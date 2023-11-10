В Одесской области прогремели взрывы - 10.11.2023 Украина.ру
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В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - 10.11.2023 Украина.ру
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремело два взрыва. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер
2023-11-10T22:28
2023-11-10T22:28
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По его словам, сейчас известно о трёх пострадавших во время обстрела: 96-летнюю женщину достали из-под завалов в дачном кооперативе, а двое пожилых людей (72 и 73 лет) получили лёгкие травмы. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БпЛА в северо-западном направлении и угрозе Днепропетровской области, а также пролёте беспилотников из Харьковской области в направлении Полтавщины. Воздушная тревога по состоянию на 21:00 объявлена в Сумской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
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Новости, Украина, СВО, обстрелы, ВСУ, ВС РФ

В Одесской области прогремели взрывы

22:28 10.11.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкОсвобожденные Народной милицией ДНР территории
Освобожденные Народной милицией ДНР территории - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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В Одесской области прогремело два взрыва. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер
По его словам, сейчас известно о трёх пострадавших во время обстрела: 96-летнюю женщину достали из-под завалов в дачном кооперативе, а двое пожилых людей (72 и 73 лет) получили лёгкие травмы.
Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БпЛА в северо-западном направлении и угрозе Днепропетровской области, а также пролёте беспилотников из Харьковской области в направлении Полтавщины.
Воздушная тревога по состоянию на 21:00 объявлена в Сумской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
 
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