"Бросить всё и позвонить друзьям в Москве": экс-агент MI6 предсказал скорую "ссылку Зеленского" - 11.11.2023 Украина.ру
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"Бросить всё и позвонить друзьям в Москве": экс-агент MI6 предсказал скорую "ссылку Зеленского"
"Бросить всё и позвонить друзьям в Москве": экс-агент MI6 предсказал скорую "ссылку Зеленского" - 11.11.2023 Украина.ру
"Бросить всё и позвонить друзьям в Москве": экс-агент MI6 предсказал скорую "ссылку Зеленского"
Из-за тяжелой ситуации на фронте и существенного сокращения поддержки Запада генералы ВСУ "устроят Владимиру Зеленскому ссылку за рубеж", а сами разбегутся. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал экс-агент MI6 Аластер Крук
2023-11-11T16:40
2023-11-11T16:40
новости
владимир зеленский
агент
mi6
москва
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Он уверен, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины ждет новая волна дезертирства. И побегут военачальники Зеленско в Россию.Крук добавил, что самому Зеленскому генералы ВСУ в ближайшее время могут устроить "ссылку за рубеж"."Я думаю, когда Залужный или какой-нибудь другой военачальник наберет критическую массу поддержки, то Зеленскому скажут поехать в Италию, в свое тосканское имение. "Уезжай, забери свои деньги и уйди". Я думаю, что США к этому готовы. Совершенно очевидно, что в Вашингтоне хотят, чтобы он ушел", - подытожил экс-агент MI6.В начале ноября в британском The Economist вышла статья главкома ВСУ Валерия Залужного, где он назвал ситуацию на фронте тупиковой и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".Из публикации Залужного также следует, что Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления, так как в натовских учебниках было указано, что ВСУ хватит четырех месяцев, чтобы дойти до Крыма.В последние месяцы западные политики активно настаивают на проведении президентских выборов, которые по закону должны состояться на Украине 31 марта 2024 года.Однако Зеленский демонстрирует крайне противоречивое отношение к предстоящим выборам. Так, три дня назад он поручил своему Офису начать подготовку к ним, а в его окружении отметили, что рассматривают выборы главы государства как "возможность воспользоваться высокими текущими рейтингами в условиях почти отсутствующей политической конкуренции" во время боевых действий.Спустя примерно сутки Зеленский заявил о нецелесообразности проведения выборов в условиях военного положения, сославшись на опрос общественного мнения, согласно которому большинство граждан считают это мероприятие несвоевременным.Политологи тут же заговорили о том, что президент Украины просто боится конкуренции с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который пока не объявлял о своих политических амбициях, но "имеет безукоризненную репутацию и тотальную поддержку в украинском обществе".
https://ukraina.ru/20231111/1050941273.html
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новости, владимир зеленский, агент, mi6, москва
Новости, Владимир Зеленский, агент, MI6, Москва

"Бросить всё и позвонить друзьям в Москве": экс-агент MI6 предсказал скорую "ссылку Зеленского"

16:40 11.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Из-за тяжелой ситуации на фронте и существенного сокращения поддержки Запада генералы ВСУ "устроят Владимиру Зеленскому ссылку за рубеж", а сами разбегутся. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал экс-агент MI6 Аластер Крук
Он уверен, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины ждет новая волна дезертирства. И побегут военачальники Зеленско в Россию.
"Это серьезно. Русские намерены закончить это. И я думаю, что это будет еще один момент, когда мы увидим, возможно, ещё больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить все и позвонить друзьям в Москве", - считает эксперт.
Крук добавил, что самому Зеленскому генералы ВСУ в ближайшее время могут устроить "ссылку за рубеж".
"Я думаю, когда Залужный или какой-нибудь другой военачальник наберет критическую массу поддержки, то Зеленскому скажут поехать в Италию, в свое тосканское имение. "Уезжай, забери свои деньги и уйди". Я думаю, что США к этому готовы. Совершенно очевидно, что в Вашингтоне хотят, чтобы он ушел", - подытожил экс-агент MI6.
В начале ноября в британском The Economist вышла статья главкома ВСУ Валерия Залужного, где он назвал ситуацию на фронте тупиковой и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".
Из публикации Залужного также следует, что Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления, так как в натовских учебниках было указано, что ВСУ хватит четырех месяцев, чтобы дойти до Крыма.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Вчера, 10:59
Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания ЗеленскогоДоводы Владимира Зеленского об отмене президентских выборов в стране в 2024 году лишены смысла. Такое мнение 11 ноября выразили журналисты американского канала Fox News
В последние месяцы западные политики активно настаивают на проведении президентских выборов, которые по закону должны состояться на Украине 31 марта 2024 года.
Однако Зеленский демонстрирует крайне противоречивое отношение к предстоящим выборам. Так, три дня назад он поручил своему Офису начать подготовку к ним, а в его окружении отметили, что рассматривают выборы главы государства как "возможность воспользоваться высокими текущими рейтингами в условиях почти отсутствующей политической конкуренции" во время боевых действий.
Спустя примерно сутки Зеленский заявил о нецелесообразности проведения выборов в условиях военного положения, сославшись на опрос общественного мнения, согласно которому большинство граждан считают это мероприятие несвоевременным.
Политологи тут же заговорили о том, что президент Украины просто боится конкуренции с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который пока не объявлял о своих политических амбициях, но "имеет безукоризненную репутацию и тотальную поддержку в украинском обществе".
- РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Вчера, 15:32
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ на разных направленияхЗа сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 700 солдат. Самым затратным по живой силе для украинских войск оказалось донецкое направление. Об этом 11 ноября сообщили в российском оборонном ведомстве
 
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