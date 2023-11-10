https://ukraina.ru/20231110/1050934136.html

Минобороны Чехии отчиталось за военные поставки на Украину

Минобороны Чехии отчиталось за военные поставки на Украину - 10.11.2023 Украина.ру

Минобороны Чехии отчиталось за военные поставки на Украину

Минобороны Чехии 10 ноября опубликовало перечень отправленной на Украину военной помощи. Поставки велись со складов чешской армии.

2023-11-10T21:08

2023-11-10T21:08

2023-11-10T21:08

чехия

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военная техника

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С начала СВО по октябрь 2023 года Чехия передала ВСУ военную технику из собственных армейских запасов на сумму более 6 млрд крон (241,5 млн евро). Среди поставленного – запасы времён Чехословакии и СССР.В список переданного из арсеналов армии Чехии вошли 131 БМП, выпущенные в период с 1973 по 1999 годы, 62 танка (1968, 1977, 1985-1989, 1993 годов выпуска), 13 самоходных гаубиц выпуска 1980-1986 годов, четыре вертолёта Mi-24 (2005 и 2006 годов), 128 миномётов (1971-79 годов) и 17400 миномётных снарядов, 4,2 млн патронов, медикаменты.Ранее правительство Дании заявило о размещении в Чехии заказов на выпуск вооружений для ВСУ. Чехия также участвует в подготовке украинских военнослужащих и поддерживает режим антироссийских санкций.

https://ukraina.ru/20231110/1050933849.html

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