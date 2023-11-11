Официально засчитали? Захарова ответила Боррелю, объявившему, что победы не будет
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем", может означать, что "ЕС официально засчитал победу России". Об этом в своем Телеграм-канале 11 ноября написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?" - написала Захарова, напомнив, что в апреле 2022 года Боррель сказал: "Эта война должна быть выиграна на поле боя".
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что властям Украины пора понять, что им не удастся одержать победу над Россией на поле боя.
Вчера, 15:04Боррель: Украина не победит, но ЕС нужно готовиться компенсировать американскую помощь КиевуСтраны Евросоюза должны быть готовы компенсировать помощь Украине, которая оказывается со стороны США, в случае, если она сократится. Такое заявление 11 ноября сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на Конгрессе партии европейских социалистов
В субботу, 11 ноября, на Конгрессе партии европейских социалистов глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем"., однако странам Евросоюза нужно готовиться компенсировать помощь Украине, которая оказывается со стороны США.