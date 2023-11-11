Российские войска отбили шесть атак и уничтожили до 185 боевиков ВСУ на Донецком направлении - МО - 11.11.2023 Украина.ру
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Российские войска отбили шесть атак и уничтожили до 185 боевиков ВСУ на Донецком направлении - МО
Российские войска отбили шесть атак и уничтожили до 185 боевиков ВСУ на Донецком направлении - МО - 11.11.2023 Украина.ру
Российские войска отбили шесть атак и уничтожили до 185 боевиков ВСУ на Донецком направлении - МО
Подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева 11 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-11T05:40
2023-11-11T05:41
новости
россия
донецкое направление
сво
вс рф
всу
потери всу
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"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник понёс существенные потери в живой силе и технике в районах населённых пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка. Всего на данном направлении убито и ранено 185 военнослужащих. Также уничтожено пять пикапов и грузовой автомобиль КамАЗ противника", - рассказал Астафьев.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномёта 120-го калибра. Артиллерия группировки также поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.
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новости, россия, донецкое направление, сво, вс рф, всу, потери всу
Новости, Россия, Донецкое направление, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ

Российские войска отбили шесть атак и уничтожили до 185 боевиков ВСУ на Донецком направлении - МО

05:40 11.11.2023 (обновлено: 05:41 11.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь
ВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева 11 ноября сообщает РИА Новости
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник понёс существенные потери в живой силе и технике в районах населённых пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка. Всего на данном направлении убито и ранено 185 военнослужащих. Также уничтожено пять пикапов и грузовой автомобиль КамАЗ противника", - рассказал Астафьев.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" и три миномёта 120-го калибра. Артиллерия группировки также поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
04:30
"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потериПротиворечия между Зеленским и Залужным возникла возникли из-за тяжелой ситуации на фронте. Гибель украинских солдат является трагедией для главкома ВСУ, но для президента Украины они являются расходным материалом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
 
НовостиРоссияДонецкое направлениеСВОВС РФВСУпотери ВСУ
 
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