Минобороны Чехии отчиталось за военные поставки на Украину - 10.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231110/1050934136.html
Минобороны Чехии отчиталось за военные поставки на Украину
Минобороны Чехии отчиталось за военные поставки на Украину - 10.11.2023 Украина.ру
Минобороны Чехии отчиталось за военные поставки на Украину
Минобороны Чехии 10 ноября опубликовало перечень отправленной на Украину военной помощи. Поставки велись со складов чешской армии.
2023-11-10T21:08
2023-11-10T21:08
чехия
новости
украина
всу
сво
ес
нато
украина-нато
военная помощь
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101237/56/1012375651_0:752:1844:1789_1920x0_80_0_0_852ca1e8e1322e03287861365fba5653.jpg
С начала СВО по октябрь 2023 года Чехия передала ВСУ военную технику из собственных армейских запасов на сумму более 6 млрд крон (241,5 млн евро). Среди поставленного – запасы времён Чехословакии и СССР.В список переданного из арсеналов армии Чехии вошли 131 БМП, выпущенные в период с 1973 по 1999 годы, 62 танка (1968, 1977, 1985-1989, 1993 годов выпуска), 13 самоходных гаубиц выпуска 1980-1986 годов, четыре вертолёта Mi-24 (2005 и 2006 годов), 128 миномётов (1971-79 годов) и 17400 миномётных снарядов, 4,2 млн патронов, медикаменты.Ранее правительство Дании заявило о размещении в Чехии заказов на выпуск вооружений для ВСУ. Чехия также участвует в подготовке украинских военнослужащих и поддерживает режим антироссийских санкций.
https://ukraina.ru/20231110/1050933849.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101237/56/1012375651_0:579:1844:1962_1920x0_80_0_0_849c9c312ccb46dc83f6d8aa5e85ada7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
чехия, новости, украина, всу, сво, ес, нато, украина-нато, военная помощь, военная техника, боеприпасы, утилизация боеприпасов
Чехия, Новости, Украина, ВСУ, СВО, ЕС, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь, военная техника, боеприпасы, утилизация боеприпасов

Минобороны Чехии отчиталось за военные поставки на Украину

21:08 10.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Чехия
Страны мира. Чехия - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
Минобороны Чехии 10 ноября опубликовало перечень отправленной на Украину военной помощи. Поставки велись со складов чешской армии.
С начала СВО по октябрь 2023 года Чехия передала ВСУ военную технику из собственных армейских запасов на сумму более 6 млрд крон (241,5 млн евро). Среди поставленного – запасы времён Чехословакии и СССР.
В список переданного из арсеналов армии Чехии вошли 131 БМП, выпущенные в период с 1973 по 1999 годы, 62 танка (1968, 1977, 1985-1989, 1993 годов выпуска), 13 самоходных гаубиц выпуска 1980-1986 годов, четыре вертолёта Mi-24 (2005 и 2006 годов), 128 миномётов (1971-79 годов) и 17400 миномётных снарядов, 4,2 млн патронов, медикаменты.
Ранее правительство Дании заявило о размещении в Чехии заказов на выпуск вооружений для ВСУ. Чехия также участвует в подготовке украинских военнослужащих и поддерживает режим антироссийских санкций.
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 20:42
Эстония, Исландия и Германия сообразили на троих, как помочь ВСУ
 
ЧехияНовостиУкраинаВСУСВОЕСНАТОУкраина-НАТОвоенная помощьвоенная техникабоеприпасыутилизация боеприпасов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского
10:39Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России
10:27"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200
10:08Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
09:59Атаки на Подмосковье и Смоленщину. спорные миллиарды. Главное на Украине на утро 11 ноября
09:58"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов
09:42В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко
09:38В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
09:26Маск дал Зеленскому демографический совет
09:17Украинские каратели за 40 минут обрушили на Горловку 15 снарядов натовского калибра - СЦКК
09:03Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра
08:46Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО
08:30Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО
08:00Столетие украинской истории вокруг "Гиппо-паласа"
07:59Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины
07:27При падении сбитого беспилотника ВСУ в Смоленской области никто не пострадал - губернатор
07:09В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS
06:48Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
06:19Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр
06:00Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"
Лента новостейМолния