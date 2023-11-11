https://ukraina.ru/20231111/1050943807.html

Причиной схода вагонов в Рязанской области стал взрыв - РБК. Объявлен план "Перехват"

Причиной схода вагонов в Рязанской области стал взрыв - РБК. Объявлен план "Перехват" - 11.11.2023 Украина.ру

Причиной схода вагонов в Рязанской области стал взрыв - РБК. Объявлен план "Перехват"

Сход вагонов грузового поезда в Рязанской области произошел из-за взрыва на путях. Об этом 11 ноября написал РБК со ссылкой на собственный неназванный источник, близкий к МВД. Телеграм-канал "112" также опубликовал информацию о том, что состав перевернулся после "хлопка"

2023-11-11T12:33

2023-11-11T12:33

2023-11-11T13:10

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В настоящее время на месте происшествия железнодорожники проводят восстановительные работы, уже подняты три вагона."Продолжаем восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области. Для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников. В ближайшие часы прибудут еще около 50 человек. На месте работает восстановительный поезд. На подходе еще два. Три вагона уже подняты", - говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД).Сообщается также, что в Рязани объявлен план "Перехват", по информации СМИ, полиция разыскивает в городе возможных организаторов случившегося.Тем временем саперы обследуют пути на возможное наличие взрывных устройств на других участках дороги.Утром 11 ноября в Рязанской области произошел сход 19-ти (по другим данным - 15-ти) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения. Позже губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил, что пострадавших нет, а инцидент не повредил экологии и расписанию пассажирских поездов и электричек, так как пострадавшая железнодорожная ветка тупиковая.Украинские паблики почти сразу после случившегося назвали произошедшее своей "перемогой" (победой). В частности, в публикациях ряда изданий говорится, что произошедшее - результат диверсии украинских "патриотов".

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новости, рязань, вагоны, сход, взрыв, причина