https://ukraina.ru/20231110/1050934136.html
Минобороны Чехии отчиталось за военные поставки на Украину
Минобороны Чехии отчиталось за военные поставки на Украину - 10.11.2023 Украина.ру
Минобороны Чехии отчиталось за военные поставки на Украину
Минобороны Чехии 10 ноября опубликовало перечень отправленной на Украину военной помощи. Поставки велись со складов чешской армии.
2023-11-10T21:08
2023-11-10T21:08
2023-11-10T21:08
чехия
новости
украина
всу
сво
ес
нато
украина-нато
военная помощь
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101237/56/1012375651_0:752:1844:1789_1920x0_80_0_0_852ca1e8e1322e03287861365fba5653.jpg
С начала СВО по октябрь 2023 года Чехия передала ВСУ военную технику из собственных армейских запасов на сумму более 6 млрд крон (241,5 млн евро). Среди поставленного – запасы времён Чехословакии и СССР.В список переданного из арсеналов армии Чехии вошли 131 БМП, выпущенные в период с 1973 по 1999 годы, 62 танка (1968, 1977, 1985-1989, 1993 годов выпуска), 13 самоходных гаубиц выпуска 1980-1986 годов, четыре вертолёта Mi-24 (2005 и 2006 годов), 128 миномётов (1971-79 годов) и 17400 миномётных снарядов, 4,2 млн патронов, медикаменты.Ранее правительство Дании заявило о размещении в Чехии заказов на выпуск вооружений для ВСУ. Чехия также участвует в подготовке украинских военнослужащих и поддерживает режим антироссийских санкций.
https://ukraina.ru/20231110/1050933849.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101237/56/1012375651_0:579:1844:1962_1920x0_80_0_0_849c9c312ccb46dc83f6d8aa5e85ada7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
чехия, новости, украина, всу, сво, ес, нато, украина-нато, военная помощь, военная техника, боеприпасы, утилизация боеприпасов
Чехия, Новости, Украина, ВСУ, СВО, ЕС, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь, военная техника, боеприпасы, утилизация боеприпасов
Минобороны Чехии отчиталось за военные поставки на Украину
Минобороны Чехии 10 ноября опубликовало перечень отправленной на Украину военной помощи. Поставки велись со складов чешской армии.
С начала СВО по октябрь 2023 года Чехия передала ВСУ военную технику из собственных армейских запасов на сумму более 6 млрд крон (241,5 млн евро). Среди поставленного – запасы времён Чехословакии и СССР.
В список переданного из арсеналов армии Чехии вошли 131 БМП, выпущенные в период с 1973 по 1999 годы, 62 танка (1968, 1977, 1985-1989, 1993 годов выпуска), 13 самоходных гаубиц выпуска 1980-1986 годов, четыре вертолёта Mi-24 (2005 и 2006 годов), 128 миномётов (1971-79 годов) и 17400 миномётных снарядов, 4,2 млн патронов, медикаменты.
Ранее правительство Дании заявило о размещении в Чехии заказов на выпуск вооружений для ВСУ. Чехия также участвует в подготовке украинских военнослужащих и поддерживает режим антироссийских санкций.