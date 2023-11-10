https://ukraina.ru/20231110/1050934976.html

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы - 10.11.2023 Украина.ру

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремело два взрыва. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер

2023-11-10T22:28

2023-11-10T22:28

2023-11-10T22:28

новости

украина

сво

обстрелы

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/43/1033444300_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_0af8ef472d7304d2ef9d7a6a1efc0653.jpg

По его словам, сейчас известно о трёх пострадавших во время обстрела: 96-летнюю женщину достали из-под завалов в дачном кооперативе, а двое пожилых людей (72 и 73 лет) получили лёгкие травмы. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БпЛА в северо-западном направлении и угрозе Днепропетровской области, а также пролёте беспилотников из Харьковской области в направлении Полтавщины. Воздушная тревога по состоянию на 21:00 объявлена в Сумской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, обстрелы, всу, вс рф