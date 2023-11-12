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Пять минут – как это много. Ко Дню рождения Людмилы Гурченко. Фотолента

Пять минут – как это много. Ко Дню рождения Людмилы Гурченко. Фотолента - 12.11.2023 Украина.ру

Пять минут – как это много. Ко Дню рождения Людмилы Гурченко. Фотолента

В воскресенье, 12 ноября, Людмиле Гурченко исполнилось бы 88 лет

2023-11-12T08:44

2023-11-12T08:44

2023-11-12T08:44

культура

эксклюзив

гурченко

харьков

рязанов

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Гурченко – великая советская актриса, родившаяся в Харькове и ставшая символом целого ряда эпох – от хрущевской оттепели до горбачевской перестройки и ельцинского беспредела.На экраны советского кино она вышла в ярком образе организатора новогоднего праздника в фильме Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" и стала потрясающим символом нового времени: яркий образ свободной советской женщины ("спортсменки, комсомолки") впечатлял не только артистичностью, но и энергией, музыкальностью, необычной внешностью, в которой чувствовался южнорусский темперамент.Наверное, Гурченко у каждого – своя, так и подобает великим актерам. А в том, что она была великой, нет ни у кого сомнений.Для нас же еще важно, что родилась она в Харькове, что всегда любила Украину и никогда не забывала, откуда она родом.Мы подобрали фото ее ролей, чтобы напомнить о Гурченко, которая была звездой советского и постсоветского кино.Песня, с которой в далекие 1960-е годы она пришла в кино, была про 5 минут, которых так мало и в то же время так много, чтобы успеть сделать самое главное в жизни.Говорят, жизнь человека – искорка, те самые пять минут в истории вечности, о которых пела Гурченко. И, надо сказать, Гурченко свои пять минут прожила ярко и впечатляюще.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина. ру

эксклюзив, гурченко, харьков, рязанов, фото