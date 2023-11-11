https://ukraina.ru/20231111/1050945346.html
Военный эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ, не привлекая внимания США и НАТО
Военный эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ, не привлекая внимания США и НАТО - 11.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ, не привлекая внимания США и НАТО
Способность армии вести боевые действия всегда определяется возможностями экономики и мобилизационным ресурсом. Россия в целях СВО могла бы собрать двухмиллионную группировку. Но потом бы встал вопрос, чем мы ее будем вооружать. Об этом рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский в интервью Украина.ру
2023-11-11T14:38
2023-11-11T14:38
2023-11-11T14:38
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Украина бы тоже с удовольствием увеличилась до двух миллионов как КНДР. Но Запад тоже не дает им столько оружия. Поэтому наше желание быстро нарастить армию и победоносно закончить войну утопично, уточнил эксперт.Пока СВО – это управляемый конфликт. Резкая эскалация боевых действий одной стороны может спровоцировать резкую эскалацию другой. И не факт, что мы окажемся победителем. Да, людских и технических ресурсов у Украины мало. Но ресурсы России гораздо меньше, чем ресурсы коллективного Запада. Они могут закусить удела и нам будет невесело, добавил специалист.Поэтому нам лучше всего сохранить управляемый конфликт. Если мы в ходе этой позиционной войны будем отгрызать у Украины территории, этого будет достаточно. Либо противник пойдет на переговоры, либо его боевой дух резко упадет, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сша, запад, сво, экономика, мобилизация
Новости, Россия, ВСУ, США, Запад, СВО, экономика, мобилизация
Военный эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ, не привлекая внимания США и НАТО
Способность армии вести боевые действия всегда определяется возможностями экономики и мобилизационным ресурсом. Россия в целях СВО могла бы собрать двухмиллионную группировку. Но потом бы встал вопрос, чем мы ее будем вооружать. Об этом рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский в интервью Украина.ру
Украина бы тоже с удовольствием увеличилась до двух миллионов как КНДР. Но Запад тоже не дает им столько оружия. Поэтому наше желание быстро нарастить армию и победоносно закончить войну утопично, уточнил эксперт.
"Есть еще один аспект. Напомню, что в Афганистане мы фактически разгромили моджахедов. Но США прямо пропорционально стал усиливать помощь им, и мы провалились. Поэтому может сложиться ситуация, что если ВС РФ резко начнут побеждать, то Запад может дать Украине ядерную бомбу. Зеленский без колебания сбросит ее на нас. А еще НАТО может ввести миротворческие войска на западную Украину, освободив все население для войны с нами", - рассуждает Мощанский.
Пока СВО – это управляемый конфликт. Резкая эскалация боевых действий одной стороны может спровоцировать резкую эскалацию другой. И не факт, что мы окажемся победителем. Да, людских и технических ресурсов у Украины мало. Но ресурсы России гораздо меньше, чем ресурсы коллективного Запада. Они могут закусить удела и нам будет невесело, добавил специалист.
Поэтому нам лучше всего сохранить управляемый конфликт. Если мы в ходе этой позиционной войны будем отгрызать у Украины территории, этого будет достаточно. Либо противник пойдет на переговоры, либо его боевой дух резко упадет, заключил собеседник издания.