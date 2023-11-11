Горловка и Донецк: стало известно о погибших от украинских обстрелов
© © РИА Новости / Сергей Аверин
© © РИА Новости / Сергей Аверин
В Горловке и Донецке в результате атак ВСУ погибли мирные жители. Об этом сообщили в своих Телеграм-каналах мэр Горловки Иван Приходько и донецкий градоначальник Алексей Кулемзин
"В результате обстрела Кировского района по улице Кирова погиб мужчина 1953 года рождения", - написал Кулемзин.
"Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память", - написал Приходько.
Он уточнил, что еще одна горловчанка получила в результате вооруженной агрессии Украины ранение.
Города Донбасса страдают от обстрелов ВСУ с 2014 года.