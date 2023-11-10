В Германии пожаловались на злоупотребления украинских беженцев - 10.11.2023 Украина.ру
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В Германии пожаловались на злоупотребления украинских беженцев
В Германии пожаловались на злоупотребления украинских беженцев - 10.11.2023 Украина.ру
В Германии пожаловались на злоупотребления украинских беженцев
Беженцы из Украины приезжают в Германию для того, чтобы получать в ФРГ социальные выплаты. Из-за такого злоупотребления к ним возникают вопросы, задать которые намерена немецкий политик Сара Вагенкнехт
2023-11-10T20:43
2023-11-10T20:43
новости
германия
фрг
украинские беженцы
сво
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По её словам, речь не идёт о тех украинцах, которые потерял родственников и вынужден был покинуть родину.Ранее, в Евростате сообщили об увеличении количества беженцев из Украины со статусом временной защиты в Евросоюзе. По данным на конец сентября, всего их насчитали более четырёх миллионов. Основными странами ЕС, принявшими получателей временной защиты из Украины, стали Германия (1 млн 194,90 тысяч человек; 28,3% от общего количества), Польша (958,66 тысяч человек; 23,1%) и Чехия (357,96 тысяч человек; 8,8%). Суммарная доля этих трёх стран составляет 60,2%.
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новости, германия, фрг, украинские беженцы, сво
Новости, Германия, ФРГ, украинские беженцы, СВО

В Германии пожаловались на злоупотребления украинских беженцев

20:43 10.11.2023
 
© Фото : politikus.ru Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : politikus.ru
Читать в
Беженцы из Украины приезжают в Германию для того, чтобы получать в ФРГ социальные выплаты. Из-за такого злоупотребления к ним возникают вопросы, задать которые намерена немецкий политик Сара Вагенкнехт
"Когда украинцы возвращаются на родину, фактически там живут, а сюда приезжают только для получения выплаты, то возникают большие вопросы. В моём родном городе снимаются целые дома для украинских беженцев, и соседи удивляются, что там никого нет", – приводит её слова РИА Новости.
По её словам, речь не идёт о тех украинцах, которые потерял родственников и вынужден был покинуть родину.
Ранее, в Евростате сообщили об увеличении количества беженцев из Украины со статусом временной защиты в Евросоюзе. По данным на конец сентября, всего их насчитали более четырёх миллионов. Основными странами ЕС, принявшими получателей временной защиты из Украины, стали Германия (1 млн 194,90 тысяч человек; 28,3% от общего количества), Польша (958,66 тысяч человек; 23,1%) и Чехия (357,96 тысяч человек; 8,8%). Суммарная доля этих трёх стран составляет 60,2%.
 
НовостиГерманияФРГукраинские беженцыСВО
 
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