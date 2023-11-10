https://ukraina.ru/20231110/1050933063.html

Количество украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС выросло на 32 тысячи

Количество украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС выросло на 32 тысячи - 10.11.2023 Украина.ру

Количество украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС выросло на 32 тысячи

В Евростате сообщили об увеличении количества беженцев из Украины со статусом временной защиты в Евросоюзе. По данным на конец сентября, всего их насчитали более четырёх миллионов

2023-11-10T20:24

2023-11-10T20:24

2023-11-10T20:24

новости

украина

украинские беженцы

сво

германия

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/41/1033854156_0:0:1893:1065_1920x0_80_0_0_9ed02dfe7ae2f6c2956e3c57af518200.jpg

Уточняется, что в конце лета прирост составил более 40 тысяч украинцев, ранее, в июле и июне – почти 46 тысяч человек. В мае и апреле достиг 57 тысяч. За шесть месяцев наибольший прирост наблюдался в Германии – суммарно статус временной защиты там есть у почти 130 тысяч человек, за которой следует Чехия – 47,3 тысяч украинцев. Как отметил Евростат, в сентябре в Чехии впервые было зафиксировано сокращение количества лиц, пользующихся временной защитой на 2%, тогда как в Польше, возглавлявшей все последние месяцы этот список, в сентябре сокращение составило 1895 человек, или 0,2%. Кроме того, в сентябре ещё в трех странах уменьшилось количество беженцев из Украины с указанным статусом: во Франции – на 2155, или на 3,2%, в Словении – на 405, или на 4,6% и в Люксембурге на 10, или на 0,2%. Согласно данным Евростата, на конец сентября основными странами ЕС, принявшими получателей временной защиты из Украины, были Германия (1 млн 194,90 тысяч человек; 28,3% от общего количества), Польша (958,66 тысяч человек; 23,1%) и Чехия (357,96 тысяч человек; 8,8%). Суммарная доля этих трёх стран составляет 60,2%.Ранее кабмин Германии одобрил ряд мер, которые ужесточают миграционное законодательство. По словам канцлера страны Олафа Шольца, приток нелегальных беженцев в ФРГ усилился, и региональные власти жалуются на большие расходы для их содержания. С 2024 года Германия сократит общий бюджет, который выделяется для поддержки беженцев, а также увеличит срок ожидания полного пособия до трёх лет.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, украинские беженцы, сво, германия, мигранты