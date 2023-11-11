https://ukraina.ru/20231111/1050943807.html
Причиной схода вагонов в Рязанской области стал взрыв - РБК. Объявлен план "Перехват"
Причиной схода вагонов в Рязанской области стал взрыв - РБК. Объявлен план "Перехват" - 11.11.2023 Украина.ру
Причиной схода вагонов в Рязанской области стал взрыв - РБК. Объявлен план "Перехват"
Сход вагонов грузового поезда в Рязанской области произошел из-за взрыва на путях. Об этом 11 ноября написал РБК со ссылкой на собственный неназванный источник, близкий к МВД. Телеграм-канал "112" также опубликовал информацию о том, что состав перевернулся после "хлопка"
2023-11-11T12:33
2023-11-11T12:33
2023-11-11T13:10
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В настоящее время на месте происшествия железнодорожники проводят восстановительные работы, уже подняты три вагона."Продолжаем восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области. Для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников. В ближайшие часы прибудут еще около 50 человек. На месте работает восстановительный поезд. На подходе еще два. Три вагона уже подняты", - говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД).Сообщается также, что в Рязани объявлен план "Перехват", по информации СМИ, полиция разыскивает в городе возможных организаторов случившегося.Тем временем саперы обследуют пути на возможное наличие взрывных устройств на других участках дороги.Утром 11 ноября в Рязанской области произошел сход 19-ти (по другим данным - 15-ти) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения. Позже губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил, что пострадавших нет, а инцидент не повредил экологии и расписанию пассажирских поездов и электричек, так как пострадавшая железнодорожная ветка тупиковая.Украинские паблики почти сразу после случившегося назвали произошедшее своей "перемогой" (победой). В частности, в публикациях ряда изданий говорится, что произошедшее - результат диверсии украинских "патриотов".
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новости, рязань, вагоны, сход, взрыв, причина
Новости, Рязань, вагоны, сход, взрыв, причина
Причиной схода вагонов в Рязанской области стал взрыв - РБК. Объявлен план "Перехват"
12:33 11.11.2023 (обновлено: 13:10 11.11.2023)
Сход вагонов грузового поезда в Рязанской области произошел из-за взрыва на путях. Об этом 11 ноября написал РБК со ссылкой на собственный неназванный источник, близкий к МВД. Телеграм-канал "112" также опубликовал информацию о том, что состав перевернулся после "хлопка"
"По словам одного из собеседников РБК, грузовой состав ехал в районе станции Дягилево, когда произошел взрыв и вагоны поезда № 2018 с минеральными удобрениями сошли с рельсов", - говорится в сообщении РБК.
В настоящее время на месте происшествия железнодорожники проводят восстановительные работы, уже подняты три вагона.
"Продолжаем восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области. Для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников. В ближайшие часы прибудут еще около 50 человек. На месте работает восстановительный поезд. На подходе еще два. Три вагона уже подняты", - говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД).
Сообщается также, что в Рязани объявлен план "Перехват", по информации СМИ, полиция разыскивает в городе возможных организаторов случившегося.
Тем временем саперы обследуют пути на возможное наличие взрывных устройств на других участках дороги.
Утром 11 ноября в Рязанской области произошел сход 19-ти (по другим данным - 15-ти) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения.
Позже губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил, что пострадавших нет, а инцидент не повредил экологии и расписанию пассажирских поездов и электричек, так как пострадавшая железнодорожная ветка тупиковая.
Украинские паблики почти сразу после случившегося назвали произошедшее своей "перемогой" (победой). В частности, в публикациях ряда изданий говорится, что произошедшее - результат диверсии украинских "патриотов".