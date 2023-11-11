Причиной схода вагонов в Рязанской области стал взрыв - РБК. Объявлен план "Перехват" - 11.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231111/1050943807.html
Причиной схода вагонов в Рязанской области стал взрыв - РБК. Объявлен план "Перехват"
Причиной схода вагонов в Рязанской области стал взрыв - РБК. Объявлен план "Перехват" - 11.11.2023 Украина.ру
Причиной схода вагонов в Рязанской области стал взрыв - РБК. Объявлен план "Перехват"
Сход вагонов грузового поезда в Рязанской области произошел из-за взрыва на путях. Об этом 11 ноября написал РБК со ссылкой на собственный неназванный источник, близкий к МВД. Телеграм-канал "112" также опубликовал информацию о том, что состав перевернулся после "хлопка"
2023-11-11T12:33
2023-11-11T13:10
новости
рязань
вагоны
сход
взрыв
причина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0b/1050943630_0:101:585:430_1920x0_80_0_0_22317e71e480fdd246769d08789c27a4.jpg
В настоящее время на месте происшествия железнодорожники проводят восстановительные работы, уже подняты три вагона."Продолжаем восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области. Для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников. В ближайшие часы прибудут еще около 50 человек. На месте работает восстановительный поезд. На подходе еще два. Три вагона уже подняты", - говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД).Сообщается также, что в Рязани объявлен план "Перехват", по информации СМИ, полиция разыскивает в городе возможных организаторов случившегося.Тем временем саперы обследуют пути на возможное наличие взрывных устройств на других участках дороги.Утром 11 ноября в Рязанской области произошел сход 19-ти (по другим данным - 15-ти) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения. Позже губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил, что пострадавших нет, а инцидент не повредил экологии и расписанию пассажирских поездов и электричек, так как пострадавшая железнодорожная ветка тупиковая.Украинские паблики почти сразу после случившегося назвали произошедшее своей "перемогой" (победой). В частности, в публикациях ряда изданий говорится, что произошедшее - результат диверсии украинских "патриотов".
https://ukraina.ru/20231111/1050940336.html
рязань
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0b/1050943630_0:46:585:484_1920x0_80_0_0_e4f4dd5bc518b8d282abf8cca3f1f153.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, рязань, вагоны, сход, взрыв, причина
Новости, Рязань, вагоны, сход, взрыв, причина

Причиной схода вагонов в Рязанской области стал взрыв - РБК. Объявлен план "Перехват"

12:33 11.11.2023 (обновлено: 13:10 11.11.2023)
 
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Читать в
Сход вагонов грузового поезда в Рязанской области произошел из-за взрыва на путях. Об этом 11 ноября написал РБК со ссылкой на собственный неназванный источник, близкий к МВД. Телеграм-канал "112" также опубликовал информацию о том, что состав перевернулся после "хлопка"
"По словам одного из собеседников РБК, грузовой состав ехал в районе станции Дягилево, когда произошел взрыв и вагоны поезда № 2018 с минеральными удобрениями сошли с рельсов", - говорится в сообщении РБК.
В настоящее время на месте происшествия железнодорожники проводят восстановительные работы, уже подняты три вагона.
"Продолжаем восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области. Для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников. В ближайшие часы прибудут еще около 50 человек. На месте работает восстановительный поезд. На подходе еще два. Три вагона уже подняты", - говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД).
Сообщается также, что в Рязани объявлен план "Перехват", по информации СМИ, полиция разыскивает в городе возможных организаторов случившегося.
Тем временем саперы обследуют пути на возможное наличие взрывных устройств на других участках дороги.
Утром 11 ноября в Рязанской области произошел сход 19-ти (по другим данным - 15-ти) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения.
Позже губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил, что пострадавших нет, а инцидент не повредил экологии и расписанию пассажирских поездов и электричек, так как пострадавшая железнодорожная ветка тупиковая.
Строительство железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Вчера, 09:58
"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагоновВ Рязанской области произошел сход 19-ти (по другим данным - 15-ти) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения. Об этом 11 ноября сообщила Московская железная дорога (МЖД)
Украинские паблики почти сразу после случившегося назвали произошедшее своей "перемогой" (победой). В частности, в публикациях ряда изданий говорится, что произошедшее - результат диверсии украинских "патриотов".
 
НовостиРязаньвагонысходвзрывпричина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Это большой срок. Эксперт о том, что начнется, если Россия не уничтожит ВСУ через 1,5 года
06:30Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала
06:15Эксперт объяснил, что за 1,5 года должна сделать Россия, чтобы не получить удар польским кастетом
06:00Военный эксперт объяснил, почему Россия не может уничтожить артиллерию ВСУ за счет РСЗО и авиации
05:45Раздать ласты и матрасы? Эксперт о том, что сделает Россия, если Литва все же заблокирует Калининград
05:30Нас спасет единственный окоп. Военный эксперт о том, сколько продержится Приднестровье при нападении ВСУ
05:15"У Зеленского был пунктик": Алексей Леонков объяснил, зачем ВСУ настырно "прыгают в котел" в Артемовске
05:00Далеко на севере треснет фронт. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Северска и Лимана
04:30"Нашли тут свою могилу": Алексей Леонков раскрыл, какую коварную ловушку готовили ВСУ в Артемовске
04:15Эксперт объяснил, как Залужный станет "грушей для битья", пока Зеленский играет в "горячую картошку"
04:00"Он это проглотил": эксперт объяснил, почему после "зачистки" руководителя сил ССО молчит Залужный
04:00Нанесет тройной удар? Военный эксперт о том, как именно Польша будет воевать с Россией после краха ВСУ
18:15Опасения Борреля и проблемы с военной помощью. Итоги 11 ноября на Украине
18:08Экс-командир "Азова"*: выход Киева на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов
18:00"Ты заходи, если что": урок взаимопомощи от московского мультипликатора
17:47Горловка и Донецк: стало известно о погибших от украинских обстрелов
17:24"Завистники и клеветники": Пугачева обратилась к россиянам с Кипра
17:04Официально засчитали? Захарова ответила Боррелю, объявившему, что победы не будет
16:46Чёрное море должно снова стать русским: Леонков о направлениях грядущего наступления
16:40"Бросить всё и позвонить друзьям в Москве": экс-агент MI6 предсказал скорую "ссылку Зеленского"
Лента новостейМолния