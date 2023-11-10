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Более 730 тысяч детей с начала СВО приняла российская сторона
Более 730 тысяч детей с начала СВО приняла российская сторона - 10.11.2023 Украина.ру
Более 730 тысяч детей с начала СВО приняла российская сторона
С начала Специальной военной операции российские регионы приняли более пяти миллионов добровольно выехавших в РФ жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тысяч – дети. Об этом в пятницу, 10 ноября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза ООН
2023-11-10T21:08
2023-11-10T21:08
2023-11-10T21:08
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небензя
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По его словам, из 730-ти тысяч детей, только две тысячи составляют сироты – воспитанники детдомов Донецкой и Луганской Народных Республик. Остальные приехали в Россию с родителями. Около 350 детей были устроены в семьи в форме временной предварительной опеки либо временного попечительства. Этих детей не усыновили, а следовательно при появлении запросов от родственников их передадут родителям. Сегодня около двух миллионов несовершеннолетних пребывают в странах Запада. По официальным данным Еврокомиссии более 23-х тысяч из них – несопровождаемые дети. Небензя отметил, что их точное количество сосчитать невозможно из-за несовершенства системы учёта несовершеннолетних в европейских странах, о чём признаются сами еврочиновники. В постпредство РФ при ООН поступили многочисленные обращения о вопиющих нарушениях в отношении детей украинских беженцев в различных европейских странах. По словам постоянного представителя, речь шла прежде всего о случаях, когда детей разлучают с родителями или когда в Европе терялись следы переправленных с Украины детей-сирот. Ранее Василий Небензя сообщал, что Россия получала обращения из-за отъема детей у украинцев в Европе.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, небензя, украинские беженцы, сво
Новости, Украина, Небензя, украинские беженцы, СВО
Более 730 тысяч детей с начала СВО приняла российская сторона
С начала Специальной военной операции российские регионы приняли более пяти миллионов добровольно выехавших в РФ жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тысяч – дети. Об этом в пятницу, 10 ноября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза ООН
По его словам, из 730-ти тысяч детей, только две тысячи составляют сироты – воспитанники детдомов Донецкой и Луганской Народных Республик. Остальные приехали в Россию с родителями.
"Подавляющее большинство этих детей прибыли с родителями или другими родственниками. Только две тысячи из них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с воспитателями", – цитирует российского постпреда РИА Новости.
Около 350 детей были устроены в семьи в форме временной предварительной опеки либо временного попечительства. Этих детей не усыновили, а следовательно при появлении запросов от родственников их передадут родителям.
"Тем не менее западные страны целенаправленно раздувают эту ситуацию и пытаются представить ее в качестве проблемы. При этом ситуация с перемещением украинских детей, в том числе не сопровождаемых, в Европу и их размещение в приёмных семьях там остаётся без должного внимания со стороны Запада", – подчеркнул Небензя.
Сегодня около двух миллионов несовершеннолетних пребывают в странах Запада. По официальным данным Еврокомиссии более 23-х тысяч из них – несопровождаемые дети. Небензя отметил, что их точное количество сосчитать невозможно из-за несовершенства системы учёта несовершеннолетних в европейских странах, о чём признаются сами еврочиновники.
"Там (прим. ред. – в Европе) не налажена система регистрации и оказания помощи этой категории лиц", – сказал Небензя.
В постпредство РФ при ООН поступили многочисленные обращения о вопиющих нарушениях в отношении детей украинских беженцев в различных европейских странах. По словам постоянного представителя, речь шла прежде всего о случаях, когда детей разлучают с родителями или когда в Европе терялись следы переправленных с Украины детей-сирот.
Ранее Василий Небензя сообщал, что Россия получала обращения из-за отъема детей у украинцев в Европе.