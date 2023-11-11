https://ukraina.ru/20231111/1050946290.html

"Бросить всё и позвонить друзьям в Москве": экс-агент MI6 предсказал скорую "ссылку Зеленского"

"Бросить всё и позвонить друзьям в Москве": экс-агент MI6 предсказал скорую "ссылку Зеленского" - 11.11.2023 Украина.ру

"Бросить всё и позвонить друзьям в Москве": экс-агент MI6 предсказал скорую "ссылку Зеленского"

Из-за тяжелой ситуации на фронте и существенного сокращения поддержки Запада генералы ВСУ "устроят Владимиру Зеленскому ссылку за рубеж", а сами разбегутся. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал экс-агент MI6 Аластер Крук

2023-11-11T16:40

2023-11-11T16:40

2023-11-11T16:40

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владимир зеленский

агент

mi6

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Он уверен, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины ждет новая волна дезертирства. И побегут военачальники Зеленско в Россию.Крук добавил, что самому Зеленскому генералы ВСУ в ближайшее время могут устроить "ссылку за рубеж"."Я думаю, когда Залужный или какой-нибудь другой военачальник наберет критическую массу поддержки, то Зеленскому скажут поехать в Италию, в свое тосканское имение. "Уезжай, забери свои деньги и уйди". Я думаю, что США к этому готовы. Совершенно очевидно, что в Вашингтоне хотят, чтобы он ушел", - подытожил экс-агент MI6.В начале ноября в британском The Economist вышла статья главкома ВСУ Валерия Залужного, где он назвал ситуацию на фронте тупиковой и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".Из публикации Залужного также следует, что Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления, так как в натовских учебниках было указано, что ВСУ хватит четырех месяцев, чтобы дойти до Крыма.В последние месяцы западные политики активно настаивают на проведении президентских выборов, которые по закону должны состояться на Украине 31 марта 2024 года.Однако Зеленский демонстрирует крайне противоречивое отношение к предстоящим выборам. Так, три дня назад он поручил своему Офису начать подготовку к ним, а в его окружении отметили, что рассматривают выборы главы государства как "возможность воспользоваться высокими текущими рейтингами в условиях почти отсутствующей политической конкуренции" во время боевых действий.Спустя примерно сутки Зеленский заявил о нецелесообразности проведения выборов в условиях военного положения, сославшись на опрос общественного мнения, согласно которому большинство граждан считают это мероприятие несвоевременным.Политологи тут же заговорили о том, что президент Украины просто боится конкуренции с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который пока не объявлял о своих политических амбициях, но "имеет безукоризненную репутацию и тотальную поддержку в украинском обществе".

https://ukraina.ru/20231111/1050941273.html

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новости, владимир зеленский, агент, mi6, москва