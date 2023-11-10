Зеленского и Залужного объединяет синхронизированная позиция – Подоляк
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил ПодолякМихаил Подоляк
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил Подоляк
Спикеры Банковой отчаянно пытаются сместить фокус внимания с очевидного противостояния президента и главнокомандующего. В этот раз заявление о том, что Зеленского и Залужного объединяет синхронизированная позиция сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк
В интервью германской телерадиокомпании Deutsche Welle* (деятельность которой в РФ запрещена), он призвал поверить в то, что конфликта между Залужным и Зеленским не существует.
"Есть синхронизированная позиция, которая проговаривается на уровне стратегии и тактики ведения боевых действий, актуально проговаривается на Ставке или на военном кабинете и президентом, и главнокомандующим", – указал он.
Прокомментировал советник Офиса президента и громкое интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist. В частности, Подоляк указал, что теперь-то руководство Украины наконец сделало выводы и поняло, что нужно делать.
"Сама публикация господина Залужного, на мой взгляд, подчеркнула, что если мы не хотим, чтобы в Восточной Европе сформировалась затяжная война, (...) то нам нужно изменить подход к обеспечению украинской армии. Мы же понимаем, (...) нужно не количественно даже наращивать объёмы определенных видов оружия, тех же снарядов, а нужно увеличить высокотехнологичный компонент", – подчеркнул Подоляк.
За счёт чего будет увеличен "высокотехнологичный компонент" не сообщается. Зато в очередной раз говорится в статье о недопустимости переговоров с РФ.
"Россия хочет начать немедленно переговоры, сейчас – она об этом всегда говорит публично, но чтобы Россия осталась на оккупированных территориях, зафиксировала за собой эти территории, и, соответственно, чтобы конфликт остановился и был заморожен, и Россия не несла ответственности ни за военные преступления, ни за разрушение экономической инфраструктуры Украины", – сказал спикер Банковой.
Тема Залужного и его конфронтации с Зеленским не сходит со страниц как отечественных, так и западных СМИ. Интерес к теме подогревается, в том числе, благодаря недавним событиям, связанным в убийством помощника главнокомандующего Геннадия Частякова.
После громкого происшествия, депутат Верховной Рады анонсировал отставку генерала, но позже забрал свои слова обратно.
Главным предметом спора Зеленского и Залежного считается расхождение в тактике ВСУ, где президент командует незамедлительно наступать.
*иностранный агент