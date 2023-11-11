https://ukraina.ru/20231111/1050945346.html

Военный эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ, не привлекая внимания США и НАТО

Военный эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ, не привлекая внимания США и НАТО - 11.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ, не привлекая внимания США и НАТО

Способность армии вести боевые действия всегда определяется возможностями экономики и мобилизационным ресурсом. Россия в целях СВО могла бы собрать двухмиллионную группировку. Но потом бы встал вопрос, чем мы ее будем вооружать. Об этом рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский в интервью Украина.ру

2023-11-11T14:38

2023-11-11T14:38

2023-11-11T14:38

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Украина бы тоже с удовольствием увеличилась до двух миллионов как КНДР. Но Запад тоже не дает им столько оружия. Поэтому наше желание быстро нарастить армию и победоносно закончить войну утопично, уточнил эксперт.Пока СВО – это управляемый конфликт. Резкая эскалация боевых действий одной стороны может спровоцировать резкую эскалацию другой. И не факт, что мы окажемся победителем. Да, людских и технических ресурсов у Украины мало. Но ресурсы России гораздо меньше, чем ресурсы коллективного Запада. Они могут закусить удела и нам будет невесело, добавил специалист.Поэтому нам лучше всего сохранить управляемый конфликт. Если мы в ходе этой позиционной войны будем отгрызать у Украины территории, этого будет достаточно. Либо противник пойдет на переговоры, либо его боевой дух резко упадет, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, сша, запад, сво, экономика, мобилизация