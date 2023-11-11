https://ukraina.ru/20231111/1050947416.html

Официально засчитали? Захарова ответила Боррелю, объявившему, что победы не будет

Официально засчитали? Захарова ответила Боррелю, объявившему, что победы не будет - 11.11.2023 Украина.ру

Официально засчитали? Захарова ответила Боррелю, объявившему, что победы не будет

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем", может означать, что "ЕС официально засчитал победу России". Об этом в своем Телеграм-канале 11 ноября написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-11-11T17:04

2023-11-11T17:04

2023-11-11T17:04

новости

захарова

жозеп боррель

украина

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что властям Украины пора понять, что им не удастся одержать победу над Россией на поле боя.В субботу, 11 ноября, на Конгрессе партии европейских социалистов глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем"., однако странам Евросоюза нужно готовиться компенсировать помощь Украине, которая оказывается со стороны США.

https://ukraina.ru/20231111/1050945456.html

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2023

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новости, захарова, жозеп боррель, украина