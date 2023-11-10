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Более 730 тысяч детей с начала СВО приняла российская сторона

Более 730 тысяч детей с начала СВО приняла российская сторона - 10.11.2023 Украина.ру

Более 730 тысяч детей с начала СВО приняла российская сторона

С начала Специальной военной операции российские регионы приняли более пяти миллионов добровольно выехавших в РФ жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тысяч – дети. Об этом в пятницу, 10 ноября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза ООН

2023-11-10T21:08

2023-11-10T21:08

2023-11-10T21:08

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сво

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По его словам, из 730-ти тысяч детей, только две тысячи составляют сироты – воспитанники детдомов Донецкой и Луганской Народных Республик. Остальные приехали в Россию с родителями. Около 350 детей были устроены в семьи в форме временной предварительной опеки либо временного попечительства. Этих детей не усыновили, а следовательно при появлении запросов от родственников их передадут родителям. Сегодня около двух миллионов несовершеннолетних пребывают в странах Запада. По официальным данным Еврокомиссии более 23-х тысяч из них – несопровождаемые дети. Небензя отметил, что их точное количество сосчитать невозможно из-за несовершенства системы учёта несовершеннолетних в европейских странах, о чём признаются сами еврочиновники. В постпредство РФ при ООН поступили многочисленные обращения о вопиющих нарушениях в отношении детей украинских беженцев в различных европейских странах. По словам постоянного представителя, речь шла прежде всего о случаях, когда детей разлучают с родителями или когда в Европе терялись следы переправленных с Украины детей-сирот. Ранее Василий Небензя сообщал, что Россия получала обращения из-за отъема детей у украинцев в Европе.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, небензя, украинские беженцы, сво