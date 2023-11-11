Чёрное море должно снова стать русским: Леонков о направлениях грядущего наступления - 11.11.2023 Украина.ру
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Чёрное море должно снова стать русским: Леонков о направлениях грядущего наступления
Чёрное море должно снова стать русским: Леонков о направлениях грядущего наступления - 11.11.2023 Украина.ру
Чёрное море должно снова стать русским: Леонков о направлениях грядущего наступления
Военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается ситуация на фронте, какие территории обязательно нужно забрать у Киева и как будут развиваться отношения с НАТО после поражения Украины
2023-11-11T16:46
2023-11-11T16:46
новости
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алексей леонков
черное море
наступление
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- Ситуация на артёмовском направлении: контратаки в районе Клещеевки.- Неудачи ВСУ в наступлении и трещащая по швам оборона.- Что планирует Россия на поле боя и куда будут направлены удары?- Наступление на Авдеевку: чего ожидать?- Что будет с Прибалтикой после поражения Украины?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, видео, алексей леонков, черное море, наступление
Новости, Видео, Алексей Леонков, Черное море, наступление

Чёрное море должно снова стать русским: Леонков о направлениях грядущего наступления

16:46 11.11.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается ситуация на фронте, какие территории обязательно нужно забрать у Киева и как будут развиваться отношения с НАТО после поражения Украины
- Ситуация на артёмовском направлении: контратаки в районе Клещеевки.
- Неудачи ВСУ в наступлении и трещащая по швам оборона.
- Что планирует Россия на поле боя и куда будут направлены удары?
- Наступление на Авдеевку: чего ожидать?
- Что будет с Прибалтикой после поражения Украины?
 
НовостиВидеоАлексей ЛеонковЧерное моренаступление
 
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