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Когда-то это была мечта, а теперь предмет национальной гордости: чем уникальна выставка "Россия" на ВДНХ

Когда-то это была мечта, а теперь предмет национальной гордости: чем уникальна выставка "Россия" на ВДНХ - 11.11.2023 Украина.ру

Когда-то это была мечта, а теперь предмет национальной гордости: чем уникальна выставка "Россия" на ВДНХ

Название "ВДНХ" знакомо всем, даже тем, кто никогда не был на Выставке достижений народного хозяйства в советские времена, когда та создавалась, но сегодня она вновь стала самой настоящей выставкой достижений. Достижений России и всех её 89 регионов.

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2023-11-11T11:42

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С 4 ноября на ВДНХ развернулась международная выставка-форум "Россия", демонстрирующая, чем богата страна и чего она достигла на сегодняшний день. Интерес к этому уникальному мероприятию превзошёл все ожидания организаторов: за неполную неделю после открытия его посетило более 600 000 человек (что сопоставимо с численностью населения Владивостока).Высокотехнологичная и душевная. Россия она такаяВ рамках спецпрограммы форума 18 павильонов ВДНХ проводят тематические выставки. Так, в павильоне "Музей Кино", помимо "Лабиринта истории", повествующей о развитии отечественного кинематографа, работают экспозиции "Кабинет Сергея Эйзенштейна" и "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая". Музей "Гараж особого назначения ФСО России" представялет автомобильный кортеж в сопровождении эскорта из мотоциклов и Aurus Senat Limousine – машина этой модели участвовала в церемонии инаугурации президента в мае 2018 года.Если толпа большая, значит, здесь что-то интересное - примета, работающая безотказно! Самая длинная очередь на форуме - в павильон "Атом".Павильон атомной промышленности на ВДНХ был, но в 90-х его закрыли, и новый решили строить с нуля. Из предложенных проектов выбрали самый сложный, как сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Здание площадью 25 300 м2 со стеклянными стенами и парящей крышей, на которой расположена смотровая площадка, открывает все тайны самой закрытой отрасли, а центральное место в фойе занимает 7-метровая модель атома.На экскурсии, начинающейся с нижних этажей павильона (всего этажей 7, 3 из них подземные), с зоны советского прошлого и двигающейся наверх, к будущему, посетители знакомятся с историей развития атомной отрасли и современными достижениями, благодаря которым атом стал безопасным и вносит большой вклад в развитие страны. Здесь можно побывать внутри атомного реактора, почувствовать себя капитаном атомного ледокола, познакомиться с атомным проектом СССР, посмотреть инсталляции "Токамак", "Ядерный реактор". Посмотреть действительно есть что, ведь мировой лидер атомной отрасли – никто иной, как Российская Федерация.Но "Россия" - это не только про высокотехнологичные достижения, "Россия" - это ещё и для души. Здесь же, в одном из самых оживлённых мест мегаполиса, можно почувствовать тишину русской глубинки: сидя в кресло-качалке на стенде Орловской области и любуясь на церквушку в стиле деревянного зодчества, размашистый дуб с посланием от уроженца Орловщины, великого русскогописателя Ивана Сергеевича Тургенева – "Когда будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь…".А ещё послушать в рамках цикла мероприятий "Знание.Лекторий" о доме-музее Марины Цветаевой, творчестве первой леди советской скульптуры Веры Мухиной, жизни Михаила Булгакова (от литературоведа Михаила Шапошникова, который застал некоторых современников писателя, а его предки были близкими знакомыми семьи Булгакова). Актриса Ксения Алфёрова не просто рассказывала о Москве Константина Паустовского, а показывала её - в своей литературной прогулке по следам русского писателя, - призывая жить, а не существовать. Отдельное место в этом фильме занимает эпизод разговора актрисы со своей 101-летней бабушкой, тоже Ксенией Алфёровой, которая так искренне рассказывает, почему надо радоваться жизни: "То, что я люблю людей, не подлежит никакому сомнению. Люди для меня – это что-то такое особенное. Ты себя будешь любить – это эгоизм, любить нужно людей, которые тебя окружают, которые к тебе проявляют заботу, доброту. Любить нужно, необязательно ждать проявления любви, а именно любить их, чтобы они поняли, что ты отдаёшь своё сердце, свою любовь этим людям. Я люблю жизнь! Если ты не будешь любить жизнь, то и она тебя не будет уважать, поэтому люби жизнь!"В этот момент многие зрители в зале не смогли сдержать слёз.Те, кто предпочитает искусство современное, найдут много интересного в павильоне "Место встречи VK": снять собственный клип, виртуально встретиться со своими кумирами, сделать фото с артистами, музыкантами, блогерами, героями шоу и сериалов, создать своего аватара (персонажа) в игровом пространстве, сформировать персональный плейлист по ритму своего сердцебиения.Сила России в разнообразииОбъехать всю Россию - мечта многих, и на её реализацию требуется очень много времени - больше 17 млн м2 как никак, 1/8 мировой площади. Посмотреть самую большую страну целиком всего за 1 день – что-то из сферы фантастики? Нет!На выставке регионов под крышей одного павильона представлены сразу все субъекты Федерации, с севера на юг и с запада на восток, а ещё экспозиция, подготовленная Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.Каждый регион выбрал тот формат оформления стенда, который позволит лучше передать местную атмосферу: одни сделали ставку на мультимедийные экраны, демонстрирующие самые знаковые сооружения (огромное изображение монумента Родина-мать у Волгоградской области), другие – на инсталляции (мамонт – символ Ханты-Мансийска, - которого можно оживить, сосканировав QR-код; 5-метровая скульптура реки Енисей, образ которой сгенерирован искусственныминтеллектом, каждый час она оживает при помощи 3D-проекции и рассказывает посетителям о Красноярском крае – 2-м по площади регионе России, расположенном в самом центре страны), третьи – на создание атмосферы (крепостные башни и скульптуры князя Александра Невского и княгини Ольги передают дух древней Псковской области; живые растения как напоминание о нетронутой природе Горного Алтая; резные окна теремов Костромской области).Посетителям предлагают не просто посмотреть стенды, узнать об основных направлениях развития регионов, но и поучаствовать в интерактивах, например, на стенде Севастополя можно написать картину вином, принять участие в компьютерной игре, которая позволяет почувствовать себя участником регаты, научиться вязать морские узлы.Представлены на выставке и регионы, вошедшие в состав России всего год назад. Наверняка, не все знают, что, например, в Херсонской области действует свободная экономическая зона, реализован проект по обеспечению населения социальным хлебом по 16 и 18 рублей, функционируют 111 промышленных предприятий (преимущественно пищевой промышленности – 79 из общего числа), а в Запорожской области и того больше – 205 предприятий в 16 отраслях, регион способен полностью обеспечивать себя мясо-молочной продукцией. На мультимедийных экранах стенда ЛНР можно в красках увидеть процессы добычи угля на шахте топливной компании "Востокуголь", производства стали на Алчевском металлургическом комбинате, хлеба – на заводе "Луганск-Нива". А ДНР решила показать конечную продукцию и даже подарить всем желающим кусочек местного угля.Памятные сувениры гостям выставки дарит не только Донецк – можно взять на память пепел с Камчатки, где как раз извергается вулкан Шивелуч. Регионы можно не только потрогать, но и услышать: если приложить к уху большие ракушки, прикреплённые к стене стенда Приморского края, то можно услышать шум морских волн у маяка Токаревского, с полуострова Гамова и других точек региона, на стендах Еврейской автономной области и Алтайского края можно послушать местные народные мотивы ( во 2-м для этого придётся залезть в вертикальную трубу).А ещё регионы можно попробовать на вкус. Дом русской кухни организован по принципу фуд-корта, в меню и чипсы из ягеля, и колбаски из лося, и сугудай (популярное на севере блюдо из сырой рыбы), и эреэлжэ (бурятская кровяная печёночная колбаса). Кроме того, в павильоне "Главвино" по пятницам, субботам и воскресеньям проходят 45-минутные сеансы дегустации вин: за 200 рублей можно попробовать 5 сортов напитков и закуски.Выставка-форум "Россия" - это не только возможность открыть для себя неизведанные регионы нашей Родины, но и прикоснуться к родному, к тому месту, откуда ты родом, услышать знакомые названия, увидеть дорогие сердцу символы и испытать тёплые чувства в этот момент.А ещё здесь есть места, где можно загадать желание, и оно точно должно сбыться, а, чтобы наверняка – надо сказать об этом Деду Морозу лично, он ждёт всех в павильоне Вологодской области. Никогда не переставайте верить в волшебство, не забывайте, что "всё начинается с человека и его мечты", как написано на стенде Челябинской области.Всё, что мы видим сегодня на ВДНХ раньше было чьей-то мечтой, а теперь стало предметом гордости. Даже атомная энергетика.И, как показал опрос участников марафона общества "Знание", 70% из них после посещения выставки- форума "Россия" стали больше гордиться своей страной.

https://ukraina.ru/20231105/1050617934.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

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