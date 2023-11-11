https://ukraina.ru/20231111/1050948720.html

Опасения Борреля и проблемы с военной помощью. Итоги 11 ноября на Украине

Опасения Борреля и проблемы с военной помощью. Итоги 11 ноября на Украине - 11.11.2023 Украина.ру

Опасения Борреля и проблемы с военной помощью. Итоги 11 ноября на Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предупредил о возможном сокращении американской помощи Украине и призвал страны ЕС быть к этому готовыми и продолжить поддержку Киева

2023-11-11T18:15

2023-11-11T18:15

2023-11-11T18:15

эксклюзив

хроники

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Свои опасения Боррель выразил во время во время Конгресса партии европейских социалистов в Малаге."У нас много проблем, которые станут испытанием для ЕС. Прежде всего - Украина, где перспектива победы над Россией не ожидается в ближайшем будущем . И мы, европейцы, которые имеем необходимые средства для этого, должны быть готовы, политически выражаясь, продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится", - заявил Боррель.Его слова вызвали реакцию и на Украине, и в России."Красиво американцы скидывают на европейцев финансирование Украины. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель (шестерка американского лобби и ТНК), заявил: "Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается. Помощь США для Украины вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовы её компенсировать". Больше всего от войны в Украине заработало США, больше всего экономически пострадало ЕС, но американцы настолько хитрые, что добавляют на шею Европы полностью украинский якорь, который по задумке американских мозговых центров, должен утянуть Европу на дно. Американские партнёры "топят" европейцев. Иногда такие союзники хуже врагов. Наш прогноз: в ЕС на этом фоне могут начаться очередные протесты. Европейские чиновники сами изнутри убивают ЕС", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на эволюцию позиции Борреля."Апрель 2022, глава евродипломатии Боррель: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". Ноябрь 2023, глава евродипломатии Боррель: "Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем"". Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?" - написала она в своём телеграм-канале.Ранее источники агентства Reuters сообщили о том, что план ЕС по выделению на военную помощь Украине €20 млрд встретил сопротивление, в том числе Германии. В нынешнем виде план может не осуществиться, сообщили агентству источники.Выделять Украине по €5 млрд военной помощи в течение четырёх лет предложил глава европейской дипломатии Боррель. Германия и ряд других членов Евросоюза высказали сомнения по поводу выделения средств на годы вперёд."Пока не буду говорить, что этот план провалился, но его, безусловно, можно было бы улучшить. У Германии много вопросов... что вполне справедливо. Речь идёт о больших деньгах",— рассказал собеседник Reuters.По информации агентства, некоторые страны ЕС указали, что у них может не хватить средств на такой объём помощи Украине. В итоге план может измениться. Так, пакет военной помощи могут утвердить не на четыре, а всего лишь на один год вперёд. Этот вопрос будут обсуждать на встрече министров обороны стран-членов ЕС 14 ноября.Также агентство сообщило, что вопрос о выделении военной помощи Украине встретил сопротивление на фоне обсуждения другого пакета — €50 млрд экономической помощи.При этом другие источники сообщили агентству, что Евросоюз столкнулся с трудностями и в реализации ранее обещанных поставок Украине 1 млрд артиллерийских снарядов и ракет к марту 2024 года. Также Венгрия уже несколько месяцев блокирует направление Украине €500 млн из Фонда мира.Тем временем в США после нескольких недель Конгресс так и не принял решение о выделении очередного транша помощи Украине. Эта задержка заставила Белый дом ограничить поток военной помощи Киеву, т. к. у Пентагона остался всего $1 млрд на пополнение запасов вооружений. Как заявила заместитель Пентагона Сабрина Сингх, новые поставки оружия от США будут становиться всё меньше и меньше.Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также заявил, что США использовали почти все средства, утверждённые Конгрессом в помощь Украине.Сложившаяся обстановка вынуждает Киев прибегать к использованию техники, снятой с вооружения. Так, 10 ноября в украинском сегменте соцсетей появилось видео с Су-17 — первым советским самолётом с крылом изменяемой стреловидности. Этот истребитель бомбардировщик был разработах в 60-ых годах ХХ века и поступил на вооружение в 1970 году."Вчера появилось видео пролёта Су-17 (Су-22 экспортное название) над нашими военными. До войны в нашем распоряжении оставался лишь один самолёт такого типа, который использовался для подготовки пилотов. По состоянию на 2023 году Польша обладала 12 Су-22М-4 и 6 Су-22УМ3К соответственно. Ещё около десяти были на хранении и не летали. В случае передачи этих самолётов ВС ВСУ может привлечь их для нанесения ракетных ударов по вражеским позициям или использовать самолёты как один из этапов обучения собственных пилотов", - написал 11 ноября один из популярных украинских блогеров в соцсети X (бывший Twitter — Ред.), также опубликовавший видео с этим советским самолётом.При этом официально в Воздушных силах Украины заявляют, что украинские военлёты осваивают западные истребители F-16."Пилоты уже учатся на F-16 непосредственно в небе, не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолётах", - заявил в тот же день, когда появилось видео с Су-17, официальный представитель ВС ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.Некоторые эксперты уверены, что американские самолёты в ближайшем будущем могут появиться на фронте."Можно допустить, что США с руководством Украины готовятся в скором времени в зоне СВО применить F-16. Это будут устаревшие истребители типа F-16AM, у которых радары (РЛС) по обнаружению самолётов противника могут работать на дальность до 65 км. У современных российских истребителей бортовые РЛС работают на дальностях от 130 до 300 км. Но, учитывая факторы внезапности, растянутости линии боевого соприкосновения и возможных поставок от Пентагона для ВСУ высокоточных ракет "воздух–воздух", у истребителей F-16AM всё же могут быть возможности для работы по тактической авиации российских войск – штурмовикам Су-25 и вертолётам", - заявил в комментарии "Независимой газете" военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.Тем временем в ВСУ столкнулись с ещё одной проблемой — воровством топлива. Как сообщило 11 ноября Минобороны Украины в соцсетях, на следующей неделе ведомство планирует наладить поставку маркированного красным красителем дизтоплива."Минобороны обяжет поставщиков маркировать топливо для ВСУ красным цветом. В дизельное топливо будет добавлен краситель ярко красного цвета. Поставку такого маркированного топлива Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В Вооружённые силы Украины маркированное дизтопливо попадёт в конце ноября", - указывалось в сообщении.Как отмечалось в сообщении Минобороны Украины, маркировка "даёт возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи"."Кроме того, определённый цвет исключит злоупотребление на местах относительно смешивания топлива. Качество топлива для военной техники имеет важное значение.Промаркированное топливо будет невозможно разбавить так, чтобы цвет полностью исчез. Даже если его разбавить очень сильно, дизельное топливо будет менее красного или розового цвета", - сообщало украинское оборонное ведомства.Свой краситель — зелёного цвета — внедрят и для бензина. В Минобороны Украины уверяют, что в результате нововведения цена на дизель и бензин не изменится.

https://ukraina.ru/20231111/1050944289.html

https://ukraina.ru/20231111/1050940477.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники