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Пять десятков туш зараженных африканской чумой нашли под Киевом

Пять десятков туш зараженных африканской чумой нашли под Киевом - 11.11.2023 Украина.ру

Пять десятков туш зараженных африканской чумой нашли под Киевом

В поле Обуховского района Киевской области нашли 50 трупов свиней, зараженных африканской чумой. Об этом 11 ноября написало украинское издание "Страна" со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах

2023-11-11T15:58

2023-11-11T15:58

2023-11-11T15:58

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Известно, что по данному факту открыто уголовное дело, нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.В августе текущего года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов обнародовал информацию о том, что США приступили к изучению мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии."Проекты американского военного ведомства направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия - сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций - патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней", - отметил Кириллов.Он добавил, что прослеживается четкая тенденция: вирусы заболеваний, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а американские фармкомпании получают прибыть от производства вакцин и лекарственных препаратов.

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