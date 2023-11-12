Пять минут – как это много. Ко Дню рождения Людмилы Гурченко. Фотолента - 12.11.2023 Украина.ру
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Пять минут – как это много. Ко Дню рождения Людмилы Гурченко. Фотолента
Пять минут – как это много. Ко Дню рождения Людмилы Гурченко. Фотолента - 12.11.2023 Украина.ру
Пять минут – как это много. Ко Дню рождения Людмилы Гурченко. Фотолента
В воскресенье, 12 ноября, Людмиле Гурченко исполнилось бы 88 лет
2023-11-12T08:44
2023-11-12T08:44
культура
эксклюзив
гурченко
харьков
рязанов
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Гурченко – великая советская актриса, родившаяся в Харькове и ставшая символом целого ряда эпох – от хрущевской оттепели до горбачевской перестройки и ельцинского беспредела.На экраны советского кино она вышла в ярком образе организатора новогоднего праздника в фильме Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" и стала потрясающим символом нового времени: яркий образ свободной советской женщины ("спортсменки, комсомолки") впечатлял не только артистичностью, но и энергией, музыкальностью, необычной внешностью, в которой чувствовался южнорусский темперамент.Наверное, Гурченко у каждого – своя, так и подобает великим актерам. А в том, что она была великой, нет ни у кого сомнений.Для нас же еще важно, что родилась она в Харькове, что всегда любила Украину и никогда не забывала, откуда она родом.Мы подобрали фото ее ролей, чтобы напомнить о Гурченко, которая была звездой советского и постсоветского кино.Песня, с которой в далекие 1960-е годы она пришла в кино, была про 5 минут, которых так мало и в то же время так много, чтобы успеть сделать самое главное в жизни.Говорят, жизнь человека – искорка, те самые пять минут в истории вечности, о которых пела Гурченко. И, надо сказать, Гурченко свои пять минут прожила ярко и впечатляюще.
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, гурченко, харьков, рязанов, фото
Культура, Эксклюзив, Гурченко, Харьков, Рязанов

Пять минут – как это много. Ко Дню рождения Людмилы Гурченко. Фотолента

08:44 12.11.2023
 
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Украина. ру
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В воскресенье, 12 ноября, Людмиле Гурченко исполнилось бы 88 лет
Гурченко – великая советская актриса, родившаяся в Харькове и ставшая символом целого ряда эпох – от хрущевской оттепели до горбачевской перестройки и ельцинского беспредела.
На экраны советского кино она вышла в ярком образе организатора новогоднего праздника в фильме Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" и стала потрясающим символом нового времени: яркий образ свободной советской женщины ("спортсменки, комсомолки") впечатлял не только артистичностью, но и энергией, музыкальностью, необычной внешностью, в которой чувствовался южнорусский темперамент.
Наверное, Гурченко у каждого – своя, так и подобает великим актерам. А в том, что она была великой, нет ни у кого сомнений.
Для нас же еще важно, что родилась она в Харькове, что всегда любила Украину и никогда не забывала, откуда она родом.
Мы подобрали фото ее ролей, чтобы напомнить о Гурченко, которая была звездой советского и постсоветского кино.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Гурченко в роли Леночки Крыловой в художественном фильме "Карнавальная ночь", 1956 год. Режиссер Эльдар Рязанов. Киностудия "Мосфильм". Репродукция.
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Актриса Людмила Гурченко в роли Леночки Крыловой в художественном фильме "Карнавальная ночь", 1956 год. Режиссер Эльдар Рязанов. Киностудия "Мосфильм". Репродукция.
© РИА Новости
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© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАртисты Людмила Гурченко и Олег Ефремов в художественном фильме "Строится мост".
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Артисты Людмила Гурченко и Олег Ефремов в художественном фильме "Строится мост".
© РИА Новости . РИА Новости
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© РИА Новости . В. Уваров / Перейти в фотобанкЛюдмила Гурченко в роли Козы (тете Маши). Кадр из музыкального фильма-сказки "Мама". Режиссер Элизабета Бостан. Кинокомпании: Мосфильм, "Букурешть", "Ралюкс-фильм". Обладатель специального приза жюри "Серебряный кубок" на МКФ для детей и юношества в Венеции-77.
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Людмила Гурченко в роли Козы (тете Маши). Кадр из музыкального фильма-сказки "Мама". Режиссер Элизабета Бостан. Кинокомпании: Мосфильм, "Букурешть", "Ралюкс-фильм". Обладатель специального приза жюри "Серебряный кубок" на МКФ для детей и юношества в Венеции-77.
© РИА Новости . В. Уваров
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная артистка РСФСР Людмила Гурченко в главной роли в фильме «Семейная мелодрама».
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Народная артистка РСФСР Людмила Гурченко в главной роли в фильме «Семейная мелодрама».
© РИА Новости
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© РИА Новости . Рудольф Кучеров / Перейти в фотобанкНародный артисты СССР Юрий Никулин (слева) в роли Лопатина и Людмила Гурченко в роли Ники (справа) в фильме Алексея Германа "Двадцать дней без войны" по повести Константина Симонова "Записки Лопатина".
5 из 12
Народный артисты СССР Юрий Никулин (слева) в роли Лопатина и Людмила Гурченко в роли Ники (справа) в фильме Алексея Германа "Двадцать дней без войны" по повести Константина Симонова "Записки Лопатина".
© РИА Новости . Рудольф Кучеров
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная артистка Людмила Гурченко. Кадр из фильма "Любимая женщина механика Гаврилова". Киностудия "Мосфильм".
6 из 12
Народная артистка Людмила Гурченко. Кадр из фильма "Любимая женщина механика Гаврилова". Киностудия "Мосфильм".
© РИА Новости
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© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная артистка РСФСР Людмила Гурченко (справа) в фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих".
7 из 12
Народная артистка РСФСР Людмила Гурченко (справа) в фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих".
© РИА Новости . РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкАктеры Олег Янковский в роли Сергея Макарова (слева) и Людмила Гурченко в роли Ларисы (справа) в фильме Романа Балаяна "Полеты во сне и наяву".
8 из 12
Актеры Олег Янковский в роли Сергея Макарова (слева) и Людмила Гурченко в роли Ларисы (справа) в фильме Романа Балаяна "Полеты во сне и наяву".
© РИА Новости
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вся Людмила Гурченко
9 из 12
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вся Людмила Гурченко
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародные артисты СССР Людмила Гурченко (справа) и Олег Табаков (слева).
10 из 12
Народные артисты СССР Людмила Гурченко (справа) и Олег Табаков (слева).
© РИА Новости
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© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР Людмила Гурченко.
11 из 12
Народная артистка СССР Людмила Гурченко.
© РИА Новости . Юрий Сомов
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© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Гурченко у своего портрета на выставке Екатерины Рождественской "Частная коллекция".
12 из 12
Актриса Людмила Гурченко у своего портрета на выставке Екатерины Рождественской "Частная коллекция".
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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Песня, с которой в далекие 1960-е годы она пришла в кино, была про 5 минут, которых так мало и в то же время так много, чтобы успеть сделать самое главное в жизни.
Говорят, жизнь человека – искорка, те самые пять минут в истории вечности, о которых пела Гурченко. И, надо сказать, Гурченко свои пять минут прожила ярко и впечатляюще.
 
КультураЭксклюзивГурченкоХарьковРязанов
 
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