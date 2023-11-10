Украинского "пастора-проводника" осудят за переправку уклонистов в ЕС - 10.11.2023 Украина.ру
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Украинского "пастора-проводника" осудят за переправку уклонистов в ЕС
Украинского "пастора-проводника" осудят за переправку уклонистов в ЕС - 10.11.2023 Украина.ру
Украинского "пастора-проводника" осудят за переправку уклонистов в ЕС
За переправку украинских уклонистов в Евросоюз перед украинским судом предстанет 31-летний житель Кривого Рога. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2023-11-10T18:40
2023-11-10T18:40
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Обвиняемый "позиционировал себя как пастор и проповедник в трёх разных религиозных организациях, изготовлял "клиентам"-военнообязанным гражданам Украины, фиктивные документы, благодаря которым те получали возможность пересечь государственную границу Украины во время действия военного положения, а также вывозил их своим транспортом", сказано в официальном сообщении.Уклонистов обвиняемый вывозил за границу как "дьяконов" и "проповедников". Во время попытки очередного рейса с нелегальным пересечением границы "пастор-проповедник" был задержан вместе со своими клиентами.Львовская полиция подготовила для суда обвинительное заключение на религиозного деятеля. О судьбе спасаемых им уклонистов информация отсутствует.
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новости, новости украины, западная украина, украина, украина-ес, уклонисты, всу, ес, права человека, призывники, мобилизация, криминал, нацполиция
Новости, Новости Украины, Западная Украина, Украина, Украина-ЕС, уклонисты, ВСУ, ЕС, права человека, призывники, мобилизация, криминал, Нацполиция

Украинского "пастора-проводника" осудят за переправку уклонистов в ЕС

18:40 10.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украиныбеглецы уклонисты
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украины
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За переправку украинских уклонистов в Евросоюз перед украинским судом предстанет 31-летний житель Кривого Рога. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Обвиняемый "позиционировал себя как пастор и проповедник в трёх разных религиозных организациях, изготовлял "клиентам"-военнообязанным гражданам Украины, фиктивные документы, благодаря которым те получали возможность пересечь государственную границу Украины во время действия военного положения, а также вывозил их своим транспортом", сказано в официальном сообщении.
Уклонистов обвиняемый вывозил за границу как "дьяконов" и "проповедников". Во время попытки очередного рейса с нелегальным пересечением границы "пастор-проповедник" был задержан вместе со своими клиентами.
Львовская полиция подготовила для суда обвинительное заключение на религиозного деятеля. О судьбе спасаемых им уклонистов информация отсутствует.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 22:28
Полиция Львовской области ликвидировала мастерскую, изготавливавшую документы уклонистамОперативники Львовской области задержали гражданина, занимавшегося изготовлением и сбытом поддельных документов для уклоняющихся от призыва ВСУ. Об этом 26 октября сообщила Нацполиция Украины
 
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