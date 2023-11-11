"Русские точно знали": журналиста из США шокировала фатальная беспечность ВСУ - 11.11.2023 Украина.ру
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"Русские точно знали": журналиста из США шокировала фатальная беспечность ВСУ
"Русские точно знали": журналиста из США шокировала фатальная беспечность ВСУ - 11.11.2023 Украина.ру
"Русские точно знали": журналиста из США шокировала фатальная беспечность ВСУ
Американского журналиста Клейтона Морриса удивило известие о том, что ВС РФ разом уничтожили целую группу высокопоставленных офицеров ВСУ во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Такое заявление он сделал 11 ноября в эфире YouTube-проекта Redacted
2023-11-11T12:00
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новости
журналист
сша
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Моррис также добавил, что в западных СМИ эта новость уже не получит должной огласки, так как все внимание сфокусировано на противостоянии Израиля и ХАМАС.Информацию об уничтожении высокопоставленных украинских офицеров 5 ноября подтвердил Владимир Зеленский. По данным издания "Страна", сам удар произошел 3 ноября. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в результате погибли 50 военных ВСУ.На днях французская газета Liberation написала, что с начала СВО вооруженные силы Украины потеряли как минимум 200 тысяч военнослужащих."Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых", - говорилось в публикации.Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу озвучивал данные о том, что только за период контрнаступления, то есть с 4 июня украинские войска потеряли более 90 тысяч военных.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, журналист, сша, всу
Новости, журналист, США, ВСУ

"Русские точно знали": журналиста из США шокировала фатальная беспечность ВСУ

12:00 11.11.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
Работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Американского журналиста Клейтона Морриса удивило известие о том, что ВС РФ разом уничтожили целую группу высокопоставленных офицеров ВСУ во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Такое заявление он сделал 11 ноября в эфире YouTube-проекта Redacted
"Целая церемония награждения была уничтожена. Какой-то украинский командир решил, что это умная идея - собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта. А русские точно знали, что происходит, и уничтожили их всех", - заявил журналист.
Моррис также добавил, что в западных СМИ эта новость уже не получит должной огласки, так как все внимание сфокусировано на противостоянии Израиля и ХАМАС.
Информацию об уничтожении высокопоставленных украинских офицеров 5 ноября подтвердил Владимир Зеленский. По данным издания "Страна", сам удар произошел 3 ноября. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в результате погибли 50 военных ВСУ.
На днях французская газета Liberation написала, что с начала СВО вооруженные силы Украины потеряли как минимум 200 тысяч военнослужащих.
"Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых", - говорилось в публикации.
Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу озвучивал данные о том, что только за период контрнаступления, то есть с 4 июня украинские войска потеряли более 90 тысяч военных.
Вчера, 11:53
Морковка над пропастью. Эксперты и разведчики о том, почему Зеленскому лучше уехать из страныПосле всех разговоров о "тупике" в войне, Зеленский решил этот тупик отменить, заявив, что Украина в этом году еще будет пытаться добиться успеха на поле боя. Выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, он рассказал, что у Киева есть план боевых действий, "есть цель", есть направление этого наступления.
 
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