https://ukraina.ru/20231111/1050944974.html

InfoBRICS: из-за провала ВСУ НАТО вынуждает Киев на отчаянную террористическую агонию

InfoBRICS: из-за провала ВСУ НАТО вынуждает Киев на отчаянную террористическую агонию - 11.11.2023 Украина.ру

InfoBRICS: из-за провала ВСУ НАТО вынуждает Киев на отчаянную террористическую агонию

Украина прибегнет к большему числу акций терроризма против России из-за провалов своих вооруженных сил, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS

2023-11-11T13:50

2023-11-11T13:50

2023-11-11T13:50

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Журналист добавил, что в этом случае киевский режим получит мощный ответ России, который Украине не удастся отразить все по той же причине полного коллапса на фронте.Пять месяцев украинские войска пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. На фронт киевский режим бросал бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.Результат - только за период контрнаступления, то есть с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч военных."Украинское контрнаступление фактически провалилось", - прокомментировал президент РФ Владимир Путин.А на днях французская газета Liberation написала, что с начала СВО вооруженные силы Украины потеряли как минимум 200 тысяч военнослужащих."Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых", - говорилось в публикации.

https://ukraina.ru/20231111/1050942877.html

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новости, всу, нато, киев, терроризм