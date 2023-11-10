Дефицит внешней торговли Украины за год составил $22,4 млрд - 10.11.2023 Украина.ру
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Дефицит внешней торговли Украины за год составил $22,4 млрд
Дефицит внешней торговли Украины за год составил $22,4 млрд - 10.11.2023 Украина.ру
Дефицит внешней торговли Украины за год составил $22,4 млрд
С января по октября на Украину импортировали товары на сумму 52,2 миллиарда долларов, в то время как экспорт составил 29,8 миллиардов долларов. Дефицит достиг 22,4 миллиарда долларов, следует из данных Государственной таможенной службы страны
2023-11-10T23:19
2023-11-10T23:20
новости
украина
импорт
экспорт
торговля
дефицит
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Отмечается, что больше всего Украина импортировала товаров из Китая, Польши и Германии. В 2022-м импорт товаров оценивался на сумму 44,1 миллиардов долларов, а экспорт - 36,9. Тогда Государственная таможенная служба Украины фиксировала дефицит в 7,2 миллиардов долларов. Таким образом дефицит внешней торговли Украины за десять месяцев 2023 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Напомним, в начале года глава комитета Верховной рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщал, что объёмы внешней торговли Украины за 2022 год существенно сократились, экспорт упал более чем на треть, а импорт – на четверть.
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новости, украина, импорт, экспорт, торговля, дефицит
Новости, Украина, импорт, экспорт, торговля, дефицит

Дефицит внешней торговли Украины за год составил $22,4 млрд

23:19 10.11.2023 (обновлено: 23:20 10.11.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
С января по октября на Украину импортировали товары на сумму 52,2 миллиарда долларов, в то время как экспорт составил 29,8 миллиардов долларов. Дефицит достиг 22,4 миллиарда долларов, следует из данных Государственной таможенной службы страны
Отмечается, что больше всего Украина импортировала товаров из Китая, Польши и Германии.
В 2022-м импорт товаров оценивался на сумму 44,1 миллиардов долларов, а экспорт - 36,9. Тогда Государственная таможенная служба Украины фиксировала дефицит в 7,2 миллиардов долларов.
Таким образом дефицит внешней торговли Украины за десять месяцев 2023 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, в начале года глава комитета Верховной рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщал, что объёмы внешней торговли Украины за 2022 год существенно сократились, экспорт упал более чем на треть, а импорт – на четверть.
 
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