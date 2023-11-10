В Италии объявили время и место проведения саммита G7 в 2024 году - 10.11.2023 Украина.ру
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В Италии объявили время и место проведения саммита G7 в 2024 году
В Италии объявили время и место проведения саммита G7 в 2024 году - 10.11.2023 Украина.ру
В Италии объявили время и место проведения саммита G7 в 2024 году
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила время и место встречи лидеров "Большой семерки" в 2024 году. Саммит пройдёт 13-15 июня в южной области Апулия, а центральной темой обсуждения станет Африка и тема миграции
2023-11-10T22:53
2023-11-10T22:53
новости
саммит
италия
джорджи мелони
украина
африка
мигранты
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Уточняется, что повестка встречи будет развиваться весь год при помощи инициатив различных министерств.Как сообщает РИА Новости, "Борго-Эньяция" представляет собой пятизвездочный гостиничный комплекс в провинции Бриндизи неподалеку от побережья Адриатического моря.Ранее Мелони сообщала, что приоритетами итальянского председательства в "Семерке" станут поддержка&nbsp;Украины, энергетическая и экономическая безопасность, миграция и&nbsp;Африка. C обострением конфликта на&nbsp;Ближнем Востоке&nbsp;представители итальянского руководства добавили в повестку предстоящего представительства работу над миром в этом регионе.Напомним, прошлый, 49-й саммит G7 проходил в Хиросиме и завершился 21 мая. 48-й саммит проходил с 26 по 28 июня 2022 года в Германии, в замке Эльмау.
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новости, саммит, италия, джорджи мелони, украина, африка, мигранты
Новости, саммит, Италия, Джорджи Мелони, Украина, Африка, мигранты

В Италии объявили время и место проведения саммита G7 в 2024 году

22:53 10.11.2023
 
© Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила время и место встречи лидеров "Большой семерки" в 2024 году. Саммит пройдёт 13-15 июня в южной области Апулия, а центральной темой обсуждения станет Африка и тема миграции
"Центральным моментом будет встреча лидеров, которая пройдет с 13 по 15 июня в Апулии в долине Итрии в (курорте) Борго-Эньяция", - сказала Мелони.
Уточняется, что повестка встречи будет развиваться весь год при помощи инициатив различных министерств.
Как сообщает РИА Новости, "Борго-Эньяция" представляет собой пятизвездочный гостиничный комплекс в провинции Бриндизи неподалеку от побережья Адриатического моря.
Ранее Мелони сообщала, что приоритетами итальянского председательства в "Семерке" станут поддержка Украины, энергетическая и экономическая безопасность, миграция и Африка. C обострением конфликта на Ближнем Востоке представители итальянского руководства добавили в повестку предстоящего представительства работу над миром в этом регионе.
Напомним, прошлый, 49-й саммит G7 проходил в Хиросиме и завершился 21 мая. 48-й саммит проходил с 26 по 28 июня 2022 года в Германии, в замке Эльмау.
 
НовостисаммитИталияДжорджи МелониУкраинаАфрикамигранты
 
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