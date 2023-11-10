https://ukraina.ru/20231110/1050933849.html

Эстония, Исландия и Германия сообразили на троих, как помочь ВСУ

Эстония, Исландия и Германия сообразили на троих, как помочь ВСУ - 10.11.2023 Украина.ру

Эстония, Исландия и Германия сообразили на троих, как помочь ВСУ

Об очередной отправке военной помощи на Украину проинформировало 10 ноября Минобороны Эстонии. Украина.ру, 10.11.2023

2023-11-10T20:42

2023-11-10T20:42

2023-11-10T20:42

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Об очередной отправке военной помощи на Украину проинформировало 10 ноября Минобороны Эстонии.Германия отправила на Украину военные грузовики, а Эстония и Исландия полевой военный госпиталь. Другие подробности поставок из тройственного объединения отсутствуют.Минобороны Эстонии сопроводило сообщение о скоромной поставке на троих такой фразой: "Будьте здоровы, друзья на Украине!".Тем временем Еврокомиссия официально признала неспособность выполнить свои обещания по снабжению ВСУ боеприпасами. Минобороны России в ежедневных сводках сообщает об огромных потерях ВСУ в живой силе и технике.

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новости, всу, нато, украина-нато, исландия, эстония, германия, военная помощь, сво