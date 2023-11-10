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Количество украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС выросло на 32 тысячи
Количество украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС выросло на 32 тысячи - 10.11.2023 Украина.ру
Количество украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС выросло на 32 тысячи
В Евростате сообщили об увеличении количества беженцев из Украины со статусом временной защиты в Евросоюзе. По данным на конец сентября, всего их насчитали более четырёх миллионов
2023-11-10T20:24
2023-11-10T20:24
2023-11-10T20:24
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украинские беженцы
сво
германия
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Уточняется, что в конце лета прирост составил более 40 тысяч украинцев, ранее, в июле и июне – почти 46 тысяч человек. В мае и апреле достиг 57 тысяч. За шесть месяцев наибольший прирост наблюдался в Германии – суммарно статус временной защиты там есть у почти 130 тысяч человек, за которой следует Чехия – 47,3 тысяч украинцев. Как отметил Евростат, в сентябре в Чехии впервые было зафиксировано сокращение количества лиц, пользующихся временной защитой на 2%, тогда как в Польше, возглавлявшей все последние месяцы этот список, в сентябре сокращение составило 1895 человек, или 0,2%. Кроме того, в сентябре ещё в трех странах уменьшилось количество беженцев из Украины с указанным статусом: во Франции – на 2155, или на 3,2%, в Словении – на 405, или на 4,6% и в Люксембурге на 10, или на 0,2%. Согласно данным Евростата, на конец сентября основными странами ЕС, принявшими получателей временной защиты из Украины, были Германия (1 млн 194,90 тысяч человек; 28,3% от общего количества), Польша (958,66 тысяч человек; 23,1%) и Чехия (357,96 тысяч человек; 8,8%). Суммарная доля этих трёх стран составляет 60,2%.Ранее кабмин Германии одобрил ряд мер, которые ужесточают миграционное законодательство. По словам канцлера страны Олафа Шольца, приток нелегальных беженцев в ФРГ усилился, и региональные власти жалуются на большие расходы для их содержания. С 2024 года Германия сократит общий бюджет, который выделяется для поддержки беженцев, а также увеличит срок ожидания полного пособия до трёх лет.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, украинские беженцы, сво, германия, мигранты
Количество украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС выросло на 32 тысячи
В Евростате сообщили об увеличении количества беженцев из Украины со статусом временной защиты в Евросоюзе. По данным на конец сентября, всего их насчитали более четырёх миллионов
"По сравнению с концом августа 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС увеличилось на 31 920 (+0,8%). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+19 205; +1,6%), Нидерландах (+3 685); +2,8%) и Ирландии (+2 875; +3,2%)", – цитирует данные ведомства телеграм-канал "Страна.ua".
Уточняется, что в конце лета прирост составил более 40 тысяч украинцев, ранее, в июле и июне – почти 46 тысяч человек. В мае и апреле достиг 57 тысяч.
За шесть месяцев наибольший прирост наблюдался в Германии – суммарно статус временной защиты там есть у почти 130 тысяч человек, за которой следует Чехия – 47,3 тысяч украинцев.
Как отметил Евростат, в сентябре в Чехии впервые было зафиксировано сокращение количества лиц, пользующихся временной защитой на 2%, тогда как в Польше, возглавлявшей все последние месяцы этот список, в сентябре сокращение составило 1895 человек, или 0,2%.
Кроме того, в сентябре ещё в трех странах уменьшилось количество беженцев из Украины с указанным статусом: во Франции – на 2155, или на 3,2%, в Словении – на 405, или на 4,6% и в Люксембурге на 10, или на 0,2%.
Согласно данным Евростата, на конец сентября основными странами ЕС, принявшими получателей временной защиты из Украины, были Германия (1 млн 194,90 тысяч человек; 28,3% от общего количества), Польша (958,66 тысяч человек; 23,1%) и Чехия (357,96 тысяч человек; 8,8%). Суммарная доля этих трёх стран составляет 60,2%.
Ранее кабмин Германии одобрил ряд мер, которые ужесточают миграционное законодательство. По словам канцлера страны Олафа Шольца, приток нелегальных беженцев в ФРГ усилился, и региональные власти жалуются на большие расходы для их содержания. С 2024 года Германия сократит общий бюджет, который выделяется для поддержки беженцев, а также увеличит срок ожидания полного пособия до трёх лет.