Украинский кабмин разрешил снос памятников Пушкину и Щорсу в Киеве - 10.11.2023 Украина.ру
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Украинский кабмин разрешил снос памятников Пушкину и Щорсу в Киеве
Украинский кабмин разрешил снос памятников Пушкину и Щорсу в Киеве - 10.11.2023 Украина.ру
Украинский кабмин разрешил снос памятников Пушкину и Щорсу в Киеве
Кабинет министров Украины приветствовал снос памятников Александра Пушкина и Николая Щорса в Киеве. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 10 ноября, на сайте министерства культуры и информационной политики страны
2023-11-10T18:39
2023-11-10T18:40
новости
украина
киев
пушкин
щорс
памятник
снос
декоммунизация
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Отмечается, что из государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения изъяли: памятник Пушкину на проспекте Берестейском, памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко, а также могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор "Железняков" по ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве. В этот список попали также памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина – освободителям" в Ужгороде, мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске (в городе, который контролирует российская армия).По данным зампредседателя Киевской городской военной администрации Анны Старостенко, до постановления кабмина в украинской столице снесли уже более 60 памятных объектов, связанных с историей и культурой России и Советского Союза. Ранее, 7 ноября, памятник Александру Пушкину в очередной раз атаковали вандалы. На постамент памятника поэта нанесли надпись "Декоммунизацию не остановить империя прочь". Как и в случае с атакой на памятник украинскому красноармейскому командиру Николаю Щорсу в ночь на 7 ноября, киевская полиция бездействовала.
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новости, украина, киев, пушкин, щорс, памятник, снос, декоммунизация
Новости, Украина, Киев, Пушкин, Щорс, памятник, снос, декоммунизация

Украинский кабмин разрешил снос памятников Пушкину и Щорсу в Киеве

18:39 10.11.2023 (обновлено: 18:40 10.11.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Voky89
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© commons.wikimedia.org / Voky89
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Кабинет министров Украины приветствовал снос памятников Александра Пушкина и Николая Щорса в Киеве. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 10 ноября, на сайте министерства культуры и информационной политики страны
Отмечается, что из государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения изъяли: памятник Пушкину на проспекте Берестейском, памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко, а также могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор "Железняков" по ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.
В этот список попали также памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина – освободителям" в Ужгороде, мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске (в городе, который контролирует российская армия).
"Продолжается освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской нечисти. Местная власть должна окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики – демонтировать и переместить памятники", – подчеркнул врио министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
По данным зампредседателя Киевской городской военной администрации Анны Старостенко, до постановления кабмина в украинской столице снесли уже более 60 памятных объектов, связанных с историей и культурой России и Советского Союза.
Ранее, 7 ноября, памятник Александру Пушкину в очередной раз атаковали вандалы. На постамент памятника поэта нанесли надпись "Декоммунизацию не остановить империя прочь". Как и в случае с атакой на памятник украинскому красноармейскому командиру Николаю Щорсу в ночь на 7 ноября, киевская полиция бездействовала.
 
НовостиУкраинаКиевПушкинЩорспамятниксносдекоммунизация
 
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