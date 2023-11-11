InfoBRICS: из-за провала ВСУ НАТО вынуждает Киев на отчаянную террористическую агонию
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Украина прибегнет к большему числу акций терроризма против России из-за провалов своих вооруженных сил, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS
"В ближайшие месяцы ожидается еще большее расширение масштабов украинского терроризма. В связи с провалом "контрнаступления" и значительным сокращением западной военной помощи у Киева не так много ресурсов для дальнейшего использования на поле боя. Правильнее всего было бы капитулировать и принять мирные условия России, но НАТО этого не позволяет и вынуждает украинцев продолжать невыигрышную войну. Поэтому Киев прибегает к терроризму, пытаясь "потревожить" россиян", - говорится в публикации.
Журналист добавил, что в этом случае киевский режим получит мощный ответ России, который Украине не удастся отразить все по той же причине полного коллапса на фронте.
Пять месяцев украинские войска пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. На фронт киевский режим бросал бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.
Результат - только за период контрнаступления, то есть с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч военных.
"Украинское контрнаступление фактически провалилось", - прокомментировал президент РФ Владимир Путин.
А на днях французская газета Liberation написала, что с начала СВО вооруженные силы Украины потеряли как минимум 200 тысяч военнослужащих.
"Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых", - говорилось в публикации.
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