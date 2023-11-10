"Коммуникация непростая": Зеленский надеется встретиться с председателем КНР - 10.11.2023 Украина.ру
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"Коммуникация непростая": Зеленский надеется встретиться с председателем КНР
"Коммуникация непростая": Зеленский надеется встретиться с председателем КНР - 10.11.2023 Украина.ру
"Коммуникация непростая": Зеленский надеется встретиться с председателем КНР
Нынешнее руководство постсоветской Украины надеется на личную встречу Владимира Зеленского с председателем коммунистической КНР Си Си Цзиньпином. Об этом 10 ноября заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак
2023-11-10T20:26
2023-11-10T20:26
новости
новости украины
андрей ермак
владимир зеленский
си цзиньпин
кнр (китай)
постсоветское пространство
декоммунизация
внешняя политика
мид украины
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Он заявил, что отношения с КНР "очень важны" для нынешнего руководства Украины. При этом Ермак признал, что делегации КНР отсутствовали на обсуждениях украинских проблем на Мальте и в Джидде. Украинский чиновник сообщил: "Здесь они направили официальное письмо, что в этот раз они не смогут принять участие"."Ещё раз - коммуникация непростая. К сожалению, в прошлом многое было, что привело к тому, что отношения сегодня таковы. Мы работаем над тем, чтобы они были лучше. Китай - крупный игрок сегодня, но есть очень много аргументов, которые очень сильны для того, чтобы наши отношения стали гораздо лучше. Думаю, в ближайшее время мы увидим очень положительную тенденцию", - заверил руководитель офиса Зеленского.Ермак подчеркнул: "Очень важно, чтобы состоялась встреча между президентом Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином".По словам Ермака, над организацией встречи работают многие украинские чиновники – из президентского офиса и МИД. Зеленский поставил перед ними задачу "сделать все необходимое" для его личных встреч в ближайшее время с лидерами Китая, Индии и Бразилии.Ранее официальный Пекин заявил свой мирный план по урегулированию украинского кризиса. Инициатива была отвергнута Киевом. Китайские инвесторы пострадали от отъёма собственности на Украине. Украинские пропагандисты периодически устраивают травлю китайских блогеров, общественников и деятелей культуры. На Украине официально заявлен курс на "декоммунизацию", в рамках которого поощряется политически мотивированный вандализм. Китай под руководством Компартии Китая официально проводит курс на построение коммунизма.
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новости, новости украины, андрей ермак, владимир зеленский, си цзиньпин, кнр (китай), постсоветское пространство, декоммунизация, внешняя политика, мид украины, офис президента, международные отношения, дипломатические отношения, публичная дипломатия, политика, политическая конъюнктура
Новости, Новости Украины, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, КНР (Китай), постсоветское пространство, декоммунизация, внешняя политика, МИД Украины, Офис президента, международные отношения, дипломатические отношения, публичная дипломатия, политика, политическая конъюнктура

"Коммуникация непростая": Зеленский надеется встретиться с председателем КНР

20:26 10.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина
Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Нынешнее руководство постсоветской Украины надеется на личную встречу Владимира Зеленского с председателем коммунистической КНР Си Си Цзиньпином. Об этом 10 ноября заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак
Он заявил, что отношения с КНР "очень важны" для нынешнего руководства Украины. При этом Ермак признал, что делегации КНР отсутствовали на обсуждениях украинских проблем на Мальте и в Джидде. Украинский чиновник сообщил: "Здесь они направили официальное письмо, что в этот раз они не смогут принять участие".
"Ещё раз - коммуникация непростая. К сожалению, в прошлом многое было, что привело к тому, что отношения сегодня таковы. Мы работаем над тем, чтобы они были лучше. Китай - крупный игрок сегодня, но есть очень много аргументов, которые очень сильны для того, чтобы наши отношения стали гораздо лучше. Думаю, в ближайшее время мы увидим очень положительную тенденцию", - заверил руководитель офиса Зеленского.
Ермак подчеркнул: "Очень важно, чтобы состоялась встреча между президентом Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином".
По словам Ермака, над организацией встречи работают многие украинские чиновники – из президентского офиса и МИД. Зеленский поставил перед ними задачу "сделать все необходимое" для его личных встреч в ближайшее время с лидерами Китая, Индии и Бразилии.
Ранее официальный Пекин заявил свой мирный план по урегулированию украинского кризиса. Инициатива была отвергнута Киевом.
Китайские инвесторы пострадали от отъёма собственности на Украине. Украинские пропагандисты периодически устраивают травлю китайских блогеров, общественников и деятелей культуры.
На Украине официально заявлен курс на "декоммунизацию", в рамках которого поощряется политически мотивированный вандализм. Китай под руководством Компартии Китая официально проводит курс на построение коммунизма.
8 сентября, 14:38
Китайские блогеры неприятно удивлены демаршем украинского МИДаВ пятницу, 8 сентября, представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что посещение группой китайских блогеров Мариуполя "грубо нарушает законодательство Украины". В связи с этим он потребовал объяснений от китайских властей и сообщил, что участникам делегации будет запрещен въезд на Украину.
 
НовостиНовости УкраиныАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинКНР (Китай)постсоветское пространстводекоммунизациявнешняя политикаМИД УкраиныОфис президентамеждународные отношениядипломатические отношенияпубличная дипломатияполитикаполитическая конъюнктура
 
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