https://ukraina.ru/20231110/1050933966.html

В Германии пожаловались на злоупотребления украинских беженцев

В Германии пожаловались на злоупотребления украинских беженцев - 10.11.2023 Украина.ру

В Германии пожаловались на злоупотребления украинских беженцев

Беженцы из Украины приезжают в Германию для того, чтобы получать в ФРГ социальные выплаты. Из-за такого злоупотребления к ним возникают вопросы, задать которые намерена немецкий политик Сара Вагенкнехт

2023-11-10T20:43

2023-11-10T20:43

2023-11-10T20:43

новости

германия

фрг

украинские беженцы

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101094/98/1010949828_0:39:720:444_1920x0_80_0_0_4882f3b4a9cdc6e9ca51e1a9e51bf8ea.jpg

По её словам, речь не идёт о тех украинцах, которые потерял родственников и вынужден был покинуть родину.Ранее, в Евростате сообщили об увеличении количества беженцев из Украины со статусом временной защиты в Евросоюзе. По данным на конец сентября, всего их насчитали более четырёх миллионов. Основными странами ЕС, принявшими получателей временной защиты из Украины, стали Германия (1 млн 194,90 тысяч человек; 28,3% от общего количества), Польша (958,66 тысяч человек; 23,1%) и Чехия (357,96 тысяч человек; 8,8%). Суммарная доля этих трёх стран составляет 60,2%.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, фрг, украинские беженцы, сво