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"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов
"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов - 11.11.2023 Украина.ру
"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов
В Рязанской области произошел сход 19-ти (по другим данным - 15-ти) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения. Об этом 11 ноября сообщила Московская железная дорога (МЖД)
2023-11-11T09:58
2023-11-11T09:58
2023-11-11T10:11
новости
рязань
железная дорога
вагоны
сход
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Известно, что есть один пострадавший. По разным данным это может быть либо сам машинист, либо его помощник.Для ликвидации последствий схода на место отправили восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань. Также в МЖД отметили, что на движение пассажирских и пригородных поездов эта ситуация не влияет.Украинские паблики уже объявили произошедшее своей "перемогой" (победой). В частности, в публикациях ряда изданий говорится, что произошедшее - результат диверсии украинских "патриотов".
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новости, рязань, железная дорога, вагоны, сход
Новости, Рязань, железная дорога, вагоны, сход
"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов
09:58 11.11.2023 (обновлено: 10:11 11.11.2023)
В Рязанской области произошел сход 19-ти (по другим данным - 15-ти) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения. Об этом 11 ноября сообщила Московская железная дорога (МЖД)