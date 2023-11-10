https://ukraina.ru/20231110/1050934645.html

Зеленского и Залужного объединяет синхронизированная позиция – Подоляк

Зеленского и Залужного объединяет синхронизированная позиция – Подоляк - 10.11.2023 Украина.ру

Зеленского и Залужного объединяет синхронизированная позиция – Подоляк

Спикеры Банковой отчаянно пытаются сместить фокус внимания с очевидного противостояния президента и главнокомандующего. В этот раз заявление о том, что Зеленского и Залужного объединяет синхронизированная позиция сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк

2023-11-10T21:53

2023-11-10T21:53

2023-11-10T21:53

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валерий залужный

сво

михаил подоляк

конфликт

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В интервью германской телерадиокомпании Deutsche Welle* (деятельность которой в РФ запрещена), он призвал поверить в то, что конфликта между Залужным и Зеленским не существует. Прокомментировал советник Офиса президента и громкое интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist. В частности, Подоляк указал, что теперь-то руководство Украины наконец сделало выводы и поняло, что нужно делать. За счёт чего будет увеличен "высокотехнологичный компонент" не сообщается. Зато в очередной раз говорится в статье о недопустимости переговоров с РФ. Тема Залужного и его конфронтации с Зеленским не сходит со страниц как отечественных, так и западных СМИ. Интерес к теме подогревается, в том числе, благодаря недавним событиям, связанным в убийством помощника главнокомандующего Геннадия Частякова. После громкого происшествия, депутат Верховной Рады анонсировал отставку генерала, но позже забрал свои слова обратно. Главным предметом спора Зеленского и Залежного считается расхождение в тактике ВСУ, где президент командует незамедлительно наступать. *иностранный агент

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, сво, михаил подоляк, конфликт