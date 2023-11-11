Пять десятков туш зараженных африканской чумой нашли под Киевом - 11.11.2023 Украина.ру
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Пять десятков туш зараженных африканской чумой нашли под Киевом
Пять десятков туш зараженных африканской чумой нашли под Киевом - 11.11.2023 Украина.ру
Пять десятков туш зараженных африканской чумой нашли под Киевом
В поле Обуховского района Киевской области нашли 50 трупов свиней, зараженных африканской чумой. Об этом 11 ноября написало украинское издание "Страна" со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах
2023-11-11T15:58
2023-11-11T15:58
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Известно, что по данному факту открыто уголовное дело, нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.В августе текущего года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов обнародовал информацию о том, что США приступили к изучению мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии."Проекты американского военного ведомства направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия - сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций - патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней", - отметил Кириллов.Он добавил, что прослеживается четкая тенденция: вирусы заболеваний, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а американские фармкомпании получают прибыть от производства вакцин и лекарственных препаратов.
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новости, новости украины, украина, свиньи, африканская чума
Новости, Новости Украины, Украина, свиньи, африканская чума

Пять десятков туш зараженных африканской чумой нашли под Киевом

15:58 11.11.2023
 
© РИА Новости . Лисицын Павел / Перейти в фотобанкЗАО "Свинокомплекс "Уральский"
ЗАО Свинокомплекс Уральский - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Лисицын Павел
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В поле Обуховского района Киевской области нашли 50 трупов свиней, зараженных африканской чумой. Об этом 11 ноября написало украинское издание "Страна" со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах
"Трупы свиней были найдены в поле между селами Зеленьки и Матвеевка Мироновской общины. Свиньи были выброшены в яму возле лесопосадки. На них не было идентификационных номеров или бирок. По данным экспертов, трупам уже больше трех недель. После отбора всех биологических образцов и подтверждения наличия вируса африканской чумы было принято решение о сожжении трупов на месте обнаружения",- говорится в публикации издания.
Известно, что по данному факту открыто уголовное дело, нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.
В августе текущего года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов обнародовал информацию о том, что США приступили к изучению мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии.
"Проекты американского военного ведомства направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия - сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций - патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней", - отметил Кириллов.
Он добавил, что прослеживается четкая тенденция: вирусы заболеваний, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а американские фармкомпании получают прибыть от производства вакцин и лекарственных препаратов.
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16 августа, 13:46
Минобороны РФ рассказало, как США готовят миру новую эпидемиюСоединённые Штаты приступили к изучению мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
 
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