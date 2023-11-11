https://ukraina.ru/20231111/1050935295.html

Владимир Мамонтов: Вопреки усилиям США и ожиданиям Украины "Кимерики" с Китаем не будет

Владимир Мамонтов: Вопреки усилиям США и ожиданиям Украины "Кимерики" с Китаем не будет - 11.11.2023 Украина.ру

Владимир Мамонтов: Вопреки усилиям США и ожиданиям Украины "Кимерики" с Китаем не будет

Почему Киев с нетерпением ждет встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина, в интервью изданию Украина.ру объяснил колумнист, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

2023-11-11T12:13

2023-11-11T12:13

2023-11-11T12:13

интервью

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джо байден

геополитика

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника.— Владимир Константинович, какие ключевые вопросы сегодня актуальны к обсуждению Си и Байдена?— Международная составляющая, в которой прямо или косвенно принимает участие Россия, сейчас и у Китая, и у США довольно велика. Раньше такого не было: влияние России на мировые тренды стояло у Пекина и Вашингтона на втором месте — странам хватало обсуждения собственных вопросов.Сегодня ситуация изменилась экономически и политически. Американцы пытаются сохранить свое влияние в мире, китайцы его наращивают. США сдерживают Китай, давят на него жесточайшими пошлинами. Во всем этом меня лично крайне удивляет желание Америки постоянно доказывать миру свою значимость и силу. Если вы такие большие и главные, то почему вам все время приходится "доставать дубинку" или приносить в жертву украинцев?При этом США опускают тот факт, что, допустим, их союзника Австралию тревожит оборонное сотрудничество КНР и Соломоновых островов.Между странами также остро встала проблема Тайваня — второй Украины. Байден в этом плане находится в ловушке. В российском флоте был термин "разворот всем вдруг" — так вот нынешнему главе Америки сегодня не представляется возможным делать какие-либо развороты, даже если бы он захотел (но он и не желает).— У Байдена есть желание попридержать амбиции по завершению исторических целей и задач Китая по воссоединению?— Это ошибочная политика — постоянно удерживать своих партнёров, противников или переводить врагов в разряд союзников и обратно. Это свидетельствует о том, что вы более на авторитет в этой "шайке". Мир огромен и разнообразен, и к каждой стране и лидеру нужен особый подход — в этом искусство политики XXI векаИли, например, недавно прошла конференция при участии островных государств Тихого океана. Там лидеры островов прямо говорили: зачем нам обсуждать международную обстановку, Украину или Россию? У нас есть проблема: вы выбрасываете в атмосферу такое количество углекислого газа, что у нас климат меняется. Мы живем на приливах и отливах, нам важны урожаи финиковой пальмы, нам нужно, чтобы туристы приезжали к нам плясать и петь — это нас волнует.На этом фоне сложно говорить о сотрудничестве США и КНР. Хотя какое-то время назад американские ученые, экономисты, историки социального настоящего рассматривали идею "Кимерики" — некоего совместного квази-государства США и КНР.— Коммунистический Китай — главная угроза для Америки, заявил кандидат на пост президента США от республиканской партии Вивек Рамасвами в интервью Fox News. Американских политиканов пугает государственный строй КНР?— Я неоднократно слышал призывы "прижучить" Китай за коммунистический режим, который противоречит идейным установкам США о свободном мире. Для меня это звучит дико.Китай изменился, но при этом сохранил коммунистическую оболочку. У них есть китайская компартия, присутствует тоталитарная эстетика. И что? У них съезды проходят в обстановке единодушия!Вспомните, слова одного из китайских лидеров Дэн Сяо-пина, которого называют главным архитектором реформ в КНР — не важно, какого цвета кот, лишь бы он ловил мышей.Вообще сейчас многим государствам достаточно сложно найти точки соприкосновения. Но, думаю, лидеры Китая и США, будут разговаривать. Си — грамотный политик XXI века. Байден, хоть и старенький, но тоже опытный человек, как говорил наш президент.— Насколько США зависят от КНР?— Безусловно, зависимость есть. Но, если предположить, что мы живем в здоровой экономике, в адекватном политическом климате, тогда Америка должна страшно переживать за то, как будет отдавать долги. Китайцы владеют документами американского госдолга на триллион долларов.[В 2022 году валовой государственный долг Америки впервые превысил 31 триллион долларов и составил 31,12 трлн долларов. Из них 6,82 трлн — внутриправительственный долг США; 24,29 трлн — публичный долг].Американцы печатают доллары и верят в то, что война все спишет. Они в этом состоянии живут, периодически пугают друг друга, потом снова утверждают дефицитный бюджет и идут дальше. Но такая концепция и большая война никому сейчас не нужна— кроме самой Америки.Сейчас они пытаются перекрыть поставки высоких технологий, особенно военных, в Китай. В мире, в том числе у американцев, еще остается мышление, что Россия — это большая бензоколонка, а Китай — сборочный и пошивочный цех. Это огромное заблуждение.Что значит ограничить сейчас Китай или наложить санкции на Россию? Санкции заставляют нас искать новые пути для технологического развития. Китай мобилизуется, выворачивается наизнанку, но решает вопросы. Сегодня КНР на многих направлениях, особенно в производстве интеллектуальных технологий, является лидером.— Украинские СМИ много пишут об американо-китайской встрече. Чего ждет Киев от беседы Байдена и Си?— Киев видимо рассчитывает на то, что американцы перетащат Китай на свою сторону, если выкатят ему серьезные предложения. Дескать, прагматичные китайцы подумают-подумают — и отвернутся от России. Тем более, что существует мирный план Китая по Украине.Мирный китайский план, кстати, не такой плохой: в нем есть вполне здравые вещи. Если Байден и Си смогут по этой линии прийти к каком-то адекватному договору, если у них получится сдвинуть с места какие-то важные для мира стратегические решения, то Россия может тоже задуматься. Мы не украинцы для которых — что не съем, то понадкусываю; главное, чтобы у соседа корова сдохла.— Китай заинтересован в выстраивании каких-либо отношений с Украиной?— В целом Китай всегда за то, чтобы налаживать экономические связи с государствами, но у республики нет никакой заинтересованности в Киеве, воюющем с Россией. Стратегическое партнёрство Пекина и Москвы можно потрогать. Оно выражается в военном и политическом сотрудничестве, в деньгах, в строительстве космических станций.Мы в отличие от Америки предлагаем Китаю гибкую модель отношений. США говорят: идите и будьте под нами, мы будем вами руководить, а вы слушать и делать. Россия же за многополярный мир — Китаю эта идея тоже нравится.Кроме того, китайцы хорошо видят разницу между стратегическими направлениями развития дальнейшей жизни и цивилизации. Понятие цивилизации и государства для Украины утрачено. У них цель одна — очередная "победа", чтобы беспилотник ВСУ упал на крышу жилого дома где-нибудь в Белгородской области.В общем же КНР на Украину смотрит прагматично и толерантно. В принципе, китайцев могли бы заинтересовать украинские земли, но они знают, что все черноземы страны уже скуплены США (хотя в случае большого мирового суда по Украине легитимность этой сделки американцам придется еще доказать).Поэтому украинцам бесполезно надеяться, что Си договорятся о чем-то с Байденом — проку от этого Украине никакого не будет. А нам будет.

https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html

https://ukraina.ru/20231109/1050875741.html

https://ukraina.ru/20231107/1050829938.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, китай, сша, украина, россия, си цзиньпин, джо байден, геополитика, тайвань, сво