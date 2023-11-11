https://ukraina.ru/20231111/1050944650.html

Польша и Литва проводят совместные "секретные" учения, о которых почти ничего не сообщается в СМИ

Польша и Литва проводят совместные "секретные" учения, о которых почти ничего не сообщается в СМИ - 11.11.2023 Украина.ру

Польша и Литва проводят совместные "секретные" учения, о которых почти ничего не сообщается в СМИ

Балтийский регион форсированными темпами превращается в одну большую базу НАТО. При этом действия Североатлантического альянса становятся все более провокационными и агрессивными

2023-11-11T14:27

2023-11-11T14:27

2023-11-11T14:27

эксклюзив

литва

нато

польша

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Капканы от НАТО7 ноября части 15-й Гижицкой механизированной бригады в Польше внезапно поднялись по команде и двинулись маршем в Литву. Так стартовали учения Bear Trap-23. А что в них необычного?Ведь ныне НАТО проводит в Прибалтике одни маневры за другими, в режиме едва ли не "нон стоп". Так, в конце октября на Гайжюнайском полигоне только закончились учения "Железный волк", с участием 3600 военнослужащих и 550 единиц бронетехники как из литовской бригады, так и сил 7 стран НАТО, включая кавалерийский и артиллерийский полки армии США. Но в соответствии со сложившимися международными нормами, учения заранее анонсируются. Это важно – ведь в противном случае сторона, против которой задействованные части и учатся условно воевать, может воспринять перемещения больших масс войск как реальную угрозу.Однако о проведении Bear Trap-23 нигде заранее не объявлялось, и начались они без всякого предупреждения. Чего хотят добиться в НАТО такого рода провокационными действиями?При этом название учений Bear Trap-23 переводится как "Медвежий капкан" и само по себе звучит вызывающе. Ведь на какого "медведя" готовятся пойти северо-атлантические "охотники" - понятно без лишних пояснений.При этом режим "секретности" сохранялся не только до начала учений, но и по их ходу. Ни в литовских, ни в польских СМИ практически ничего не сообщается об их проведении. Короткое сообщение о начале Bear Trap-23 сделала пресс-служба Министерства обороны Польши, схожие скупые сообщения имеется в "Твиттере" 15-й Гижицкой механизированной бригады и на некоторых других ресурсах. В них только сообщается, что эти учения будут проводится в "незнакомой местности", и что в маневрах задействованы "Абрамсы", "Росомаксы" и "Бредли". Поляки также участвуют еще в одних учениях, также проводимых в Литве - Strong Griffin 2023.15-я Гижицкая механизированная дивизия была сформирована в 1994 году на основе подразделений 1-й Варшавской механизированной дивизии, одного из лучших соединений Народного войска Польского. Определенный элитный характер эта бригада, ныне входящая в состав 16-й механизированной дивизии, сохраняет и сейчас. По крайней мере, на вооружение 15-й Гижицкой бригады, кроме бронетехники советского образца, уже имеются южнокорейские танки 5-го поколения К-2 "Черная пантера". В группе бригады в "Твиттере" размещены и фото боевых машин М2 "Бредли".Ранее 15-я механизированная бригада выдвигала свои группы для несения службы у границы с РБ, недавно заявлялось о создании отдельного саперного батальона для работы у белорусской границы.Место постоянной дислокации бригады – Гижицко и Ожиш, в граничащем с Калининградской областью РФ и Литвой Варминско-Мазурском воеводстве. Скрытость данных о месте проведения учений заставляет предполагать, что в данном случае они могут быть нацелены на Калининградскую область. Еще один потенциальный район – литовско-белорусское приграничье.Цели подобных не анонсированных учений могут быть следующими – как повысить общий градус напряженности с Россией и Белоруссией, так и приучить российских и белорусских военных к внезапным перемещениям крупных соединений НАТО у границ Союзного государства. Что называется – прикормить. Такого рода усыпляющие внимание маневры перекликаются и с самим названием про "ловушку" для медведя.Под прикрытием таких "учебных" действий может быть внезапно осуществлено и внезапное военное нападение или грубая провокация."Литва должна готовится к войне с Россией…"Так же учения Bear Trap-23 в очередной раз показывают, какое большое стратегическое значение для театра военных действий придают в НАТО маленькой Литве. Ведь с этого важного для Северо-атлантического альянса операционного плацдарма возможно нанесение одновременных ударов как по Калининградской группировке ВС РФ, так и по Белоруссии. Но поскольку небольшая литовская армия с такой задачей явно не справится, то происходит усиленная милитаризация этой прибалтийской республики с помощью других членов альянса. Прежде всего – это США и Германия.В частности, в Литве планируется разместить в ближайшее время танковую бригаду бундесвера (Panzerbrigade 42). В настоящий момент в Литве уже находятся 1500 немецких солдат, с развертыванием танковой бригады их количество вырастет до 4800-5000. Передовая группа немецкой бригады прибудет в Литву уже в 1-й половине следующего года.В Рукле уже началась работы под создание военной инфраструктуры для совместных сил Литвы и ФРГ. Проект носит невинное название "Верхняя терраса Нериса", но предполагает создание казарм, учебной базы и мест хранения для артиллерийского и логистического батальонов литовской бригады "Железный волк" и боевой группы Передовых сил НАТО. При этом база готовится прежде всего под многонациональные силы НАТО - здесь предполагается разместить 1 000 литовских солдат и 2 000 военных других стран альянса.Строительство стратегической военной базы в Рукле будет вести турецкая компания "Дензай". Только проектные работы оцениваются в 6 миллионов евро, Литва поделит половину этих расходов с Германией. Сами строительные работы, которые планируется провести в 2025-2027 годах, обойдутся в 300 миллионов евро.И это - не единственный масштабный проект военной инфраструктуры в Рукле. Здесь уже наполовину завершено сооружение материально-технической базы боевой группы Передовых сил НАТО, основу которой составляют войска Германии. Берлин и финансирует эти работы. Эта база будет использоваться для хранения и обслуживания техники и вооружения, и складирования боеприпасов. Завершение работ запланировано в марте 2025 года. Накопление боеприпасов служит еще одним убедительным свидетельством подготовки Литвы к большой войне. Если в 2020 году на эти цели выделялось около 10 % военного бюджета, то в 2021 году – уже 17,7 %. Обратите внимание – наращивание запасов снарядов началось с 2021 года, то есть до начала СВО, которой на Западе так любят прикрывать свою форсированную милитаризацию. За три года, с 2021 по 2023-й, средства на накопление боеприпасов были увеличены в 3 раза. В ближайшем будущем боеприпасы составят 90 % всех военных запасов Литвы. В следующем году военный бюджет Литвы достигнет 2,06 миллиарда долларов, и составит 2,71 процента от ВВП (с вкладом "Солидарности"). По сравнению с 2020 годом военные расходы увеличатся в два раза При этом пропагандистские ресурсы Литвы с восторгом пишут о том, что такая милитаристская накачка якобы очень выгодна экономике Литвы.Все эти несомненные приготовления к масштабному военному конфликту проходят на фоне непрекращающейся агрессивной риторики высокопоставленных деятелей из НАТО. В частности, министр обороны Польши Мариуш Блащак в очередной раз заявил о якобы "нападении" Белоруссии на Польшу. 13 октября, выступая перед военнослужащими 18-й Варшавской бригады территориальной обороны, несущей службу на белорусской границе, одиозный министр заявил: "Мы прекрасно осведомлены о нападении, которое было начато на Польшу два года назад. Гибридное нападение с территории Беларуси, несомненно, было скоординировано с попытками восстановления Российской империи Путиным" Командующий объединенными силами НАТО в Литве Петер Нильсен сделал не менее категорическое заявление: "Литва должна готовится к войне с Россией". Этот натовский полковник также пригрозил полной блокадой Калининграда, и перекрытием входа в Санкт-Петербург, в том числе и с помощью шведского флота, финнов и эстонцев. Также Петер Нильсен обращает внимание, что сейчас все силы России заняты на Украине. "Когда война закончится, Москва оправится, тогда у нас будет, возможно, более сильная Россия" - рассуждает полковник. "Конечно, ситуация в регионе изменится – сейчас она лучше, чем была, но, возможно, потом она изменится в худшую сторону". То есть командующий силами НАТО в Литве прозрачно намекает, что если и воевать с Россией – то сейчас?Нужна ли Литве и другим странам-соседям - такая война? Она не нужна ни литовцам, ни россиянам и белорусам. Но такой масштабный военный конфликт может быть привлекательным для тех сил на Западе, которые уже давно сделали Украину и бывшие советские республики Прибалтики - заложниками своей агрессивной гегемонистской политики. При этом, по возможности, воевать с Россией они хотят дистанционно, руками простых поляков, литовцев, латышей и эстонцев – как воюют сейчас кровью украинцев. Но возможно, не все на Западе знают русскую народную поговорку – в капкан, в яму, вырытую для другого, можно угодить и самому…

https://ukraina.ru/20231103/1050737612.html

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Георгий Василевский

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Георгий Василевский

эксклюзив, литва, нато, польша