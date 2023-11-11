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В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ на разных направлениях

В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ на разных направлениях - 11.11.2023 Украина.ру

В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ на разных направлениях

За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 700 солдат. Самым затратным по живой силе для украинских войск оказалось донецкое направление. Об этом 11 ноября сообщили в российском оборонном ведомстве

2023-11-11T15:32

2023-11-11T15:32

2023-11-11T15:32

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Запорожское направлениеВ районе населенного пункта Работино Запорожской области подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение 33-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ.Результат - уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица М119 производства США.Купянское направлениеВ районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области российскими силами отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.Итог - противник лишился до 50 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, двух пикапов, двух самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-3.Краснолиманское направлениеВ районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Петровское и Розовка этого же региона российские войска нанесли поражение 24-й и 47-й механизированным украинским бригадам."Потери противника составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - уточнили в российском Минобороны.Херсонское направлениеВ районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области российская группировка войск нанесла противнику огневое поражение, в результате которого уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".Южнодонецкое направлениеВ районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР) ВС РФ поразили скопления силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Итог - украинские силы потеряли до 140 солдат и 12 единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку М119 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы FH70 производства Великобритании, четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица "МСТА-Б".Донецкое направлениеВ районах населенных пунктов Васюковка, Раздоловка и Клещеевка ДНР российские военные отразили три атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике противника."Общие потери противника на данном направлении составили до 305-ти военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны РФ.На днях французская газета Liberation написала, что с начала СВО вооруженные силы Украины потеряли как минимум 200 тысяч военнослужащих."Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых", - говорилось в публикации.Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу озвучивал данные о том, что только за период контрнаступления, то есть с 4 июня украинские войска потеряли более 90 тысяч военных.

https://ukraina.ru/20231111/1050942877.html

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