Российские войска отбили шесть атак и уничтожили до 185 боевиков ВСУ на Донецком направлении - МО

"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потери

Противоречия между Зеленским и Залужным возникла возникли из-за тяжелой ситуации на фронте. Гибель украинских солдат является трагедией для главкома ВСУ, но для президента Украины они являются расходным материалом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич