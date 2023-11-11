Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского - 11.11.2023 Украина.ру
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Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского
Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского - 11.11.2023 Украина.ру
Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского
Доводы Владимира Зеленского об отмене президентских выборов в стране в 2024 году лишены смысла. Такое мнение 11 ноября выразили журналисты американского канала Fox News
2023-11-11T10:59
2023-11-11T11:00
новости
украина
владимир зеленский
выборы
сша
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Они отметили, что, например, названное Зеленским препятствие в виде недостатка средств кажется нелепым на фоне информации о том, какой объем помощи Киев получил от своих союзников.Не посчитали журналисты убедительным и тот факт, что многие украинцы уехали из страны и теперь, по словам Зеленского, не смогут проголосовать.Очередные президентские выборы на Украине в соответствии с конституцией страны должны состояться 31 марта 2024 года.В последние месяцы на их проведении активно настаивают западные политики, утверждая, что это может помочь улучшить ситуацию в стране.Однако Зеленский демонстрирует крайне противоречивое отношение к предстоящим выборам. Так, три дня назад он поручил своему Офису начать подготовку к ним, а в его окружении отметили, что рассматривают выборы главы государства как "возможность воспользоваться высокими текущими рейтингами в условиях почти отсутствующей политической конкуренции" во время боевых действий.Спустя примерно сутки Зеленский заявил о нецелесообразности проведения выборов в условиях военного положения, сославшись на опрос общественного мнения, согласно которому большинство граждан считают это мероприятие несвоевременным.Политологи тут же заговорили о том, что президент Украины просто боится конкуренции с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который пока не объявлял о своих политических амбициях, но "имеет безукоризненную репутацию и тотальную поддержку в украинском обществе".Ветеран спецслужб Дмитрий Соин отметил в интервью изданию Украина.ру, что Зеленский сделает все возможное, чтобы выборы не состоялись, поскольку они позволят легально его утопить.
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новости, украина, владимир зеленский, выборы, сша
Новости, Украина, Владимир Зеленский, выборы, США

Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского

10:59 11.11.2023 (обновлено: 11:00 11.11.2023)
 
© AP / Fermin Rodriguez
- РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP / Fermin Rodriguez
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Доводы Владимира Зеленского об отмене президентских выборов в стране в 2024 году лишены смысла. Такое мнение 11 ноября выразили журналисты американского канала Fox News
Они отметили, что, например, названное Зеленским препятствие в виде недостатка средств кажется нелепым на фоне информации о том, какой объем помощи Киев получил от своих союзников.
Не посчитали журналисты убедительным и тот факт, что многие украинцы уехали из страны и теперь, по словам Зеленского, не смогут проголосовать.
"Честно говоря, все аргументы – чепуха. Хотя многие украинцы бежали в ЕС, нет ни одной причины, почему бы они не могли проголосовать в украинских посольствах или консульствах в странах, в которые они переехали. Вероятно, правительство опасается, что ситуация может обернуться против них", – отмечается в публикации.
Очередные президентские выборы на Украине в соответствии с конституцией страны должны состояться 31 марта 2024 года.
В последние месяцы на их проведении активно настаивают западные политики, утверждая, что это может помочь улучшить ситуацию в стране.
Однако Зеленский демонстрирует крайне противоречивое отношение к предстоящим выборам. Так, три дня назад он поручил своему Офису начать подготовку к ним, а в его окружении отметили, что рассматривают выборы главы государства как "возможность воспользоваться высокими текущими рейтингами в условиях почти отсутствующей политической конкуренции" во время боевых действий.
Спустя примерно сутки Зеленский заявил о нецелесообразности проведения выборов в условиях военного положения, сославшись на опрос общественного мнения, согласно которому большинство граждан считают это мероприятие несвоевременным.
Политологи тут же заговорили о том, что президент Украины просто боится конкуренции с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который пока не объявлял о своих политических амбициях, но "имеет безукоризненную репутацию и тотальную поддержку в украинском обществе".
Ветеран спецслужб Дмитрий Соин отметил в интервью изданию Украина.ру, что Зеленский сделает все возможное, чтобы выборы не состоялись, поскольку они позволят легально его утопить.
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