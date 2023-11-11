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Чёрное море должно снова стать русским: Леонков о направлениях грядущего наступления

Чёрное море должно снова стать русским: Леонков о направлениях грядущего наступления - 11.11.2023 Украина.ру

Чёрное море должно снова стать русским: Леонков о направлениях грядущего наступления

Военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается ситуация на фронте, какие территории обязательно нужно забрать у Киева и как будут развиваться отношения с НАТО после поражения Украины

2023-11-11T16:46

2023-11-11T16:46

2023-11-11T16:46

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- Ситуация на артёмовском направлении: контратаки в районе Клещеевки.- Неудачи ВСУ в наступлении и трещащая по швам оборона.- Что планирует Россия на поле боя и куда будут направлены удары?- Наступление на Авдеевку: чего ожидать?- Что будет с Прибалтикой после поражения Украины?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, алексей леонков, черное море, наступление