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"Литва передает Украине технологии": Вильнюс передал ВСУ старые антидроны и генераторы

"Литва передает Украине технологии": Вильнюс передал ВСУ старые антидроны и генераторы - 10.11.2023 Украина.ру

"Литва передает Украине технологии": Вильнюс передал ВСУ старые антидроны и генераторы

Минобороны Литвы выступило 10 ноября с заявлением об очередной партии военной помощи украинской армии. Заявив передачу "технологий", прибалтийское министерство конкретизировало, что под этим понимает.

2023-11-10T19:27

2023-11-10T19:27

2023-11-10T19:27

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"Литва передает Украине технологии, которые помогают в современных условиях. Важно понимать, что сегодняшняя война требует современных технологий, таких как антидроны или другое современное оборудование. А генераторы передаются с учетом неумолимо приближающейся зимы, которая, скорее всего, будет непростой", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.Минобороны постсоветской прибалтийской республики напомнило, что Литва поставила в 2023 году на Украину старые советские вертолёты Ми-8, старые шведские зенитные установки L-70 с боекомплектом, старые американские бронетранспортёры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатомётов, комплекты радиолокационных станций и "многое другое".Литовское министерство сообщило также, что в Вильнюсе разработан долгосрочный план поддержки нынешнего руководства Украины. План предусматривает новый пакет военной помощи в размере 200 млн евро на период 2024-2026 годов.Ранее правительство прибалтийской республики утвердило дефицитный госбюджет, чтобы иметь возможность финансировать ВСУ. Одновременно в Литве продолжаются политические репрессии: политзаключённые отбывают срок за отрицание националистических фейков и симпатии к России. Еврокомиссия, ЕСПЧ, СПЧ ООН и другие международные организации не видят в этом ничего ненормального.

https://ukraina.ru/20231023/1050408847.html

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