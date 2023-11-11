https://ukraina.ru/20231111/1050945456.html
Боррель: Украина не победит, но ЕС нужно готовиться компенсировать американскую помощь Киеву
Боррель: Украина не победит, но ЕС нужно готовиться компенсировать американскую помощь Киеву - 11.11.2023 Украина.ру
Боррель: Украина не победит, но ЕС нужно готовиться компенсировать американскую помощь Киеву
Страны Евросоюза должны быть готовы компенсировать помощь Украине, которая оказывается со стороны США, в случае, если она сократится. Такое заявление 11 ноября сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на Конгрессе партии европейских социалистов
2023-11-11T15:04
2023-11-11T15:04
2023-11-11T15:04
новости
жозеп боррель
украина
сша
помощь
компенсация
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По последним данным, более 40% граждан США выступают против поддержки Украины. Такое мнение, в частности, озвучивал и американский миллиардер Илон Маск. Он отметил, что в приоритете у Вашингтона должно быть в первую очередь решение проблем собственной страны.В том же высказывании Борррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем"."У нас много проблем. Европа столкнулась с двойным испытанием. Во-первых, Украина, где перспективы победы над Россией не ожидаются в ближайшем будущем", - сказал он.Вторым европейским вызовом Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке, которая, по его словам, стала результатом "политического и морального провала международного сообщества".
https://ukraina.ru/20231111/1050941273.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, жозеп боррель, украина, сша, помощь, компенсация
Боррель: Украина не победит, но ЕС нужно готовиться компенсировать американскую помощь Киеву
Страны Евросоюза должны быть готовы компенсировать помощь Украине, которая оказывается со стороны США, в случае, если она сократится. Такое заявление 11 ноября сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на Конгрессе партии европейских социалистов
"Европейцы, у которых имеются необходимые средства, должны быть готовы продолжать оказывать поддержку Украины и перенять [обязательство] от США, поскольку их поддержка, с большой вероятностью, сократится", - сказал Боррель.
По последним данным, более 40% граждан США выступают против поддержки Украины. Такое мнение, в частности, озвучивал и американский миллиардер Илон Маск. Он отметил, что в приоритете у Вашингтона должно быть в первую очередь решение проблем собственной страны.
В том же высказывании Борррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем".
"У нас много проблем. Европа столкнулась с двойным испытанием. Во-первых, Украина, где перспективы победы над Россией не ожидаются в ближайшем будущем", - сказал он.
Вторым европейским вызовом Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке, которая, по его словам, стала результатом "политического и морального провала международного сообщества".