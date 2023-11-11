https://ukraina.ru/20231111/1050948038.html

Горловка и Донецк: стало известно о погибших от украинских обстрелов

Горловка и Донецк: стало известно о погибших от украинских обстрелов - 11.11.2023 Украина.ру

Горловка и Донецк: стало известно о погибших от украинских обстрелов

В Горловке и Донецке в результате атак ВСУ погибли мирные жители. Об этом сообщили в своих Телеграм-каналах мэр Горловки Иван Приходько и донецкий градоначальник Алексей Кулемзин

2023-11-11T17:47

2023-11-11T17:47

2023-11-11T17:47

новости

обстрелы

всу

погибшие

пострадавшие

горловка

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0b/1050947827_0:0:740:416_1920x0_80_0_0_644d9d8d10c80b795b8ea80e5fc54e0b.jpg

Он уточнил, что еще одна горловчанка получила в результате вооруженной агрессии Украины ранение.Города Донбасса страдают от обстрелов ВСУ с 2014 года.

https://ukraina.ru/20231111/1050945688.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обстрелы, всу, погибшие, пострадавшие, горловка, донецк