Зеленского и Залужного объединяет синхронизированная позиция – Подоляк - 10.11.2023 Украина.ру
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Зеленского и Залужного объединяет синхронизированная позиция – Подоляк
Зеленского и Залужного объединяет синхронизированная позиция – Подоляк - 10.11.2023 Украина.ру
Зеленского и Залужного объединяет синхронизированная позиция – Подоляк
Спикеры Банковой отчаянно пытаются сместить фокус внимания с очевидного противостояния президента и главнокомандующего. В этот раз заявление о том, что Зеленского и Залужного объединяет синхронизированная позиция сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк
2023-11-10T21:53
2023-11-10T21:53
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
сво
михаил подоляк
конфликт
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В интервью германской телерадиокомпании Deutsche Welle* (деятельность которой в РФ запрещена), он призвал поверить в то, что конфликта между Залужным и Зеленским не существует. Прокомментировал советник Офиса президента и громкое интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist. В частности, Подоляк указал, что теперь-то руководство Украины наконец сделало выводы и поняло, что нужно делать. За счёт чего будет увеличен "высокотехнологичный компонент" не сообщается. Зато в очередной раз говорится в статье о недопустимости переговоров с РФ. Тема Залужного и его конфронтации с Зеленским не сходит со страниц как отечественных, так и западных СМИ. Интерес к теме подогревается, в том числе, благодаря недавним событиям, связанным в убийством помощника главнокомандующего Геннадия Частякова. После громкого происшествия, депутат Верховной Рады анонсировал отставку генерала, но позже забрал свои слова обратно. Главным предметом спора Зеленского и Залежного считается расхождение в тактике ВСУ, где президент командует незамедлительно наступать. *иностранный агент
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, сво, михаил подоляк, конфликт
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, СВО, Михаил Подоляк, конфликт

Зеленского и Залужного объединяет синхронизированная позиция – Подоляк

21:53 10.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил ПодолякМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил Подоляк
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Спикеры Банковой отчаянно пытаются сместить фокус внимания с очевидного противостояния президента и главнокомандующего. В этот раз заявление о том, что Зеленского и Залужного объединяет синхронизированная позиция сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк
В интервью германской телерадиокомпании Deutsche Welle* (деятельность которой в РФ запрещена), он призвал поверить в то, что конфликта между Залужным и Зеленским не существует.

"Есть синхронизированная позиция, которая проговаривается на уровне стратегии и тактики ведения боевых действий, актуально проговаривается на Ставке или на военном кабинете и президентом, и главнокомандующим", – указал он.

Прокомментировал советник Офиса президента и громкое интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist. В частности, Подоляк указал, что теперь-то руководство Украины наконец сделало выводы и поняло, что нужно делать.

"Сама публикация господина Залужного, на мой взгляд, подчеркнула, что если мы не хотим, чтобы в Восточной Европе сформировалась затяжная война, (...) то нам нужно изменить подход к обеспечению украинской армии. Мы же понимаем, (...) нужно не количественно даже наращивать объёмы определенных видов оружия, тех же снарядов, а нужно увеличить высокотехнологичный компонент", – подчеркнул Подоляк.

За счёт чего будет увеличен "высокотехнологичный компонент" не сообщается. Зато в очередной раз говорится в статье о недопустимости переговоров с РФ.
"Россия хочет начать немедленно переговоры, сейчас – она об этом всегда говорит публично, но чтобы Россия осталась на оккупированных территориях, зафиксировала за собой эти территории, и, соответственно, чтобы конфликт остановился и был заморожен, и Россия не несла ответственности ни за военные преступления, ни за разрушение экономической инфраструктуры Украины", – сказал спикер Банковой.
Тема Залужного и его конфронтации с Зеленским не сходит со страниц как отечественных, так и западных СМИ. Интерес к теме подогревается, в том числе, благодаря недавним событиям, связанным в убийством помощника главнокомандующего Геннадия Частякова.
После громкого происшествия, депутат Верховной Рады анонсировал отставку генерала, но позже забрал свои слова обратно.
Главным предметом спора Зеленского и Залежного считается расхождение в тактике ВСУ, где президент командует незамедлительно наступать.
*иностранный агент
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйСВОМихаил Подолякконфликт
 
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