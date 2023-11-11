Военный эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ, не привлекая внимания США и НАТО - 11.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ, не привлекая внимания США и НАТО
Военный эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ, не привлекая внимания США и НАТО - 11.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ, не привлекая внимания США и НАТО
Способность армии вести боевые действия всегда определяется возможностями экономики и мобилизационным ресурсом. Россия в целях СВО могла бы собрать двухмиллионную группировку. Но потом бы встал вопрос, чем мы ее будем вооружать. Об этом рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский в интервью Украина.ру
2023-11-11T14:38
2023-11-11T14:38
новости
россия
всу
сша
запад
сво
экономика
мобилизация
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Украина бы тоже с удовольствием увеличилась до двух миллионов как КНДР. Но Запад тоже не дает им столько оружия. Поэтому наше желание быстро нарастить армию и победоносно закончить войну утопично, уточнил эксперт.Пока СВО – это управляемый конфликт. Резкая эскалация боевых действий одной стороны может спровоцировать резкую эскалацию другой. И не факт, что мы окажемся победителем. Да, людских и технических ресурсов у Украины мало. Но ресурсы России гораздо меньше, чем ресурсы коллективного Запада. Они могут закусить удела и нам будет невесело, добавил специалист.Поэтому нам лучше всего сохранить управляемый конфликт. Если мы в ходе этой позиционной войны будем отгрызать у Украины территории, этого будет достаточно. Либо противник пойдет на переговоры, либо его боевой дух резко упадет, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, сша, запад, сво, экономика, мобилизация
Новости, Россия, ВСУ, США, Запад, СВО, экономика, мобилизация

Военный эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ, не привлекая внимания США и НАТО

14:38 11.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування Сил спеціальних операцій ЗС Українибойцы ССО ВСУ
бойцы ССО ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
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Способность армии вести боевые действия всегда определяется возможностями экономики и мобилизационным ресурсом. Россия в целях СВО могла бы собрать двухмиллионную группировку. Но потом бы встал вопрос, чем мы ее будем вооружать. Об этом рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский в интервью Украина.ру
Украина бы тоже с удовольствием увеличилась до двух миллионов как КНДР. Но Запад тоже не дает им столько оружия. Поэтому наше желание быстро нарастить армию и победоносно закончить войну утопично, уточнил эксперт.
"Есть еще один аспект. Напомню, что в Афганистане мы фактически разгромили моджахедов. Но США прямо пропорционально стал усиливать помощь им, и мы провалились. Поэтому может сложиться ситуация, что если ВС РФ резко начнут побеждать, то Запад может дать Украине ядерную бомбу. Зеленский без колебания сбросит ее на нас. А еще НАТО может ввести миротворческие войска на западную Украину, освободив все население для войны с нами", - рассуждает Мощанский.
Пока СВО – это управляемый конфликт. Резкая эскалация боевых действий одной стороны может спровоцировать резкую эскалацию другой. И не факт, что мы окажемся победителем. Да, людских и технических ресурсов у Украины мало. Но ресурсы России гораздо меньше, чем ресурсы коллективного Запада. Они могут закусить удела и нам будет невесело, добавил специалист.
Поэтому нам лучше всего сохранить управляемый конфликт. Если мы в ходе этой позиционной войны будем отгрызать у Украины территории, этого будет достаточно. Либо противник пойдет на переговоры, либо его боевой дух резко упадет, заключил собеседник издания.
 
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