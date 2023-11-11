Экс-командир "Азова"*: выход Киева на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов - 11.11.2023 Украина.ру
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Экс-командир "Азова"*: выход Киева на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов
Экс-командир "Азова"*: выход Киева на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов - 11.11.2023 Украина.ру
Экс-командир "Азова"*: выход Киева на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов
Один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин заявил, что даже выход на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов
2023-11-11T18:08
2023-11-11T18:08
новости
"азов"
нацисты
украина
границы
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Нацист, причастный к пыткам и убийствам мирных жителей Донбасса, подчеркнул, что Киеву "надо разжигать межнациональную рознь внутри России", что “позволит украинцам остаться в стороне, а отправлять на смерть других".Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не пойдет на дипломатическое урегулирование конфликта, пока не будут восстановлены границы 1991.Террористическая организация "Азов" была сформирована на Украине в мае 2014 года как объединение футбольных фанатов и националистически настроенных активистов.Уже в ноябре того же года на тот момент глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.По факту основной задачей "азовцев" стали внесудебные расправы над жителями Донбасса и пророссийскими активистами.Идеи собственного национального превосходства и ненависти к России позволили батальону фактически создать собственное теневое государство внутри Украины.Весной прошлого года члены "Азова" два месяца занимали завод "Азовсталь" в Мариуполе, однако позже 2439 бойцов полка, в том числе "Калина" сдались в плен российским военным.Через какое-то время часть из них были обменяны, и в настоящее время снова воюют в рядах ВСУ.Российские власти неоднократно подчеркивали, что "Азов" - неонацистское объединение, что, впрочем не скрывают и сами члены этого формирования. Они делают татуировки с изображением свастики, используют нацистские лозунги, нашивки нацистских батальонов "Ваффен-СС".Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что ведущую роль в подготовке неонацистских подразделений на Украине играли США и Канада, которые хотели, чтобы боевики "Азова" "вливались в регулярные Вооруженные силы Украины".* Запрещенная в России террористическая организация.
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новости, "азов", нацисты, украина, границы
Новости, "Азов", нацисты, Украина, границы

Экс-командир "Азова"*: выход Киева на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов

18:08 11.11.2023
 
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Один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин заявил, что даже выход на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов
"Очень жаль тех людей, которые думают, что если мы встанем на границах, то все закончится, и дальше будет счастливая жизнь. Не будет. Проблема останется ровно до тех пор, пока сосед останется тем самым. Уничтожение России – вот что может дать нам существенную передышку для того, чтобы действительно выдохнуть, и сказать, что мы можем себе позволить пожить спокойно", - заявил Жорин.
Нацист, причастный к пыткам и убийствам мирных жителей Донбасса, подчеркнул, что Киеву "надо разжигать межнациональную рознь внутри России", что “позволит украинцам остаться в стороне, а отправлять на смерть других".
Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не пойдет на дипломатическое урегулирование конфликта, пока не будут восстановлены границы 1991.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Вчера, 15:32
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ на разных направленияхЗа сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 700 солдат. Самым затратным по живой силе для украинских войск оказалось донецкое направление. Об этом 11 ноября сообщили в российском оборонном ведомстве
Террористическая организация "Азов" была сформирована на Украине в мае 2014 года как объединение футбольных фанатов и националистически настроенных активистов.
Уже в ноябре того же года на тот момент глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.
По факту основной задачей "азовцев" стали внесудебные расправы над жителями Донбасса и пророссийскими активистами.
Идеи собственного национального превосходства и ненависти к России позволили батальону фактически создать собственное теневое государство внутри Украины.
Весной прошлого года члены "Азова" два месяца занимали завод "Азовсталь" в Мариуполе, однако позже 2439 бойцов полка, в том числе "Калина" сдались в плен российским военным.
Через какое-то время часть из них были обменяны, и в настоящее время снова воюют в рядах ВСУ.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что "Азов" - неонацистское объединение, что, впрочем не скрывают и сами члены этого формирования. Они делают татуировки с изображением свастики, используют нацистские лозунги, нашивки нацистских батальонов "Ваффен-СС".
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что ведущую роль в подготовке неонацистских подразделений на Украине играли США и Канада, которые хотели, чтобы боевики "Азова" "вливались в регулярные Вооруженные силы Украины".
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
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