https://ukraina.ru/20231111/1050948558.html

Экс-командир "Азова"*: выход Киева на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов

Экс-командир "Азова"*: выход Киева на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов - 11.11.2023 Украина.ру

Экс-командир "Азова"*: выход Киева на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов

Один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин заявил, что даже выход на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов

2023-11-11T18:08

2023-11-11T18:08

2023-11-11T18:08

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"азов"

нацисты

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границы

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Нацист, причастный к пыткам и убийствам мирных жителей Донбасса, подчеркнул, что Киеву "надо разжигать межнациональную рознь внутри России", что “позволит украинцам остаться в стороне, а отправлять на смерть других".Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не пойдет на дипломатическое урегулирование конфликта, пока не будут восстановлены границы 1991.Террористическая организация "Азов" была сформирована на Украине в мае 2014 года как объединение футбольных фанатов и националистически настроенных активистов.Уже в ноябре того же года на тот момент глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.По факту основной задачей "азовцев" стали внесудебные расправы над жителями Донбасса и пророссийскими активистами.Идеи собственного национального превосходства и ненависти к России позволили батальону фактически создать собственное теневое государство внутри Украины.Весной прошлого года члены "Азова" два месяца занимали завод "Азовсталь" в Мариуполе, однако позже 2439 бойцов полка, в том числе "Калина" сдались в плен российским военным.Через какое-то время часть из них были обменяны, и в настоящее время снова воюют в рядах ВСУ.Российские власти неоднократно подчеркивали, что "Азов" - неонацистское объединение, что, впрочем не скрывают и сами члены этого формирования. Они делают татуировки с изображением свастики, используют нацистские лозунги, нашивки нацистских батальонов "Ваффен-СС".Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что ведущую роль в подготовке неонацистских подразделений на Украине играли США и Канада, которые хотели, чтобы боевики "Азова" "вливались в регулярные Вооруженные силы Украины".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20231111/1050945688.html

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новости, "азов", нацисты, украина, границы