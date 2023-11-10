https://ukraina.ru/20231110/1050932172.html

Ищенко о том, почему Украине все должны и в чём задача России

Ищенко о том, почему Украине все должны и в чём задача России - 10.11.2023 Украина.ру

Ищенко о том, почему Украине все должны и в чём задача России

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о российской идеологии и идеях гитлеровской Германии, а также о том,... Украина.ру, 10.11.2023

2023-11-10T19:05

2023-11-10T19:05

2023-11-10T19:05

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о российской идеологии и идеях гитлеровской Германии, а также о том, за что сражается Украина и почему ЕС – это путь в никуда: 00:32 - Что нам нужно для победы сейчас? 03:27 – Уместно ли проводить исторические параллели между ВОВ и СВО? 31:11 – За что воюет Украина?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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