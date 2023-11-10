Ищенко о том, почему Украине все должны и в чём задача России - 10.11.2023 Украина.ру
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Ищенко о том, почему Украине все должны и в чём задача России
Ищенко о том, почему Украине все должны и в чём задача России - 10.11.2023 Украина.ру
Ищенко о том, почему Украине все должны и в чём задача России
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о российской идеологии и идеях гитлеровской Германии, а также о том,... Украина.ру, 10.11.2023
2023-11-10T19:05
2023-11-10T19:05
видео
ростислав ищенко
главное
идеология
украина
германия
вов
сво
россия
спецоперация
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о российской идеологии и идеях гитлеровской Германии, а также о том, за что сражается Украина и почему ЕС – это путь в никуда: 00:32 - Что нам нужно для победы сейчас? 03:27 – Уместно ли проводить исторические параллели между ВОВ и СВО? 31:11 – За что воюет Украина?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Ищенко о том, почему Украине все должны и в чём задача России

19:05 10.11.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о российской идеологии и идеях гитлеровской Германии, а также о том, за что сражается Украина и почему ЕС – это путь в никуда:
00:32 - Что нам нужно для победы сейчас?
03:27 – Уместно ли проводить исторические параллели между ВОВ и СВО? 31:11 – За что воюет Украина?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоРостислав ИщенкоглавноеидеологияУкраинаГерманияВОВСВОРоссияСпецоперацияЕСУкраина-ЕСинтеграцияИсторияСССРкапитализмистория СССРнародНаполеон Бонапартармияимперии
 
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