 прилета. В Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка был выпущен один миномётный снаряд. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка – было установлено 8 прилётов. Во всех случаях пострадавших и повреждений не было."В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 5 миномётных снарядов, по селу Середа – 3 танковых снаряда, по селу Терезовка – 4 миномётных и 6 артиллерийских снарядов, а также 20 гранатомётных выстрелов. Село Белянка атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отмечал Гладков.В 12:38 Гладков сообщил, что над Белгородским районом сработала система ПВО — был сбит БПЛА самолётного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231112/1050956202.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив