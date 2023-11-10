https://ukraina.ru/20231110/1050931780.html

Украинского "пастора-проводника" осудят за переправку уклонистов в ЕС

Украинского "пастора-проводника" осудят за переправку уклонистов в ЕС - 10.11.2023 Украина.ру

Украинского "пастора-проводника" осудят за переправку уклонистов в ЕС

За переправку украинских уклонистов в Евросоюз перед украинским судом предстанет 31-летний житель Кривого Рога. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

2023-11-10T18:40

2023-11-10T18:40

2023-11-10T18:40

новости

новости украины

западная украина

украина

украина-ес

уклонисты

всу

ес

права человека

призывники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/71/1033507111_0:145:1024:721_1920x0_80_0_0_7b0f7892b5c1d4a9bb52b5254126ecef.jpg

Обвиняемый "позиционировал себя как пастор и проповедник в трёх разных религиозных организациях, изготовлял "клиентам"-военнообязанным гражданам Украины, фиктивные документы, благодаря которым те получали возможность пересечь государственную границу Украины во время действия военного положения, а также вывозил их своим транспортом", сказано в официальном сообщении.Уклонистов обвиняемый вывозил за границу как "дьяконов" и "проповедников". Во время попытки очередного рейса с нелегальным пересечением границы "пастор-проповедник" был задержан вместе со своими клиентами.Львовская полиция подготовила для суда обвинительное заключение на религиозного деятеля. О судьбе спасаемых им уклонистов информация отсутствует.

https://ukraina.ru/20231026/1050529661.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, западная украина, украина, украина-ес, уклонисты, всу, ес, права человека, призывники, мобилизация, криминал, нацполиция