https://ukraina.ru/20231111/1050945456.html

Боррель: Украина не победит, но ЕС нужно готовиться компенсировать американскую помощь Киеву

Боррель: Украина не победит, но ЕС нужно готовиться компенсировать американскую помощь Киеву - 11.11.2023 Украина.ру

Боррель: Украина не победит, но ЕС нужно готовиться компенсировать американскую помощь Киеву

Страны Евросоюза должны быть готовы компенсировать помощь Украине, которая оказывается со стороны США, в случае, если она сократится. Такое заявление 11 ноября сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на Конгрессе партии европейских социалистов

2023-11-11T15:04

2023-11-11T15:04

2023-11-11T15:04

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По последним данным, более 40% граждан США выступают против поддержки Украины. Такое мнение, в частности, озвучивал и американский миллиардер Илон Маск. Он отметил, что в приоритете у Вашингтона должно быть в первую очередь решение проблем собственной страны.В том же высказывании Борррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем"."У нас много проблем. Европа столкнулась с двойным испытанием. Во-первых, Украина, где перспективы победы над Россией не ожидаются в ближайшем будущем", - сказал он.Вторым европейским вызовом Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке, которая, по его словам, стала результатом "политического и морального провала международного сообщества".

https://ukraina.ru/20231111/1050941273.html

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новости, жозеп боррель, украина, сша, помощь, компенсация