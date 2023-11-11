https://ukraina.ru/20231111/1050944289.html

Диверсии и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 ноября

Диверсии и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 ноября - 11.11.2023 Украина.ру

Диверсии и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 ноября

Стало известно о ряде украинских диверсий в разных регионах России. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-11-11T13:10

2023-11-11T13:10

2023-11-11T13:10

хроники

эксклюзив

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В Рязанской области произошел сход 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД, - Ред.)."Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное — Блок-пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда", — рассказали в организации.Помощник машиниста получил незначительные травмы. Для оказания ему помощи вызвали бригаду медиков."Сход вагонов в Рязанской области не влияет на движение пассажирских поездов", — рассказали в МЖД.Для ликвидации последствий схода на место отправили восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань.Экологической угрозы из-за происшествия нет.Телеграм-канал "112" опубликовал фотографии с места событий. По его информации, сход вагонов произошёл "после хлопка". Другой телеграм-канал — Mash – сообщил о том, что "пути рядом с местом взрыва усеяны белыми пятнами".Также СМИ сообщили о взрыве на пороховом заводе в Тамбове."Мощный пожар разгорелся около полуночи на котовском пороховом заводе в Тамбове. Местные жители сообщают, что перед этим слышали взрыв. По нашим данным, спустя полтора часа всё удалось потушить. Площадь составила 300 метров. Причины уточняются. Пострадавших нет", - писал телеграм-канал Mash.Другой телеграм-канал — SHOT – сообщил также о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область."Источник: украинская ДРГ из 5 человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области. По информации SHOT, накануне около 05:30 наши пограничники засекли противника недалеко от хутора Старый Волоконовского района. ДРГ состояла из 5 человек. Предварительно, шли из села Землянки Харьковской области, чтобы не попасться в обзор БПЛА. Перед попыткой прорыва вёлся стрелковый бой: украинские диверсанты стреляли из АК-74М — патронами калибра 5,45 мм", - указывалось в сообщении телеграм-канала.По его информации, бой шёл около 20 минут, в итоге группа была отброшена назад, прорыва границы не допущено. Известно, что среди украинских диверсантов есть раненые и погибшие.Как написал в своей статье для издания InfoBRICS обозреватель Лукас Лейрос, Украина прибегнет к большему числу акций терроризма против России из-за провалов своих вооружённых сил."В ближайшие месяцы ожидается ещё большее расширение масштабов украинского терроризма. В связи с провалом "контрнаступления" и значительным сокращением западной военной помощи у Киева не так много ресурсов для дальнейшего использования на поле боя. Правильнее всего было бы капитулировать и принять мирные условия России, но НАТО этого не позволяет и вынуждает украинцев продолжать невыигрышную войну. Поэтому Киев прибегает к терроризму, пытаясь "потревожить" россиян", - отмечалось в статье.Журналист указал, что в таком случае украинское руководство будет ждать мощный ответ России, который Украина не сможет отразить из-за проблем в своей армии, которая, по его мнению, близка к полному коллапсу.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 26 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 98 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)."Сведения о жертвах среди гражданских лиц – не поступали", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения в Петровском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню по Будённовскому району Донецка было выпущено 2 ракеты из РСЗО, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки — в общей сложности 19 снарядов калибром 155 мм и 6 снарядов калибром 152 мм, по Тельманово — 2 ракеты из РСЗО.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 70 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 70 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 18; Малые Копани — 5; Обрывка — 8; Саги — 6; Казачьи Лагеря — 15; Алёшки — 12; Корсунка — 6", - отмечалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Крынки, Песчановка, Песчаное, Гладковка, Кардашинка, Новая Збурьевка."В результате обстрела поселка Малые Копани 2 мирных жителя погибли, ещё двое получили ранения средней степени тяжести, сообщили в экстренных службах", - указывалось в следующем сообщении канала.Также канал рассказал о том, что в селе Михайловка от удара ВСУ пострадало частное домостроение.Утром 11 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один БПЛА противника сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два БПЛА противника. <...> В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 4 миномётных снаряда и 201 гранатомётный выстрел", - писал Гладков.Во всех вышеуказанных случаях пострадавших и повреждений не было.Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено 12 миномётных снарядов, а в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка – было установлено 15 прилётов. Во всех случаях никто не пострадал, разрушений не было."В Шебекинском городском округе в городе Шебекино посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по 4 миномётных снаряда, по селу Муром – 3 миномётных снаряда. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - также сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231111/1050940477.html

https://ukraina.ru/20231110/1050931339.html

https://ukraina.ru/20231110/1050919809.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив