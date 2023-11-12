https://ukraina.ru/20231112/1050957296.html

Опять "забыли" об Украине. Помощь арабов ХАМАС может сократить подачки США Киеву

Опять "забыли" об Украине. Помощь арабов ХАМАС может сократить подачки США Киеву - 12.11.2023 Украина.ру

Опять "забыли" об Украине. Помощь арабов ХАМАС может сократить подачки США Киеву

Вот оно, новое знаменье современности: 11 ноября 2023 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся экстренный саммит Лиги арабских государство (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), который в итоговой декларации даже не упомянул Украину.

2023-11-12T11:45

2023-11-12T11:45

2023-11-12T11:45

эксклюзив

израиль

палестина

сектор газа

владимир зеленский

саудовская аравия

россия

зарубежье

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В принципе, саммит и не должен был это делать, так как посвящен был событиям в секторе Газа. А где Палестина, а где Украина.Но, во-первых, с мая этого года Украина ни на сантиметр ни придвинулась, ни отодвинулась от Ближнего Востока, но несколько месяцев назад в Джидду, излюбленное место отдыха саудовских королей, фюрера украинских неонацистов и президента Владимира Зеленского пригласили аж бегом. Тогда это называлось "хотим услышать все точки зрения по украинскому кризису".Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд так и сказал об этом: "Мы пригласили президента Владимира Зеленского для того, чтобы услышать точку зрения всех сторон. Арабские страны с самого начала этого кризиса заняли нейтральную сторону. Мы стремились открыть диалог с двумя сторонами, надеясь, что мы достигнем способа для разрешения конфликта". Сейчас, значит, арабам и исламистам с Украиной все ясно.Хотя в мае сам Зеленский явно наделся, что ему отломится что-то не только от дипломатических арабских щедрот (выступят посредниками в урегулировании украинско-российского кризиса), но еще и от нефтяных доходов (на "войну с Мордором" дадут хоть каких-то денег, к которым украинский президент к тому времени привык).Кроме того, Зеленский рассчитывал, что арабский мир на саммите ЛАГ может поддержать его так называемую "формулу мира" -- бессмысленный и невыполнимый набор требований для установления мира с Россией. А на самом деле - контроля над Россией со стороны НАТО и Украины. Поэтому украинский президент, как всегда, и исторгал из себя полубредовые русофобские сентенции. Например, он сказал такое: "Я здесь для того, чтобы каждый смотрел честно. Как бы ни старались влиять русские, но самостоятельность все же должна быть".При этом он призвал арабов защитить мусульманское сообщество Украины и даже приволок с собой на арабский курорт экс-лидера запрещенного в России "Меджлиса крымскотатарского народа" Мустафу Джемилева, видного политического грантоеда, который тоже горазд поживиться чем-угодно на шару. "Главный призыв, который я хочу оставить здесь, в Джидде, благородный призыв ко всем вам — способствовать защите наших людей, включая украинское мусульманское сообщество", — вещал тогда Зеленский, мысленно оттопырив все карманы.Арабы тогда на Зеленского и посмотрели внимательно. Он даже в двухстороннем режиме встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, вице-президентом ОАЭ Мансуром бен Зайдом Аль Нахайяном, наследным принцем Кувейта Машаалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом и вице-премьером Омана по международным отношениям и сотрудничеству Асадом бен Тариком Аль Саидом.Это, согласитесь, мощный лидерский набор. Но лидеры арабов поговорили с Зеленским насчет энергетической безопасности и гуманитарного сотрудничества, вспомнили и украинскую мирную инициативу, но денег не дали. Разобрались, выходит, что к чему.США тоже были на седьмом небе от счастья: еще бы, арабы пригласили Зеленского, следовательно, отворачиваются от России. Симпатии арабского мира к Москве, налаживающееся сотрудничество России с ним особенно в энергетической сфере, несмотря на западные санкции, – это головная боль США, а тут на тебе – так внепланово и внезапно "облизывают" неонациста-русофоба на американском подсосе.Но и надежды США обломились. Еще тогда, в Джидде, а сейчас, когда США в возникшем конфликте между ХАМАС и Израилем встали на сторону еврейского государства, так и вообще Америке на Ближнем Востоке мало что светит. Тем более, что впервые более чем за десять лет на саммит ЛАГ и ОИС, несмотря на наличие серьезных разногласий между ними, на общую встречу в Эр-Рияде прибыли также президенты Ирана, Сирии и Турции – Эбрахим Раиси, Башар Асад и Реджеп Тайип Эрдоган.И говорили эти лидере в унисон – осуждали Израиль за чрезмерное использование силы, критиковали США и Запад за одностороннюю и губительную помощь исключительно израильтянам и призывали к миру отнюдь не по американо-израильской формуле.Как сообщает ТАСС, итоговая резолюция совместного саммита стран ЛАГ и ОИС выглядит довольно беззубо, ибо предусматривает только:- обращение в Совбез ООН с просьбой остановить боевые действия в секторе Газа;- призыв остановить экспорт вооружений в Израиль;- осуждение политики двойных стандартов в отношении Израиля и сектора Газа;- обращение к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с просьбой провести расследования "военных преступлений" Израиля, совершенных в секторе Газа;- призыв освободить всех людей, взятых в заложники или задержанных в результате обострения ближневосточного конфликта;- обращение к Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) с просьбой провести расследование в отношении Израиля на предмет использования запрещенных международными конвенциями видов вооружений;- проведение международной конференции по урегулированию конфликта в секторе Газа в ближайшее время;- документирование секретариатами ЛАГ и ОИС военных преступлений Израиля в секторе Газа.Но арабы и исламисты согласились в главном. По словам наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который однозначно возложил на Израиль ответственность за преступления против гражданского населения в осажденном анклаве, "мы находимся перед лицом гуманитарной катастрофы, которая показывает провал Совета Безопасности ООН и международного сообщества".Плюс к недоверию к ООН главным механизмом обеспечения мира между Палестиной и Израилем ЛАГ и ОИС определили создание двух равноценных государств – палестинского и еврейского, как того и требуют документы ООН. Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной повторится, если принцип "двух государств" не будет реализован.А президент Турции вообще предложил создать систему стран-гарантов мира и даже организовать фонд для восстановления Газы под эгидой ОИС. Чтобы, значит, еще и заработать.Во-вторых, -- и для Украины это может быть самым главным! – если ЛАГ и ОИС открыто или тайно начнут помогать ХАМАС, чтобы ослабить влияние Израиля и США в регионе, американцы однозначно усилят и увеличат помощь Тель-Авиву. Ну, чтобы он гарантировано и ускоренно победил.А для Украины это может означать только одно – помощь может уменьшиться ей! Что, собственно, уже и происходит, если вспомнить голосования в Конгрессе США по выделению средств Украине и Израилю.Об этом же косвенно говорит и усиление военно-морской группировки США в районе Ближнего Востока. Сейчас там находятся:- атомная подводная лодка класса "Огайо" с крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") в Персидском заливе. Чтобы "сдерживать" Иран, чем министр обороны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа;- авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Джеральд Форд" — в Средиземном море. В группу входят также ракетный крейсер USS Normandy, ракетные эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt. Министр обороны США Ллойд Остин о цели этого перемещения сказал: "США поддерживают готовность сил по всему миру для дальнейшего укрепления этой позиции сдерживания, если потребуется";- авианосная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" — в Красном море. И снова Пентагон объяснял все просто -- желанием сдержать любое государство или "негосударственный субъект" от эскалации боевых действий за пределы сектора Газа;- увеличено число летных отрядов истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в ближневосточном регионе. С теми же целями "сдерживания";- американские аналитики также отметили, что на сегодняшний день из 11 имеющихся на ходу американских авианосцев 8 в настоящее время развернуты по всему миру, что является крупнейшим военным развертыванием ВМС США за многие годы.Это все большие деньги, которые уже или еще будет потрачены на безопасность США. И которые однозначно не попадут в Украину, что, конечно же, страшно беспокоит и Зеленского, и тех, кто вместе с ним по серым схемам дерибанит американскую помощь налево. В том числе, и в зону палестино-израильского конфликта, как, кстати, утверждают публично боевики ХАМАС.Так что основные сражения еще впереди. Но уже очевидно, что украинских неонацистов могут очень сильно обломать, что не может не утешать тех, кто хочет мира не только в секторе Газа и понимает, что без американской помощи неонацистская Украина не продержится и неделю. Ну а арабский и вообще исламский мир, похоже, первыми даже на Глобальном Юге окончательно отказались от неонацистов.

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эксклюзив, израиль, палестина, сектор газа, владимир зеленский, саудовская аравия, россия, зарубежье