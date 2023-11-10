"Литва передает Украине технологии": Вильнюс передал ВСУ старые антидроны и генераторы - 10.11.2023 Украина.ру
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"Литва передает Украине технологии": Вильнюс передал ВСУ старые антидроны и генераторы
"Литва передает Украине технологии": Вильнюс передал ВСУ старые антидроны и генераторы - 10.11.2023 Украина.ру
"Литва передает Украине технологии": Вильнюс передал ВСУ старые антидроны и генераторы
Минобороны Литвы выступило 10 ноября с заявлением об очередной партии военной помощи украинской армии. Заявив передачу "технологий", прибалтийское министерство конкретизировало, что под этим понимает.
2023-11-10T19:27
2023-11-10T19:27
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новости украины
литва
военная помощь
дроны
бпла
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постсоветское пространство
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"Литва передает Украине технологии, которые помогают в современных условиях. Важно понимать, что сегодняшняя война требует современных технологий, таких как антидроны или другое современное оборудование. А генераторы передаются с учетом неумолимо приближающейся зимы, которая, скорее всего, будет непростой", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.Минобороны постсоветской прибалтийской республики напомнило, что Литва поставила в 2023 году на Украину старые советские вертолёты Ми-8, старые шведские зенитные установки L-70 с боекомплектом, старые американские бронетранспортёры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатомётов, комплекты радиолокационных станций и "многое другое".Литовское министерство сообщило также, что в Вильнюсе разработан долгосрочный план поддержки нынешнего руководства Украины. План предусматривает новый пакет военной помощи в размере 200 млн евро на период 2024-2026 годов.Ранее правительство прибалтийской республики утвердило дефицитный госбюджет, чтобы иметь возможность финансировать ВСУ. Одновременно в Литве продолжаются политические репрессии: политзаключённые отбывают срок за отрицание националистических фейков и симпатии к России. Еврокомиссия, ЕСПЧ, СПЧ ООН и другие международные организации не видят в этом ничего ненормального.
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новости, новости украины, литва, военная помощь, дроны, бпла, генератор, всу, вооружения, постсоветское пространство, бывший ссср
Новости, Новости Украины, Литва, военная помощь, дроны, БПЛА, генератор, ВСУ, вооружения, постсоветское пространство, бывший СССР

"Литва передает Украине технологии": Вильнюс передал ВСУ старые антидроны и генераторы

19:27 10.11.2023
 
© РИА Новости . Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкСлужащие литовской национальной армии
Служащие литовской национальной армии - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Мариус Баранаускас
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Минобороны Литвы выступило 10 ноября с заявлением об очередной партии военной помощи украинской армии. Заявив передачу "технологий", прибалтийское министерство конкретизировало, что под этим понимает.
"Литва передает Украине технологии, которые помогают в современных условиях. Важно понимать, что сегодняшняя война требует современных технологий, таких как антидроны или другое современное оборудование. А генераторы передаются с учетом неумолимо приближающейся зимы, которая, скорее всего, будет непростой", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Минобороны постсоветской прибалтийской республики напомнило, что Литва поставила в 2023 году на Украину старые советские вертолёты Ми-8, старые шведские зенитные установки L-70 с боекомплектом, старые американские бронетранспортёры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатомётов, комплекты радиолокационных станций и "многое другое".
Литовское министерство сообщило также, что в Вильнюсе разработан долгосрочный план поддержки нынешнего руководства Украины. План предусматривает новый пакет военной помощи в размере 200 млн евро на период 2024-2026 годов.
Ранее правительство прибалтийской республики утвердило дефицитный госбюджет, чтобы иметь возможность финансировать ВСУ. Одновременно в Литве продолжаются политические репрессии: политзаключённые отбывают срок за отрицание националистических фейков и симпатии к России. Еврокомиссия, ЕСПЧ, СПЧ ООН и другие международные организации не видят в этом ничего ненормального.
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