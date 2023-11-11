Раскольники при помощи полиции захватили храм УПЦ в Закарпатье - 11.11.2023 Украина.ру
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Раскольники при помощи полиции захватили храм УПЦ в Закарпатье
Раскольники при помощи полиции захватили храм УПЦ в Закарпатье - 11.11.2023 Украина.ру
Раскольники при помощи полиции захватили храм УПЦ в Закарпатье
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с полицейскими захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Произошло это в селе Луг в Закарпатской области Украины, сообщил 11 ноября Союз православных журналистов
2023-11-11T13:00
2023-11-11T13:00
новости
закарпатье
упц
храм
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Уточняется, что один из сторонников раскольнической ПЦУ запретил верующей УПЦ снимать на телефон процесс захвата храма, заявив, что "всё кончено".Эта история не первая на Украине. Однако если раньше местные "патриоты" захватывали церкви своими силами, то теперь к ним присоединилась полиция. Один из последних примеров - 20 октября раскольники при содействии силовиков захватили Свято-Успенский храм в селе Васлововцы Черновицкой области, который прихожане отстаивали почти пять лет.За последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую Православную церковь Украины.В октябре Верховная рада Украины узаконила гонения на УПЦ, в первом чтении поддержав правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, двое воздержались.Теперь захватывать храмы раскольникам помогают силовики, священников судят за "связи с русским миром", а тех, кого еще не успели арестовать за "неправильную" веру, "судят" местные "патриоты", избивая и даже убивая священнослужителей.Ранее на эту тему высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который отметил, что уничтожение канонической УПЦ преследует цель поссорить народы исторической Руси, которые имеют отношение к единому духовному и культурному наследию.
https://ukraina.ru/20231020/1050354010.html
https://ukraina.ru/20230925/1049665444.html
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новости, закарпатье, упц, храм, захват
Новости, Закарпатье, УПЦ, храм, захват

Раскольники при помощи полиции захватили храм УПЦ в Закарпатье

13:00 11.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПразднование Пасхи в скальном монастыре Феодора Стратилата в Крыму
Празднование Пасхи в скальном монастыре Феодора Стратилата в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с полицейскими захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Произошло это в селе Луг в Закарпатской области Украины, сообщил 11 ноября Союз православных журналистов
"Село Луг, Раховский район, Закарпатье. С утра в храм пришла полиция и люди в камуфляже. Они срезали замки на храме и не пускают прихожан, которые уже подтвердили свою верность УПЦ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что один из сторонников раскольнической ПЦУ запретил верующей УПЦ снимать на телефон процесс захвата храма, заявив, что "всё кончено".
Эта история не первая на Украине. Однако если раньше местные "патриоты" захватывали церкви своими силами, то теперь к ним присоединилась полиция. Один из последних примеров - 20 октября раскольники при содействии силовиков захватили Свято-Успенский храм в селе Васлововцы Черновицкой области, который прихожане отстаивали почти пять лет.
Празднование Рождества в городах России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 10:54
Раскольники с помощью полиции захватили храм канонической церкви в Черновицкой областиСторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии полиции захватили Свято-Успенский храм в селе Васлововцы Черновицкой области, который прихожане отстаивают почти пять лет. Об этом 20 октября сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ
За последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую Православную церковь Украины.
В октябре Верховная рада Украины узаконила гонения на УПЦ, в первом чтении поддержав правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, двое воздержались.
Теперь захватывать храмы раскольникам помогают силовики, священников судят за "связи с русским миром", а тех, кого еще не успели арестовать за "неправильную" веру, "судят" местные "патриоты", избивая и даже убивая священнослужителей.
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25 сентября, 10:54
Нацист Карась пригрозил "лично набить морду" всем депутатам, вступившимся за УПЦЛидер неонацистской группировки С14* Евгений Карась пригрозил расправой депутатам Верховной рады Украины, если они не проголосуют за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом 25 сентября сообщил канал RT
Празднование Рождества в городах России - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
31 октября, 17:18
УПЦ показала доказательства того, что за захватом храмов на Украине стоит СБУВидеозапись сделана в ходе собрания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ)
Ранее на эту тему высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который отметил, что уничтожение канонической УПЦ преследует цель поссорить народы исторической Руси, которые имеют отношение к единому духовному и культурному наследию.
 
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