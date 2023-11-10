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Украинского "пастора-проводника" осудят за переправку уклонистов в ЕС
Украинского "пастора-проводника" осудят за переправку уклонистов в ЕС - 10.11.2023 Украина.ру
Украинского "пастора-проводника" осудят за переправку уклонистов в ЕС
За переправку украинских уклонистов в Евросоюз перед украинским судом предстанет 31-летний житель Кривого Рога. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2023-11-10T18:40
2023-11-10T18:40
2023-11-10T18:40
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Обвиняемый "позиционировал себя как пастор и проповедник в трёх разных религиозных организациях, изготовлял "клиентам"-военнообязанным гражданам Украины, фиктивные документы, благодаря которым те получали возможность пересечь государственную границу Украины во время действия военного положения, а также вывозил их своим транспортом", сказано в официальном сообщении.Уклонистов обвиняемый вывозил за границу как "дьяконов" и "проповедников". Во время попытки очередного рейса с нелегальным пересечением границы "пастор-проповедник" был задержан вместе со своими клиентами.Львовская полиция подготовила для суда обвинительное заключение на религиозного деятеля. О судьбе спасаемых им уклонистов информация отсутствует.
https://ukraina.ru/20231026/1050529661.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинского "пастора-проводника" осудят за переправку уклонистов в ЕС
За переправку украинских уклонистов в Евросоюз перед украинским судом предстанет 31-летний житель Кривого Рога. Об этом сообщает Нацполиция Украины.