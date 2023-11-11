https://ukraina.ru/20231111/1050944130.html

Раскольники при помощи полиции захватили храм УПЦ в Закарпатье

Раскольники при помощи полиции захватили храм УПЦ в Закарпатье - 11.11.2023 Украина.ру

Раскольники при помощи полиции захватили храм УПЦ в Закарпатье

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с полицейскими захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Произошло это в селе Луг в Закарпатской области Украины, сообщил 11 ноября Союз православных журналистов

2023-11-11T13:00

2023-11-11T13:00

2023-11-11T13:00

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Уточняется, что один из сторонников раскольнической ПЦУ запретил верующей УПЦ снимать на телефон процесс захвата храма, заявив, что "всё кончено".Эта история не первая на Украине. Однако если раньше местные "патриоты" захватывали церкви своими силами, то теперь к ним присоединилась полиция. Один из последних примеров - 20 октября раскольники при содействии силовиков захватили Свято-Успенский храм в селе Васлововцы Черновицкой области, который прихожане отстаивали почти пять лет.За последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую Православную церковь Украины.В октябре Верховная рада Украины узаконила гонения на УПЦ, в первом чтении поддержав правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, двое воздержались.Теперь захватывать храмы раскольникам помогают силовики, священников судят за "связи с русским миром", а тех, кого еще не успели арестовать за "неправильную" веру, "судят" местные "патриоты", избивая и даже убивая священнослужителей.Ранее на эту тему высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который отметил, что уничтожение канонической УПЦ преследует цель поссорить народы исторической Руси, которые имеют отношение к единому духовному и культурному наследию.

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https://ukraina.ru/20230925/1049665444.html

https://ukraina.ru/20231031/1050651799.html

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новости, закарпатье, упц, храм, захват